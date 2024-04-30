香港加密貨幣 ETF 哪家強？詳解「三巨頭」發行細節異同

4 月 23 日星期三，香港市場迎來了虛擬資產領域的一大里程碑，三家資產管理公司：華夏基金、嘉實基金、博時基金，成功於香港被批准發行比特幣和以太坊現貨 ETF 產品。什麼是比特幣/以太坊現貨 ETF：⎡是一種交易所交易基金（流動性很高的基金，像股票一樣在交易日中交易），主要通過持有大量加密貨幣現貨來錨定跟蹤比特幣的價格。類似於黃金現貨 ETF ⎦。

這類產品在亞洲市場首次亮相，目標是為投資者提供與比特幣及以太幣現貨價格密切相關的投資回報。虛擬資產現貨 ETF 簡化了投資流程，降低了入門難度。專業化的基金管理帶來了規範的投資操作和風控體系。投資者可以在主要證券交易平台上交易這些 ETF 產品，這樣不僅減少了操作的複雜性，也降低了風險。此外，該類 ETF 產品支持實物申購與贖回，使得投資者能夠通過持有 ETF 份額來間接擁有比特幣，而不用擔憂私鑰的保存和資產安全問題。

當前這些 ETF 產品支持現金或者比特幣認購，但操作必須在香港開立相應賬戶。據財新透露，依照香港證監會與香港金融管理局 2023 年 12 月發布的聯合通告，無論是現有的虛擬資產期貨 ETF 還是未來推出的現貨 ETF，都不得向中國內地等限制銷售虛擬資產產品區域的零售投資者提供。然而，即便不是香港永久居民，只要持有香港身份證的內地居民，在遵守相關法規的前提下，也有機會參與這些 ETF 產品的交易。

三家資產管理公司虛擬資產 ETF 細則

對於三家機構發行的加密貨幣 ETF 究竟有哪些細節上的不同，作為投資者應選擇哪家進行購買和交易？我們援引了某香港金融機構提供的訊息整理，在此進行了詳細梳理，以供各位投資者根據自身情況進行選擇。

上市日期與發行價：

所有三家公司的 ETF 產品均在同一天上市，即 2024 年 4 月 30 日。首次發行價方面，華夏基金和嘉實基金的開盤價均為 1 美元，而博時基金則根據香港時間 4 月 26 日 下午 4 時 芝商所 CF 比特幣指數價格的 0.0001 來定價。

股份買賣與申購要求：

在每手交易股份數量上，華夏基金和嘉實基金設置的門檻為 100 股，而博時基金則是 10 股。對於申購股份數，華夏基金和博時基金的最低要求是 10,000 股，嘉實基金則較高，要求至少為 50,000 股。

增設或贖回政策：

三家公司都支持投資者通過現金或實物增設或贖回 ETF 份額，這為投資者提供了靈活性。

交易貨幣與管理費用：

華夏基金支持美元、港幣和人民幣三種貨幣交易，而嘉實基金和博時基金則支持美元和港幣。就管理費用而言，華夏基金收取 0.99% 的費用，嘉實基金在前六個月不收取管理費，之後為 0.3%，博時基金則在前四個月免收，之後為 0.6%。

選定的指數與託管機構：

三家公司的 ETF 產品都選擇了芝商所 CF 比特幣指數作為跟蹤標的，以確保產品的表現能夠緊密跟隨比特幣市場的實際動態。在託管人方面，中銀國際英國保誠信託被選為這些 ETF 的託管人，負責保管資產和監督基金運作。次託管人的選擇上，華夏基金和嘉實基金選擇了 OSL 數字證券有限公司，而博時基金則選擇了 Hash Blockchain，這一選擇反映了各自公司對於資產保管與風險管理偏好的不同。

「芝商所CF比特幣指數」是一種特定的指數，它反映了比特幣在不同交易所的加權平均價格。這裏提到的比特幣和以太坊現貨 ETF 選擇跟蹤芝商所 CF 比特幣指數，意味着這些 ETF 的目的是儘可能準確地複製該指數的表現，為投資者提供與購買實際比特幣相似的投資回報，但通過更加便捷和監管的方式進行。

上述「次託管人」通常是託管人委託的另一家金融機構，負責在特定地區或對於特定類型的資產提供託管服務。有時候，由於法律、市場習慣或操作效率的原因，需要專業的次託管人來處理某些特定的託管職能。分主次主要是為了管理效率和風險分散，確保基金資產的安全性和適應不同市場的需要。

交易平台、做市商與參與證券商：

在虛擬資產交易平台方面，華夏基金和嘉實基金均選擇了 OSL Exchange，博時基金選擇了 HashKey Exchange。做市商上，華夏基金選擇了 Vivienne Court Trading，嘉實基金則選擇了招商證券（香港）、中信里昂證券和 Virtu Financial Singapore，博時基金的做市商尚未披露。參與證券商則作為 ETF 產品流通的關鍵角色，華夏基金和嘉實基金選擇了包括勝利證券、未來資產證券（香港）、華盈東方（亞洲）控股、艾德證券和華盛資本證券在內的機構，嘉實基金還額外選擇了招商證券（香港）。

「參與證券商（Authorized Participants, APs）」通常是大型的金融機構，它們與 ETF 發行商合作，負責 ETF 的申購和贖回過程。參與證券商可以向 ETF 提供一籃子股票或其他資產，以換取新發行的 ETF 份額，或者將 ETF 份額贖回為基金持有的資產。這個過程幫助確保 ETF 的市場價格接近其淨資產值（NAV），並有助於提供流動性和市場效率。

審計機構的角色：

最後，為確保 ETF 的財務透明度和合規性，華夏基金和嘉實基金選擇了 PwC 擔任審計師，而博時基金則選擇了 Ernst & Young。通過獨立的審計過程，審計師確保 ETF 的財務報告的準確性和真實性。

「審計師」是獨立的第三方，負責審計 ETF 的財務報表，確保其公正、準確，並符合會計準則。核數師通過審計可以發現和防止財務報告的錯誤和欺詐行為，為投資者提供對 ETF 財務狀況的信心。在一些司法管轄區，核數師的審計報告是向監管機構和公眾披露 ETF 財務訊息的法定要求。

彭博社統計三家公司資管規模

資管規模與發行的 ETF 數量：

據 Bloomberg Intelligence 統計，華夏基金在中國大陸的資產管理規模為 557 億美元，並且在該地區發行了 84 支 ETF，而在中國香港地區，華夏基金管理着 36 億美元的資產併發行了 15 支 ETF。 嘉實基金在中國大陸的資產管理規模達到 103 億美元，發行了 42 支 ETF，中國香港地區的資產管理規模則是 1600 萬美元，發行了 4 支 ETF。 博時基金在中國大陸的資產管理規模略高於嘉實基金，為 107 億美元，併發行了 43 支 ETF，其在中國香港的資產管理規模為 4000 萬美元，發行了 6 支 ETF。

隨着虛擬資產的日益普及，香港的這些 ETF 產品為全球投資者提供了新的機會，同時也展現了香港作為國際金融中心在創新金融產品方面的競爭力。對於有意投資比特幣和以太坊的投資者來說，這些 ETF 產品無疑提供了一個值得關注的選擇。