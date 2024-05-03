歐洲第二大銀行法國巴黎銀行報告持有比特幣 ETF

撰文：Techub News
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據 CoinGape 報道，歐洲第二大銀行法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 在 13F 備案文件中報告了其持有比特幣 ETF 的敞口。

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