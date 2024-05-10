幣安監察團去年9月建議封禁 DWF Labs，內部爭議導致決議未被執行

Techub News 消息，據《華爾街日報》報道，幣安的調查人員發現，DWF Labs 操縱了 YGG 和至少其他六種代幣的價格，並在 2023 年進行了超過 3 億美元的虛假交易（wash trades），根據一些前公司內部人士的說法，調查得出結論認為這些行為違反了使用條款。幣安監察團隊在去年 9 月下旬提交了建議封禁 DWF Labs 的報告。在接下來的幾天裏，幣安的 VIP 客戶部門主管和她的員工對調查結果提出質疑，並向公司投訴。幣安的另一個部門，負責評估員工的合規性，對市場監察團隊以及他們收集的關於 DWF Labs 的證據展開了自己的調查。幣安的一位高管表示，新的調查認定沒有足夠的證據表明 DWF Labs 從事市場操縱。監察團隊發現的自我交易可能是無意的所謂自我交易（self-trades），單獨可能不構成操縱行為。這位幣安高管說，幣安還認為監察團隊的負責人在此案中與提出最初投訴的 DWF Labs 競爭對手合作過於密切。公司領導層隨後拒絕了監察團隊提出的封禁 DWF Labs 請求。在 DWF Labs 報告提交一周後，他們解僱了監察團隊的負責人。幣安高管將此歸因於成本節約措施，在接下來的幾個月裏又解僱了幾名調查人員。其他人自願離職。