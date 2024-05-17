人工智能在醫療診斷領域的革命｜蘇仲成

人工智能（AI）預計將在2024年前重塑醫療診斷，帶來前所未有的精確度和效率，改善病人護理。AI驅動的診斷工具利用機器學習算法提高疾病早期識別的準確性，這對於有效治療和改善病人結果至關重要。隨著AI分析大量的病人數據、遺傳信息和生活方式因素，個性化醫療預計將顯著增加。這不僅優化了結果，還代表著醫療保健朝向更個體化護理的範式轉變。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

AI在醫療系統中的整合也預期將簡化工作流程，從而減輕醫療專業人員的負擔，潛在地減少職業倦怠。通過自動化重複任務，例如電子健康記錄的數據輸入和處理保險授權請求，AI使臨床醫生能夠更多地關注病人護理而非行政職責。

此外，AI在支援人員需求方面的作用不可低估。隨著全球醫療部門面臨到2030年將近缺少1000萬名醫生、護士和助產士的潛在短缺，AI工具提供了解決這些挑戰的實用解決方案。它們協助更早地識別疾病，優先處理緊急案件，並支援醫療工作者的日常任務。

隨著醫療AI市場預計到2030年增長至近1880億美元，該行業處於關鍵十字路口。AI在醫療保健中的採用承諾增強護理，推進健康公平，並轉變病人結果。然而，負責任地擁抱這一技術進步至關重要，需注重倫理考量和其益處的公平分配。

總之，AI將通過改進疾病檢測的準確性和效率，個性化病人治療計劃，並支援醫療專業人員的工作來轉變醫療診斷。潛在的好處是巨大的，但必須與謹慎管理相關風險的方法相平衡，確保AI在醫療保健中的應用以病人為中心並包容性。

應用實例

心臟診斷： Tricog的InstaECG和InstaECHO等創新展示了AI在心臟護理中的重大影響。這些技術使得對威脅生命的心血管狀況進行準確及時的診斷成為可能，增強了遠程診斷能力，並賦予醫療提供者更好的病人結果。（InnoHEALTH雜誌）

眼科增強： 在眼科護理中，AI被用來檢測糖尿病視網膜病變等病狀。阿拉文德眼科醫院與谷歌合作，利用機器學習提高眼科診斷的準確性和可訪問性，展示了AI在專業醫療應用中的潛力。（InnoHEALTH雜誌）

中風護理和影像： Viz.ai利用AI改善中風護理，通過先進的影像分析和實時數據處理提升服務。他們的技術促進了更快、更有根據的決策制定，突顯了AI在急性醫療護理中的關鍵角色。（Techopedia）

自動化臨床文檔：DeepScribe的AI技術自動化創建臨床文檔，減輕了醫療提供者的行政負擔。這種整合不僅提高了效率，還讓醫生能夠更多地關注病人護理而不是文書工作。（Techopedia）

對話式診斷：AMIE系統優化了AI用於診斷對話，結合醫學推理與有效的溝通技巧。這項技術在提高診斷的準確性的同時，保持了與病人互動中的同理心和清晰度，展示了AI提升病人護理質量方面的能力。（Google Research）

傳染病檢測：AI在檢測COVID-19肺部超聲圖像中的應用，體現了其在傳染病管理中的實用性。這一能力對於疾病的早期檢測和管理至關重要，說明了AI如何通過提高關鍵護理設置中的診斷準確性來支持公共衛生倡議。（Med Xpress）

這些實例清晰展示了AI在醫療診斷領域的廣泛應用和深遠影響，不僅技術先進，而且在倫理和質量方面亦步步為營，確保醫療實踐中的完整性與信任。

AI的進步正在重塑醫療診斷領域，它通過提供更精確的疾病檢測、個性化的治療計劃和增強的醫療專業支持，顯著提升了病人護理的效果。隨著這些技術的逐步實施，從心臟病診斷到眼科評估，再到急性疾病管理，AI的應用範圍持續擴大，顯示了其在改進公共衛生和提高生活質量方面的重要性。隨著我們進入一個以數據驅動的醫療未來，持續的創新和道德考量將是推動這一領域進步的關鍵。

這些前景展望和案例分析為我們提供了一個更全面的理解，顯示AI如何作為醫療診斷變革的強大推動力，並強調了在擁抱這些技術時必須考慮的倫理和質量控制問題。隨著技術的發展，AI在全球醫療保健系統中的角色將越來越重要，對醫療專業人員和病人都帶來深遠的影響。