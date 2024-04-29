華夏基金朱皓康：數字資產投資的「3D理論」

作為香港首批加密貨幣現貨 ETF 的發行方，華夏基金成為了近期市場矚目的焦點。除了在加密貨幣相關金融產品的發行上走在了行業前列，華夏基金對加密貨幣的投資也有自己獨到的見解。 華夏基金數字資產管理主管兼家族財富管理主管朱皓康就提出了數字資產投資的「3D 理論」，從投資的風險、投資組合管理和投資決策三個角度給出了自己的觀點。Techub News 獲授權對其觀點進行整理併發布。

對於任何投資的研究和決策都是複雜的，特別是數字資產這一新興資產領域。我自創了一個數字資產 3D 理論請大家指正交流，及 Defensive、Diversification、 Decision，分別從投資的風險防禦、投資的組合分散及投資的決策三個角度來幫助大家分析數字資產投資。

以比特幣為例，比特幣誕生於自 2008 年全球金融危機的大背景下。此後，全球金融市場經歷了歐洲主權債務危機、全球央行針對新冠的流動性特殊應對措施及美國主要地區性銀行的倒閉等事件等。 投資人對於資產風險防禦的意識顯著提高，比特幣是歷史上第一個數字化、獨立、全球性、基於規則的貨幣體系。

它的去中心化理論上應該可以減輕傳統金融體系的系統性風險，且比特幣的價格波動隨着時間的推移而減小。雖然僅有 15 年的歷史，比特幣的價格在避險時期表現良好。 如在去年美國地區性銀行倒閉危機中表現就是一個顯著的例子。2023 年初，在美國地區性銀行歷史性倒閉期間，比特幣的價格上漲了 40% 以上，凸顯了其對沖交易對手風險的作用。雖然歷史上比特幣經歷了下跌，但其經歷的挫折都具有行業特殊性。如最近一次比特幣大幅下跌是因為 2022 年 FTX 交易所因欺詐而崩盤。在過去每一次周期性下跌中，比特幣都證明了其抗脆弱性，履創新高。

比特幣獨有的特性造就了其和其他傳統資產的顯著不同：稀缺、流動、可分割、便攜、可轉讓和可替代、可審計且透明等。從 5 年維度看，2018 年至 2023 年間，比特幣收益相與傳統資產類別的相關性平均僅為 0.27。重要的是，比特幣收益與黃金和債券這兩個傳統避險資產的收益的相關性分別為 0.2 和 0.26。而債券和黃金之間的相關性高達 0.46。我們拉長從 10 年維度看，2014 年至 2023 年間，和比特幣相關性最高的納斯達克 100 指數也僅為 0.19，與黃金和債券這兩個傳統避險資產的收益的相關性更低至 0.06 和 0.02。所以比特幣作為投資組合其收益與其他資產類別收益的相關性較低，可以做到很好的投資組合分散。

作為一種革命性技術和新興資產，比特幣的投機特性和短期波動性使其投資的決策變得複雜多變。目前比特幣的市值已超過 1 萬億美元，在保持獨立性的同時提高了其購買力。投資決策主要是在於擇時和擇價，從短期和長期來看，投資比特幣的表現都優於其他所有主要資產類別。根據 ARK Investment Management LLC 基於 PortfolioVisualizer.com 的數據和計算，截至 2024 年 3 月 31 日，在過去 7 年中，投資比特幣的年化回報率接近 60%，而其他主要資產的平均回報率僅為 7%。按照經典的現代 60/40 投資組合（即 60% 股票 + 40% 債券），在過去 5 年中，持有比特幣投資佔比最大的投資組合表現最佳。

任何投資都有風險，數字資產也不例外，例如數字資產 ETF 集中性風險、行業風險、投機性風險、不可預見的風險、極端價格波動風險、所有權集中風險、監管風險、欺詐、市場操縱及安全漏洞風險、網絡安全風險、潛在操縱比特幣網絡的風險、分叉風險、非法使用風險、交易時差風險。投資數字資產或其相關產品如 ETF 時，投資者應考慮自身的投資目標、風險承受能力以及市場波動性。加密貨幣市場的高波動性意味着高風險與高回報並存。

投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。在投資華夏比特幣 ETF 或華夏以太幣 ETF（ 統稱「基金」) 前，投資者應參閲基金章程，包括細閲風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

華夏比特幣 ETF 的投資目標是提供緊貼比特幣表現（以芝商所 CF 比特幣指數（亞太收市價）（「指數」）表現衡量）的投資結果（扣除費用及開支前）。

華夏以太幣 ETF 投資目標為提供緊貼以太幣表現（以芝商所 CF 以太幣指數（亞太收市價）（「指數」）表現衡量）的投資結果（扣除費用及開支前）。

基金以被動方式管理。指數下跌可能導致本基金價值相應下跌。基金涉及新產品風險、新指數風險、跟蹤誤差風險，及折扣或溢價交易風險。

由於基金僅直接投資於比特幣或以太幣，因此涉及集中性風險和與比特幣或以太幣相關的風險，例如比特幣及比特幣行業或以太幣及以太幣行業風險、投機性風險、不可預見的風險、極端價格波動風險、所有權集中風險、監管風險、欺詐、市場操縱及安全漏洞風險、網絡安全風險、潛在操縱比特幣網絡的風險、分叉風險、非法使用風險、交易時差風險。

基金涉及與虛擬資產交易平台 (「VATP」) 有關的風險、託管風險以及與比特幣或以太幣在證監會持牌虛擬資產交易平台上的可執行價格和現金認購及贖回的指數價格之間的差異有關的風險。

上市和非上市類別遵循不同的定價和交易安排。由於費用和成本不同，各個類別的每單位資產淨值可能會有所不同。上市和非上市類別的交易截止時間有所不同。各類別的交易截止時間也不同。

上市類別基金單位以當日市場價格在二級市場進行交易，而非上市類別基金單位則通過中介機構根據交易日結束的日終資產淨值出售。非上市類別的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別的投資者只能按現行市場價格賣出，並且可能必須以大幅折價退出本基金。非上市類別的投資者與上市類別的投資者相比可能處於優勢或劣勢。

本基金涉及多個櫃枱風險。

請注意，上述風險清單並非詳盡無遺，詳情請參閲各基金章程。

本文獲得《華夏基金朱皓康：數字資產投資的「3D理論」》授權轉載，作者：朱皓康