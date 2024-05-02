今天，由香港立法會議員吳傑莊議員辦事處舉行了一場關於 Web 3 政策的重要記者會，旨在回顧過去一年半香港在虛擬資產領域取得的成就，並展望未來的發展前景。在這次記者會上，吳議員分享了一系列令人振奮的數據和政策倡議，強調了虛擬資產對香港經濟和整體社會的積極影響。從企業落戶、就業機會到盛事經濟效益，以及合規交易和 ETF 發展，各方面數據顯示，Web 3 已經成為香港發展的重要引擎之一。此外，吳議員還提出了對未來政策的建議，包括人才政策的放寬、數字住民身份的推動以及加強 Web 3 政策配套等。這些舉措將進一步促進香港成為亞洲領先的虛擬資產合規城市，吸引更多國際投資機構和專業投資者參與其中。以下是全文內容。

致各大傳媒機構 :

吳傑莊議員辦事處今天舉行 Web 3 政策一年半業界情況及展望記者會，藉此向公眾分享 Web 3 產業在去年對香港經濟和整體社會發展帶來的正面影響，以及分享政策倡議。

吳傑莊議員表示，自 2022 年 10 月 31 日特區政府發布虛擬資產政策大概一年半以來，從以下幾個角度和數字可見對香港經濟和科技發展有重大正面影響，包括：

1. 企業落戶及創造就業職位數目：在香港落戶的企業和項目有超過 500 家，當中包括正在申請虛擬資產交易平台的機構、資產管理機構、大型公鏈項目、媒體機構、技術項目等。而正在申請虛擬資產交易平台的超過 20 間機構中，辦公室都至少有 50 人規模，多的近百人，均有引入海外人才或在香港招聘。單是申請牌照的機構，已為香港創造了超過 1,000 個就業職位。租用商業辦公室面積超過 100,000 平方公尺。

2. 盛事經濟效益：政策落實已吸引數個重點的本地和國際行業峰會到香港舉辦。上個月在香港舉行的嘉年華吸引了 30,000 人次參加，有超過 150 個分場活動舉行；接着下星期有另一個來自海外的大型比特幣峰會首次落戶香港，根據數據顯示，現時已經有超過 5,000 海外人士人報名參加；而明年亦有國際大型峰會 Consensus 將在香港舉行。相關活動除了帶動行業發展外，每一次都吸引數千以至過萬高淨值海外遊客到港，為香港的零售、飲食、酒店業都帶來正面影響。

3. 合規交易和 ETF 發展：特區政府目前為止已批出兩個持牌虛擬資產交易平台及三個比特幣及以太幣的 ETF 發行商。相關舉措有助國際投資機構及專業投資者通過香港的合規市場參與虛擬資產交易。整體來說，作為亞洲前列的虛擬資產合規城市，產品多元化及領先的合規程序，有助進一步吸引各國專業投資機構，加強香港金融發展。

另外，吳傑莊議員對香港未來的 Web 3 政策提出以下倡議。吳議員建議從三方面加強對業界和行業的支持：

1. 人才政策：吳傑莊議員認為要放寬對引入科技人才的限制。「我十分歡迎國家移民管理局進一步便利了內地專業人才來港的措施。而我認為香港也要主動出擊，包括我早前提到針對相關專業科技人才如達到本地政策標準，可以發一個『人才簽證』，讓他們每年來港兩至三次，每次 30 天，確保他們能在香港發揮所長。」

2. 數字住民身份：吳議員倡議要積極加快推動數字住民身份發展，便利非香港居民在香港從事企業和商業活動的便利。此舉有助吸引海外人士在香港發展 Web 3 和其他科技發展。另外，也建議特區政府可考慮在北部都會區或河套區專門規劃一幅「數字科技城」，設計完整工作和居住配套，讓全球數字科技人才集中在香港。

3. 加強 Web 3 政策配套：現時 Web 3 領域主要有來自銀行體系和主體註冊的兩個痛點。例如包括很多虛擬資產相關機構很難在銀行系統開戶，特區政府可考慮參考海外案例，在香港推動虛擬資產銀行，或可在現有虛擬銀行基礎上探討如何可以放寬銀行管理虛擬資產；另外，現時有不同的國際公鏈項目也需要在 Web 3 友善的地區落戶，特區政府相關部門應考慮推動全新的

「分散式自治組織（DAO) 條例」，讓這類型全新概念的機構和公鏈項目落戶香港。

最後，吳傑莊議員建議特區政府未來要進一步加大資源做好投資者的教育，同時加強宣傳，讓公眾明白虛擬資產是高風險的投資活動，作出投資決定前需要對相關產品有充份了解和認知。

傳媒如對上述議題有任何查詢，請致電 63508883 與 Louise 聯絡，

謝謝。

立法會吳傑莊議員辦事處

2024 年 5 月 2 日

本文獲得《吳傑莊召開記者會： Web3 政策發布一年半業界情況和展望》授權轉載，作者：立法會吳傑莊議員辦事處