作為亞洲首批比特幣、以太幣現貨 ETF，如符合香港的監管要求（例如 CDD/KYC 要求），非香港身份人士也可參與申購。

博時基金（國際）有限公司（「博時國際」）和 HashKey Capital Limited 宣佈，博時 HashKey 比特幣 ETF 和博時 HashKey 以太幣 ETF 在香港交易所（HKEX）正式上市，由博時國際為基金管理人，HashKey Capital Limited 為副基金管理人。據悉，這會是亞洲首批比特幣、以太幣現貨 ETF，分別以 BTC: 3008.HK（港幣）; 9008.HK（美元）和 ETH: 3009.HK（港幣）; 9009.HK（美元）的股票代碼在 HKEX 成功上市。

兩支 ETF 的亮點，在於引入了全世界首創的 「持幣」 申贖機制，該機制允許投資者直接使用比特幣和以太幣認購 ETF 股份。投資者可以直接持比特幣、以太幣申購 ETF 份額，支持現金贖回，同時現金申購 ETF 的份額，也支持比特幣、以太幣贖回。這項創新的持幣申贖機制，幫助投資者實現了虛擬資產和傳統資產的雙向流通。

除此之外，兩支 ETF 分別跟蹤 CME CF 比特幣亞太地區參考匯率和 CME CF 以太幣美元亞太地區參考匯率。

「博時 HashKey 比特幣 ETF、博時 HashKey 以太幣 ETF 的推出標誌着加密貨幣正在逐步走向主流，」HashKey Capital 首席執行官鄧超表示。「這些創新型的 ETF 不僅為投資者提供了一個便捷的投資通道，也呼應了我們在推動虛擬資產生態系統革新方面的承諾。」

值得強調的是，如符合香港的監管要求（例如 CDD/KYC 要求），非香港身份人士也可以輕鬆購買博時 HashKey 比特幣、以太幣現貨 ETF。

博時 HashKey 比特幣 ETF、博時 HashKey 以太幣 ETF 現已在香港交易所上市交易。

注：BTC: 3008.HK（港幣）; 9008.HK（美元）和 ETH: 3009.HK（港幣）; 9009.HK（美元）的股票代碼現已正式在香港交易所（HKEX）上市。

關於 HashKey Capital

HashKey Capital 是 HashKey Group 旗下聚焦區塊鏈技術及數字資產的資產管理機構，並且是一家專注於投資區塊鏈技術及數字資產的全球化資產管理機構，目前資產管理規模超 10 億美元。

作為亞洲最具規模及影響力的區塊鏈投資機構之一，同時也是以太坊最早的機構投資者，HashKey Capital 發揮頭雁效應，連接 Web2 與 Web3，與創業者、投資者、社區和監管機構攜手共建永續發展的區塊鏈生態體系。

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本文獲得《博時 HashKey 比特幣與以太坊現貨 ETF 正式上市港交所》授權轉載，作者：博時基金（國際）有限公司、 HashKey Capital Limited