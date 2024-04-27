專訪嘉實國際 CEO：只為捍衛香港國際金融中心地位

4 月 24 日，嘉實國際資產管理有限公司（Harvest Global Investments Limited）宣佈，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）已正式批准嘉實比特幣現貨 ETF 及嘉實以太幣現貨 ETF，且港交所將於 4 月 30 日開始交易這兩款 ETF 產品。為更好地了解嘉實此次 ETF 產品發行背後的故事，我們採訪到了嘉實國際 CEO 韓同利。

Techub News：首先恭喜嘉實的比特幣和以太幣現貨 ETF 獲得香港證監會（SFC）批准。請問，在申請這兩款產品的過程中，嘉實做了哪些努力？

韓同利：在這兩項基金推出的過程中，嘉實其實做了很多努力。很負責任的講，在基金行業裏，嘉實可能是付出最多的。作為奠基人，我們兩年前就開始和相關機構溝通了。當時相關機構的態度十分審慎，也提出了很多挑戰，比如 KYC/KYT（Know Your Token） 怎麼做？實物認購，包括從託管到冷錢包的管理，交易的安全性要怎麼保障？這實際上是一系列非常具有挑戰的流程。而所有這些都是嘉實最早一步一步探索出來的。

老實講，我認為路遙知馬力，過去的積累一定不會白費。對於 ETF 發行的整個流程，以及對技術風險的把握，我們一定是最清楚的。

但從大格局上來講，我認為我們這次的競爭對手不是香港的同業，而是美國的大型基金公司。我們是代表香港在和他們競爭，是在捍衛和建設香港的國際金融中心地位。我們最終的目的，是要把生態圈建設起來，把生態做大，這樣所有人都是贏家。

嘉實的站位一直是很高的。很多年前，嘉實總部就成立了 AI 實驗室和數據實驗室。三年前，我们还成立团队，研究的就是区块链行业。區塊鏈實際上是 AI 和 AI 之間交互的基礎設施，有了基礎設施，我們還需要價值錨定。我們覺得未來的錨定物很有可能就是比特幣和以太幣，所以我們要推出這兩款 ETF。

往小了說，這是滿足市場上投資者的多元化需求。往大了說，實際上是在推動 AI 技術的發展。我們是在建設基礎設施，是在為投資者提供進入未來 AI 世界的一把鑰匙，是在把未來的 AI 世界和現實的金融世界連接在一起，為下一代金融做基建的工作。

Techub News：與美國相比，香港加密貨幣現貨 ETF 有哪些優勢？

韓同利：相較於美國，香港推出加密貨幣 ETF 雖然晚了三個月左右的時間，但有一個明顯超越美國的優勢，即香港加密貨幣 ETF 不僅可以用法幣認購和贖回，還支持用比特幣或者以太幣實物。這一創新意義非凡，豐富了 ETF 的內涵。簡單來說，持幣者現在可以把幣存入 ETF，相當於擁有了一個銀行戶口，在認購贖回的過程中，他們可以得到合規的財產憑證。這對需要考慮監管風險的幣圈原住民來說，無疑是新的選擇。在支持實物認購和贖回這一創新機制上，最困難的點在於風險控制。因為所有東西都是開創性的，沒有前車之鑑。其次的話是監管規則的創新和突破，這些都是我們一點點攻克的。

至於美國的監管態度為何與香港的監管態度不太一樣，我個人認為，合理的邏輯是：比特幣自問世以來的使命之一就是去中心化，這對發世界貨幣且收鑄幣稅的美國而言，是不利的。對於比特幣，美國其實一直是欲拒還迎的態度，不喜歡比特幣的原因很明顯，而曖昧的原因是，美國認識到了這一技術代表的是人類先進的生產力和生產關係。所以美國通過了合規化的比特幣現貨 ETF，但又設置了很多限制，比如不支持實物認購，不批准以太幣現貨 ETF。相較之下，香港能夠更開放的原因在於香港的特殊地位。香港是全世界最大自由港，對於國家來講，香港市場可以作為實驗田先行先試，是沙盒推演，所以政策上會比美國更放得開一些。

Techub News：您覺得市場對香港加密貨幣現貨 ETF 的需求會是怎樣的？

韓同利：我認為需求會很大。首先，不可否認的是，比特幣和以太幣已經發展成為了不可忽略的資產。從投資的角度來看，我們都應該把這類資產用起來，因為它與傳統資產的相關性是比較低的。雞蛋不能放在一個籃子裏。目前全人類共同頭疼的問題是，財富如何保值？美元非常強勢，相較於美元，基本上全世界所有國家的貨幣都在貶值，但美元本身的購買力也在急劇貶值，因為美國的通貨膨脹通脹率相當之高。可以說，美元貨幣體系遇到了大 bug。而現在，有了比特幣等可以幫助財富保值的虛擬貨幣，自然也會有相應的需求。

對於現貨 ETF 的主要購買對象會是機構還是散戶這個問題，我覺得主力軍既會有來自於傳統金融世界的投資者，也會有加密資產的擁有者，因為我們的 ETF 支持實物認購贖回，是雙向的。相較於美國單向的 ETF，香港的 ETF 才是真正架起實物世界和虛擬世界之間的橋樑。

Techub News：嘉實的客戶群體中，機構或高淨值用戶對比特幣和以太幣現貨 ETF 的接受程度如何？

韓同利：大家對我們的產品期待度很高，傳統金融世界也好，幣圈也好，都非常歡迎 ETF 產品的推出。但現實情況是，我們仍然任重而道遠。唱衰香港的人現在有很多，一些小格局的市場參與者甚至會造謠，稱 KYC 訊息可能會走漏，這就導致了部分用戶的觀望。市場教育是要持續進行的，香港也要需要更多的時間來證明我們是一個開放性的、包容性的、合規的市場。對於未來，我非常有信心，因為我們走對了方向，即使任重道遠，我們也會堅定地走下去。我們已經走了兩年，從零到現在 ETF 的推出，嘉實做得非常艱苦，但還沒有到達我們的終點。

Techub News：香港加密貨幣現貨 ETF 的推出對整個加密行業的影響會有多大？嘉實推出 ETF 後，短時間內基金規模預期會達到多少？

韓同利：這個問題很難給出明確的答案，因為未來的事實會很快給出證明。可以明確的是，我們的目標定的很高。香港有自己獨特的優勢，不應該比美國任何一個 ETF 差，甚至會超越美國。只是，考慮到目前大環境因素的存在，一些用戶會選擇觀望。但我相信，這種觀望其實代表了巨大的潛力，而且這種潛力肯定要比美國的大。至於這種潛力何時才能發揮，要看我們大家共同的努力。

Techub News：嘉實花費 2 年的時間精力推出兩款 ETF，與其他家相比又提供最低的費率，為何嘉實能如此堅定地走下來？

韓同利：嘉實一直是特別有情懷的機構。為什麼這麼說呢？其一是我們的高瞻遠矚。我們看到了未來的科技方向，比如我們的 AI 實驗室，數字實驗室，在行業裏都是特別超前的。其二是我們的格局，我們追求的是延遲滿足。嘉實有一句 Slogan，叫「投資你想要的未來」。我們在投資我們的人生，做有意義的事情，為人類更美好的未來做投資和佈局。

至於為什麼我們的費率這麼低，是因為我們一直秉持這樣一個信念，就是我們要和投資者做長期共贏的夥伴。我們不是零和遊戲的思維，不是在做一盤短視的生意。說老實話，我們現在收的費用可能剛好能與運營成本打平，真正的收益接近於零。我們正在建設一幢高樓，我們必須和水泥，燒磚頭。當然，未來我們也有一系列的規劃，比如我們已經在考慮穩定幣相關的事情。

Techub News：除了比特幣和以太幣現貨 ETF，嘉實去年年底還發行了亞洲第一支代幣化基金。請問嘉實在虛擬賽道還有哪些佈局？

韓同利：對於虛擬賽道的佈局，就如我剛才所說，我們會先把橋樑架起來，然後對兩邊世界的資產進行互相映射。 未來我們可能會把鏈上的一些資產映射到傳統金融世界中。這一規劃的目的有兩個。首先是幫助投資者提高潛在收益，降低風險，第二是幫助有融資需求的客戶，降低成本和風險。

重要提示︰投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現或任何預測或預期並不表示未來之表現。投資者於決定投資之前，應閲讀嘉實比特幣現貨 ETF 及嘉實以太幣現貨 ETF（統稱「子基金」）有關銷售文件之詳情，包括風險成份。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

本產品：子基金為直接分別持有比特幣及以太幣的被動型交易所買賣基金。

與比特幣 / 以太幣相關的風險：子基金通過其分別在比特幣及以太幣的直接投資分別承受比特幣及以太幣的風險，而任何對比特幣價 / 以太幣格負面的風險也可能影響子基金的價值。

比特幣 / 以太幣及比特幣 / 以太幣行業風險：比特幣 / 以太幣的運作沒有中央機構，也不受任何政府的支持。比特幣及以太幣是相對較新的創新，其市場可能出現價格快速波動，改變及不確定性。

投機性質風險：投資比特幣 / 以太幣具有高度投機性，市場波動難以預測。

極端高波動性風險：投資比特幣 / 以太幣與傳統證券投資相比可能會有極高的波動性，子基金的投資可能會經歷突然及大量的損失。投資者應該準備好在一天之內可能會損失全部的投資本金。

詐騙、市場操縱及安全失效風險：比特幣 / 以太幣可能面臨詐騙、盜竊、操縱或安全失效的風險，或其他影響虛擬資產交易平台的營運或問題。上述任何情況的發生都可能對比特幣 / 以太幣的價格及子基金投資的價值產生負面影響。

網絡安全風險：比特幣 / 以太幣容易遭受盜竊、損失及破壞。比特幣 / 以太幣交易在沒有交易接收者的同意及積極參與下通常是不可逆轉的。比特幣 / 以太坊網絡也容易受到各種蓄意的網絡安全攻擊。比特幣 / 以太幣協議及託管或促進比特幣 / 以太幣轉移或交易的機構的網絡安全風險可能導致比特幣 / 以太幣價值的下跌。

監管風險：比特幣 / 以太幣、虛擬資產及相關產品及服務的相關監管持續演進。對於虛擬資產整體或任何單一的特定虛擬資產的監管變化及行動，或許會對比特幣 / 以太幣投資的性質造成改變甚或重大負面改變。

分叉風險：開發者可能不時提議修改比特幣 / 以太坊網絡。如果更新後的比特幣 / 以太坊網絡與原始比特幣 / 以太坊軟件不兼容，而且有足夠數量（不必然是多數）的用戶及礦工選擇不遷移到更新後的比特幣 / 以太坊網絡，這將導致比特幣 / 以太坊網絡的「硬分叉」，導致兩個版本的比特幣 / 以太坊網絡同時運行及比特幣 / 以太坊網絡基礎區塊鏈的分割。這樣的「分叉」的發生可能會對比特幣 / 以太幣的價格及流動性以及子基金投資的價值產生負面影響。

虛擬資產交易平台風險：虛擬資產交易平台在過去曾及在未來可能因詐騙、網絡安全問題、操縱、技術故障、駭客或惡意軟件、缺失或安全漏洞而崩盤、停止營運或暫時或永久倒閉。虛擬資產交易平台缺失的潛在影響可能會對比特幣 / 以太幣的價值產生負面影響，進而影響子基金的價值。

與虛擬資產託管相關的網絡安全風險：目前就託管虛擬資產所採用的安全程序可能無法使子基金免受所有錯誤、軟件缺陷或子基金其他技術基礎設施的漏洞影響，而這可能導致子基金的資產被盜、丟失或損壞。

指數免責聲明：CF Benchmarks Ltd 之產品及服務，祗限授權給嘉實國際資產管理有限公司（「嘉實國際」）作為其部分產品及服務的訊息來源。CF Benchmarks Ltd、其授權人及代理人與嘉實國際的產品及服務沒有其他聯繫，並不擔保、贊助、認可或推廣嘉實國際的產品及服務，或其相關的義務或責任。CF Benchmarks Ltd、其授權人及代理人並不保證授權給嘉實國際的指數產品的準確度或完整度，並不對任何指數產品的不確、遺漏或中斷承擔任何責任。

子基金獲得香港證監會認可。上述認可並不表示子基金獲得香港證監會官方推介。

此資料由嘉實國際發出及並未經香港證監會審核。

本文獲得《專訪嘉實國際 CEO：只為捍衛香港國際金融中心地位》授權轉載，作者：Yangz