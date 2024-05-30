Web3 要聞 | 港府已與證監會溝通儘快處理所有虛擬資產平台申請

1. DWF 合夥人：正與一些 MEME 幣進行談判，願部署資金促其成長

DWF Labs 合夥人 Andrei Grachev 發文稱，「我們正在與一些 MEME 幣進行談判，並願意部署大量資金以促進它們更快、更高效地增長。」

2. PayPal 獲得紐約州加密信託牌照

據 Ledger Insights 報道，紐約州金融服務部（NYDFS）日前授予 PayPal Digital 有限目的信託牌照，這通常由數字資產託管人和穩定幣發行人持有。PayPal 此次獲得信託許牌照，可能旨在接管 PayPal 客户的加密資產託管，並將穩定幣發行轉移至內部。

3.《經濟日報》：加快數字人民幣應用與國際合作

經濟日報發表《加快數字人民幣應用與國際合作》。文中指出，應加強與作為我國主要經貿夥伴的經濟體、有降低對其他主要貨幣依賴需求的經濟體、在國際交易計價清算和外匯儲備方面有貨幣多元化需求的經濟體的聯繫合作，積極穩妥、多措並舉開展數字人民幣跨境支付清算和國際合作試點，拓展數字人民幣在區域經濟貿易、投融資合作中的覆蓋與應用，提升使用數字人民幣的慣性與黏性，研究分析貿易伙伴國對數字人民幣的儲備需求，並在人民幣跨境支付系統和人民幣跨境收付信息管理系統的建設過程中更好地考慮助力推廣數字人民幣。進一步研究完善在跨境資金調撥、國際貿易結算及外匯交易中應用多邊央行數字貨幣橋方案，解決目前跨境支付和清算數種主流模式均客觀存在的安全性低、透明度低、效率低、成本高等難題。

4. TD Cowen：Fairshake PAC 及其附屬機構已籌超 1 億美元以在美國大選中支持加密友好政客

據 The Block 報道，TD Cowen 在週二的一份報告中表示，支持加密貨幣的超級政治行動委員會 Fairshake PAC 及其附屬機構已經為 2024 年大選籌集了超過 1 億美元。該組織表示，超過一半的資金來自 Coinbase 和 Ripple Labs 等公司的直接支出，其餘資金來自加密行業高管和風險投資家。 據《公共公民》報道，Fairshake 及其附屬機構是美國第三大政治行動委員會，在加州民主黨眾議員凱蒂·波特的初選中，該委員會為其花費了 1000 萬美元以爭取該州的參議院席位。 TD Cowen 表示，「貨幣實力」可以解釋為什麼美國證券交易委員會批准現貨以太坊 ETF，以及為什麼美國眾議院上週通過了加密市場結構法案。

5. 貝萊德管理的兩隻基金購買了該公司比特幣現貨 ETF IBIT

據 The Block 報道，根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，貝萊德管理的兩隻基金購買了該公司 IBIT 比特幣現貨 ETF 份額。貝萊德戰略收入機會基金在 2024 年第一季度購買了價值近 360 萬美元的 IBIT，而貝萊德戰略全球債券基金則購買了價值 48.6 萬美元的 IBIT。購買 IBIT 現貨比特幣 ETF 股票的兩隻貝萊德基金均由該公司全球固定收益首席信息官 Rick Rieder 管理。

6. Volatility Shares 將於 6 月 4 日在美國推出首隻以太坊槓桿 ETF

據 CoinDesk 報道，Volatility Shares 推出的 2x Ether ETF（ETHU）將成為美國首隻槓桿以太坊 ETF，該公司在其網站上發佈消息稱，交易將於 6 月 4 日開始。

7. 香港 VASP 虛擬資產同業公會將在六月成立，金管會在今年底前決定是否推出專法

據 KNOWING 新聞報道，香港 VASP 虛擬資產同業公會即將在六月成立，並增設「金融市場發展與創新處」，目標是強化金融科技發展，促進創新實驗與業務試辦，更要推動永續金融並適度鬆綁法規。相較於原先「虛擬資產局」的規劃，望治已久的幣圈業者，以及深受金融詐騙其害的投資人，仍有高度期待。金管會最快在九月底公佈關於虛擬資產專法的研究報告，並在今年底前決定是否推出專法；如要推出專法，預計專法架構在 2025 年上半年出爐。

8. 歐亞經濟委員會部長：歐亞經濟聯盟內部正在進一步推動本幣結算，考慮運用數字貨幣進行結算

據《財訊快報》報道，歐亞經濟委員會（Eurasian Economic Commission）一體化與宏觀經濟部部長 Sergey Glazyev 週一表示，歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union，簡稱 EEU）內部正在進一步推動本幣結算，同時希望建立新的支付結算體系，並考慮運用數字貨幣進行結算。

9. 灰度調查報告：約 47% 的美國選民希望將加密貨幣作為其投資組合的一部分

據 The Block 報道，灰度的最新民意調查顯示，大約 47% 的美國選民預計將加密貨幣納入其投資組合的一部分，突顯了加密貨幣在即將到來的 11 月選舉中的重要性。約 32% 的選民表示，他們更願意瞭解加密貨幣作為投資。

10. 港府已與香港證監會溝通儘快處理所有虛擬資產平台申請

據港媒文匯報披露，香港政府會與證監會保持緊密溝通，讓證監會盡快處理所有平台的申請，讓市民和投資者有更多安心的投資選擇。展望未來，香港將進一步完善規管框架，包括規管虛擬資產場外交易服務提供者，為虛擬資產行業構建穩妥的生態系統，促進其負責任並可持續的發展。香港證監會昨日強調，那些被當作獲發牌的虛擬資產交易平台，雖然已承諾加強其政策、程序、系統及監控措施，以符合證監會的監管規定，但它們仍需顯示這些措施的實際實施和成效，能獲香港證監會信納。而這些平台在未正式獲得發牌前，證監會並不預期它們積極推廣其服務，或與新零售客户建立業務關係。

11. 紐交所與 Coindesk Indices 推出跟蹤比特幣現貨價格的金融產品

紐約證券交易所宣佈將與 CoinDesk Indices 合作推出現金結算的指數期權，追蹤比特幣現貨指數 CoinDesk Bitcoin Price Index（XBX)。合同需經監管部門批准。

去年，ICE Futures Singapore 與 CoinDesk Indices 合作更新了其比特幣期貨合約 CoinDesk Bitcoin Futures（BMC)，將 XBX 用於其月度合約結算。

12. 萬事達卡加密貨幣憑證上線首批點對點試點交易

萬事達卡加密貨幣憑證（Crypto Credential）上線首批點對點試點交易，目前，Bit2Me、Lirium 和 Mercado Bitcoin 交易所已啓用實時交易功能。此外，Foxbit 成為最新一家加入萬事達卡加密憑證試點生態系統的加密錢包提供商。

13. Coinbase 等成立加密貨幣行業非盈利組織 Crypto ISAC

加密貨幣行業非盈利組織 Crypto ISAC 公佈創始成員名單，包括 Aleo、Arbitrum、Circle、Coinbase、Consensys、Evertas、Fireblocks、Hedera、Kraken、Red Balloon Security、Ribbit Capital、Solana 基金會、Trail of Bits。該組織旨在增強加密貨幣行業信任並推動區塊鏈的採用。

14. 芝商所以太坊期權交易量本月已達 12.6 億美元，創歷史新高

據 The Block 數據顯示，芝加哥商品交易所（CME）5 月份的以太坊期貨期權交易量已達 12.6 億美元，與 4 月份 6.1575 億美元的交易量相比大幅增長，並創下月交易量歷史新高。

15. 陳純院士：香港推進 Web3.0 基礎設施建設與服務實體經濟

陳純院士在與香港立法會議員「數字經濟交流會」上表示「香港正加速研發落地高效低碳、用户友好、生態開放及技術自主的 Web3.0 基礎設施，以支撐該領域的健康長遠發展。基於區塊鏈的可信基礎設施，香港推動各類應用創新探索，例如將傳統金融資產和現實世界資產（RWA）進行數字化，使其交易更加透明和高效，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。通過這些措施，香港致力於降低交易成本，提升透明度和安全性，服務實體經濟的發展。」

16. Ripple 向加密貨幣政治行動委員會 Fairshake 捐贈 2500 萬美元

據 CoinDesk 報道，Ripple 宣佈向聯邦加密貨幣超級政治行動委員會（PAC）Fairshake 捐贈 2500 萬美元。去年，Ripple 也向 Fairshake 捐贈了 2500 萬美元。

目前，Fairshake 已從加密貨幣領域的主要參與者那裏籌集了 1 億多美元資金，包括加密貨幣交易所 Coinbase 和 Gemini、風險投資公司 Andreessen Horowitz 以及資產管理公司 ARK Invest。

Ripple 將其對 Fairshake 的捐款歸結為「全行業努力推進支持美國下一代金融創新政策的一部分」。此外，Ripple 還討論了聯邦監管機構的作用，稱美 SEC「試圖通過執法來監管加密貨幣的方法已經失敗」，美國現在必須採取行動，為加密貨幣打造一個「積極的監管環境」，以促進創新。

17. Ark Investment 已購入 xAI 股份，約佔該基金持股的 2%

據彭博社報道，Cathie Wood 旗下資管公司 Ark Investment 已購入馬斯克旗下人工智能初創公司 xAI 的股份，約佔該基金持股的 2%。該基金一個月前曾披露對 OpenAI 的持倉，約佔其持股的 4%。此外，該基金還持有人工智能公司 Anthropic 的股份，約佔其資產的 5%。

5 月 27 日，xAI 宣佈完成 60 億美元 B 輪融資，參投者包括 Valor Equity Partners、Vy Capital、Andreessen Horowitz、紅杉資本等。

18. Bitfarms 回應 Riot Platforms：收購提案嚴重低估公司價值，戰略備選方案正在進行中

比特幣礦企 Bitfarms 發文回應 Riot Platforms 「以每股普通股 2.3 美元的價格收購 Bitfarms 100% 普通股」的收購提案。

Bitfarms 表示，僅由獨立董事組成的董事會特別委員會對該提案進行了仔細審議，並認定該提案嚴重低估了公司的價值及其發展前景。為推進與 Riot 的討論，特別委員會要求提供慣例的保密和非邀約保護，但 Riot 沒有回應。在收到更多主動表達的意向後，特別委員會正在進行徹底的戰略備選方案審查，以確保實現最大股東價值。這些替代方案可能包括繼續執行公司的業務計劃、戰略業務合併或其他戰略交易，或出售公司。

19. Tide Capital 獲香港上市券商國富創新投資，將擴大合規數字資產的交易與投資

據格隆彙報道，Tide Capital 旗下對沖基金獲得香港上市全牌照金融公司國富創新旗下子公司投資。Tide Capital 創始人 Jasper Wu 表示：「藉助此次投資，Tide Capital 將與國富創新展開深度合作，積極擴大合規數字資產的交易與投資，獲得具有市場競爭力的回報。」

20. Web3 支付公司 Coinflow Labs 完成 225 萬美元種子輪融資，CMT Digital 領投

據 The Block 報道，Web3 支付公司 Coinflow Labs 完成 225 萬美元種子輪融資，CMT Digital 領投，參投者包括 Reciprocal Ventures、Jump Crypto、Draper Dragon、Digital Currency Group 和其他天使投資人。

截至目前，Coinflow 的總融資額達到 370 萬美元。本輪種子輪融資後，CMT Digital 投資者 Sam Hallene 將加入 Coinflow 董事會。Coinflow 將利用這筆資金加強銷售、工程、合規和其他團隊。