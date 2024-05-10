5 月 10 日新聞一覽

1.熊貓證券成為香港虛擬資產現貨 ETF 首批承銷商

Techub News 消息，據經濟觀察報公眾號發文，熊貓證券為香港證監會監管的持牌法團（中央編號：BNC380），持有證券交易牌照（第1類），已與嘉實國際、華夏基金（香港）、博時國際達成合作，以參與券商身份，為投資者開放產品申購通道，成為香港虛擬資產現貨 ETF 首批承銷商。

2.美國議員提出《區塊鏈誠信法案》，擬暫時禁止加密貨幣混幣器

Techub News 消息，美國國會議員 Sean Casten 提出了《區塊鏈誠信法案》，該法案旨在暫時禁止金融機構處理通過數字資產混合器轉移的資金。此舉是為了讓財政部、證券交易委員會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）和司法部（DOJ）對這些混合器的非法用途進行研究。

該立法由伊利諾伊州第十一區的 Bill Foster、加利福尼亞州第三十二區的 Brad Sherman 和密蘇里州第五區的 Emanuel Cleaver 共同發起。

3.幣安與荷蘭官方合作凍結 ZKasino 騙局相關數百萬歐元資金

Techub News 消息，據官方表示，幣安金融犯罪合規和調查團隊與荷蘭財政訊息和調查服務局合作，凍結了與 ZKasino 騙局相關的數百萬歐元。

4.加密貨幣媒體 Blockworks 將收購 The Breakdown

Techub News 消息，加密貨幣媒體 Blockworks 將收購 The Breakdown，具體金額暫未披露，後者是一個由 Nathaniel Whittemore （NLW）創立的播客和時事通訊網絡，產品括其頗具影響力的 The Breakdown 播客、YouTube 頻道、專用時事通訊和 Bitcoin Builders 播客，現已成為 Blockworks 旗下一部分。

5.特朗普：接受加密貨幣形式的美國總統競選捐款

Techub News 消息，據 Watcher.Guru 報道，特朗普宣佈其正在接受加密貨幣形式的美國總統競選捐款。他表示：⎡拜登甚至不知道加密貨幣是什麼，如果你喜歡加密貨幣，你最好投票給特朗普⎦。特朗普還承諾，他將停止美國對加密貨幣的敵意並擁抱它。

6.拜登承諾將否決眾議院加密貨幣政策廢除議案

Techub News 消息，據 CoinDesk 報道，拜登承諾將否決眾議院於周三投票的議案，該議案旨在廢除 SEC 加密貨幣政策。這一政策被認為已經阻止銀行處理加密貨幣客戶。議案的發起人稱 SEC 在處理此政策時出現問題。儘管一些共和黨議員支持此舉，但民主黨人則認為這一決議過於激進。白宮表示支持 SEC 的政策，稱廢除將帶來金融不穩定和市場不確定性。如果該決議通過，SEC 的類似政策將被永久封鎖。

7.阿聯酋第二大銀行子公司與 Ctrl Alt 簽署 RWA 代幣化協議

Techub News 消息，阿聯酋第二大銀行 Emirates NBD 的子公司 Liv Digital Bank 已與現實世界資產 （RWA） 代幣化公司 Ctrl Alt 簽署了一項合作協議，將向客戶提供代幣化現實世界資產投資機會。

一個關鍵驅動因素是⎡千禧一代和 Z 世代對另類資產的投資興趣⎦，其中包括私募股權、私人債務、房地產和基礎設施。

8.香港財庫局署理局長陳浩濂率 Web3 企業拜訪迪拜虛擬資產監管局

Techub News 消息，香港署理財經事務及庫務局局長陳浩濂繼星期一出訪卡塔爾多哈後，周二及周三率領金融發展局、保險業監管局，以及財富及資產管理業、綠色金融、 金融科技、Web3 企業及業界代表等一行 50 多人的代表團出訪阿聯酋杜拜，拜訪迪拜虛擬資產監管局（VARA）、金融監管機構杜拜金融服務管理局（DFSA）等。

陳浩濂表示，香港今年及去年分別發行兩批代幣化政府綠色債券，為金融科技和綠色金融工具結合發揮引領作用，香港擁有穩健的金融基建、世界級的支援服務，並匯聚資產及財富管理人才 ，是家族辦公室開展業務的理想地點。

9.博時國際與 MetaComp 合作將在香港上市的加密貨幣 ETF 引入新加坡

Techub News 消息，博時基金（國際）有限公司（簡稱 Bosera International）與 MetaComp 加強合作，MetaComp 將向新加坡和其他地區的投資者推廣博時國際與 HashKey Capital 聯合推出的博時 HashKey 比特幣和以太坊現貨 ETF。

雙方還計劃探索將博時國際的資產管理解決方案集成到 MetaComp 的 Camp 平台中，並將數字支付代幣服務拓展到博時國際業務中。

MetaComp 是獲得新加坡金融管理局（MAS）許可、專注於區塊鏈技術和數字資產領域的金融科技公司和數字交易平台。

10.香港理工大學內地事務總監陸海天：大模型在法律領域具有很高的適用性，可以幫助解決當前法律市場低效等問題

ws 現場報道，在由香港人工智能創新協會（HKAIIA）、UtilityNet 聯合主辦，Cyberport 協辦，Techub News 承辦的「邊緣智能 2024 - AI 開發者峰會」上，香港理工大學內地事務總監陸海天教授表示，當前的法律服務市場存在低效、供需不平衡、費用高昂等問題，而機器理解和文本生成方面的進步為法律服務帶來了突破的可能性。由於法律主要圍繞語言和文字資源，因此大語大模型（LLM）在法律領域具有很高的適用性。將大模型用於法律服務的案例包括法律查明、合同草擬、案件預測等。

在談及 Al 是否會取代律師這個擔憂時，陸海天教授表示，Al 能讓初級律師專注於高價值工作。更高的效率為法律服務總體需求的增長打開了大門，就像銷售汽車或冰箱一樣，較低的成本可以培養客戶習慣，併產生巨大的需求。