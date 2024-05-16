Web3 要聞 | 58% 香港香港家族辦公室及高淨值人士投虛擬資產

1. 美國威斯康星州投資委員會分別向貝萊德和灰度投資了 9900 萬美元的 IBIT 與 6400 萬美元的 GBTC

據 CoinDesk 報道，13F 文件顯示，美國威斯康星州投資委員會（STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD）於第一季度向貝萊德投資了 9900 萬美元的 IBIT 比特幣現貨 ETF ，另外向灰度投資了 6400 萬美元的 GBTC 比特幣現貨 ETF 。

2. OpenAI 首席科學家 Ilya Sutskever 將離職

據彭博社報道，OpenAI 首席科學家 Ilya Sutskever 將離開公司，研究總監 Jakub Pachocki 將接任該職位。Sutskever 在推特表示他正在開發一個尚未命名的項目，這個項目對他個人來說「非常有意義」。

3. 馬斯克被要求參加 SEC 對其 440 億美元 Twitter 收購案的調查中作證

Watcher.Guru 發推披露，馬斯克被要求在美國證券交易委員會 (SEC) 對其 440 億美元收購 Twitter 的調查中作證。

4. Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 被荷蘭法院判有罪並判處 64 個月監禁

據 The Block 報道，Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 周二在斯海爾託亨博斯法院被荷蘭法官判定犯有洗錢罪。法庭判處佩爾採夫 64 個月監禁。翻譯後的判決書中寫道: 「Tornado Cash 不會對擁有犯罪資產、想要洗錢的人構成任何障礙」，「這就是為什麼法院認為被告犯有洗錢活動罪」。

5. 以色列金融科技 Kima 和萬事達卡旗下 FinSec 實驗室正開發「DeFi 信用卡」

以色列金融科技公司 Kima 和萬事達卡的 FinSec 創新實驗室啟動了一個項目，開發一個連接去中心化金融 (DeFi) 工具和信用卡和銀行賬戶等傳統服務的用例，它將該項目描述為讓「DeFi 信用卡」成為現實。以色列創新局正在支持該項目。

6. Ripple 高校區塊鏈研究計劃 UBRI 向摩根州立大學撥款 105 萬美元

Ripple 旗下高校區塊鏈研究計劃 UBRI 近期與摩根州立大學續簽了合作計劃，並且撥款 105 萬美元的，這筆資金將深化 Ripple 早先向摩根州立大學提供的資助所取得的重大成就，併為師生創造新的計劃和研究機會。

7. OSL 集團︰未來香港數字資產產品將有融資融券和期權、期貨等衍生工具

OSL 集團首席財務官胡振邦接受香港無線新聞 《財經演義》訪問時指出，香港作為中國很重要，在數字資產的一個試驗場地，有很多創新都可以推出，甚至是比 很多外國機構，更創新的產品都可以推出。今天還處於一個非常初步的階段，只是這個行業的一個起點。主要的產品主要是現貨交易，有 ETF，未來可能也會有融資融券，或一些 跟數字資產掛鈎的衍生工具、期權、期貨等。

8. 畢馬威：58% 的香港家族辦公室及高淨值人士已投資虛擬資產

據大公報報道，畢馬威中國及 Aspen Digital 最新調查顯示，有 92% 的香港受訪者對虛擬資產投資感興趣，其中 58% 的家族辦公室及高淨值人士已投資，34% 正計劃進行相關投資。

此外，60% 的受訪家族辦公室和高淨值人士的投資組合中只有不足 5% 屬於虛擬資產，而 54% 受訪者表示有意配置 5% 至 30% 於這項資產類別上。

9. 成都公安公布兩起以虛擬貨幣為媒介向國外轉移資產、虛開發票騙取國家退稅資金的典型案例

據紅星新聞報道，成都公安公布了兩起經濟犯罪典型案例。其中，成都市公安局偵破涉案金額高達 138 億元的特大地下錢莊案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰達幣為媒介，逃避國家外匯監管，非法提供外匯結算渠道，該案涉及全國 26 各省（市、自治區），如今公安機關已在全國範圍內抓獲犯罪嫌疑人 193 名。

10. 香港警方逮捕虛擬貨幣詐騙團伙，涉案金額約 100 萬港元的 USDT

據星島日報報道，香港警方於 4 月 12 日接獲一名 35 歲男子報案，稱其在尖沙咀一店鋪轉售約值 100 萬港元的 USDT 後未能收回現金，懷疑被騙。油尖警區科技及財富罪案組經過調查，於 5 月 13 日在全港多區展開行動，拘捕 3 名年齡介乎 31 至 34 歲的本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。

警方在店鋪內檢獲 3000 張冥幣、一個夾萬及點鈔機。調查顯示，被捕男子向受害人展示冥鈔並要求其轉移虛擬貨幣至指定錢包，隨後以不同藉口拒絕交出現金，導致受害人損失約值 100 萬港元的 USDT。

11. 知情人士：加密貨幣投資公司 BlockTower Capital 的主要對沖基金遭駭客攻擊

據彭博社報道，知情人士稱，加密貨幣投資公司 BlockTower Capital 的主要對沖基金遭駭客攻擊，部分資金已被清空。其中一位知情人士表示，這些資金仍下落不明，駭客也未落網，但該公司已聘請區塊鏈取證分析師來確定資金是如何被盜的，並在最近向其有限合夥人通報了這起案件。

BlockTower 成立於 2017 年，在邁阿密和紐約設有辦事處，投資的公司包括 NFT 開發商 Dapper Labs、遊戲工作室 Sky Mavis 和 Terraform Labs。根據數據提供商 PitchBook 的數據，該公司的資管規模達 17 億美元。

12. FTX 將債權人提交索賠的截止日期延長至 7 月底或 8 月初

據 Incrypted 報道，加密貨幣交易所 FTX 向其客戶發送了一封電子郵件，稱其已將此前 5 月 15 日的索賠提交日期延長至 7 月底或 8 月初，與債權人在美國程序中批准破產保護重組計劃的投票截止日期一致。

13. Circle 計劃將註冊地從愛爾蘭遷往美國

據彭博社報道，穩定幣發行商 Circle 計劃將其註冊地從愛爾蘭遷往美國。該公司發言人周二證實，最近提交了重新註冊的法院文件，但拒絕透露原因。今年 1 月，Circle 向美國證券監管機構提交了首次公開募股（IPO）計劃。

14. 投資管理公司 Vanguard 任命前貝萊德高管 Salim Ramji 為新任 CEO，後者對比特幣持友好態度

據 The Block 報道，投資管理公司 Vanguard 已確認任命前貝萊德（BlackRock）高管 Salim Ramji 擔任新任首席執行官兼董事會成員，任命於 7 月 8 日生效。Ramji 擁有 25 年的行業經驗，此前曾領導貝萊德的全球交易所交易基金業務，監督其比特幣現貨 ETF IBIT 在美國的推出。 今年 1 月，Vanguard 以高波動性為由，拒絕為其用戶提供購買美國比特幣現貨 ETF 的渠道。

15. 盈透證券向其英國客戶推出加密貨幣交易功能

全球電子經紀商盈透證券宣佈在英國推出加密貨幣交易功能。盈透證券（英國）有限公司（IBUK）的個人和機構投資者客戶，包括財務顧問，現在可以在交易平台上交易比特幣、以太坊等加密資產。

16. 日本上市公司 Metaplanet 持有價值約 770 萬美元的比特幣，並計劃繼續購入

據 Cointelegraph Japan 報道，東京證券交易所上市公司 Metaplanet 首席執行官 Simon Gerovich 表示，無論短期價格波動如何，都計劃繼續購買比特幣。迄今為止該公司已購買價值約 12 億日元（約 770 萬美元）的比特幣。Simon Gerovich 稱，目前的購買僅限比特幣，並相信比特幣是唯一真正去中心化的數字資產。

17. Titan Global 持有價值 6550 萬美元的貝萊德比特幣現貨 ETF，為目前 IBIT 第四大持有者

據 CryptoSlate 報道，金融科技投資公司 Titan Global 於 5 月 13 日提交的文件披露其持有 160 萬股 IBIT（貝萊德比特幣現貨 ETF），價值約 6550 萬美元，為目前第四大 IBIT 持有者。

此外，俄亥俄州 KeyBank 披露持有 3723 股 GBTC，價值約 23.5 萬美元。

18. MSCI 全球指數將於 5 月 31 日納入 MicroStrategy

據 The Block 報道，全球投資決策支持工具提供商 MSCI（原摩根士丹利資本國際公司）宣佈，MicroStrategy 成為 MSCI 全球指數市值最大的三家新增公司之一，自 5 月 31 日起生效。

MicroStrategy 目前持有 21.44 萬枚比特幣，估值約 135 億美元，總收購成本為 75 億美元，也就是說該公司從比特幣收購中獲得了約 60 億美元的賬面利潤。