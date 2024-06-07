Web3 要聞 | 香港證監會：監管法幣穩定幣的新制度在籌備中

1.西班牙法院批准 Roger Ver 保釋，其因税務欺詐指控將被引渡至美國

據彭博社報道，西班牙法院批准 Bitcoin.com 聯合創始人 Roger Ver 保釋，Roger Ver 繳納了 15 萬歐元（約合16.3 萬美元）的保釋金，條件是他必須留在西班牙並上交護照。維爾還必須每兩天出庭一次。 Roger Ver 因税務欺詐指控將被引渡到美國。

根據美國司法部的説法，Roger Ver 未能報告其持有的比特幣的資本收益或納税，他於 2011 年開始購買比特幣，在 2017 年以約 2.4 億歐元的價格出售了比特幣，據稱因此少支付至少 4800 萬美元税款。 Ver 於 2014 年放棄美國公民身份，成為聖基茨和尼維斯公民，但仍需要就某些資產收益提交美國納税申報表。

2.Highstreet 與餐飲排行榜「The World's 50 Best」合作，旨在將餐飲業引入元宇宙

Highstreet 官方表示，成為「The World's 50 Best Restaurants」官方元宇宙合作伙伴，旨在將餐飲業引入沉浸式數字環境，讓餐飲品牌在元宇宙中講述獨特故事。

用户可在 Highstreet World 中參與與食物相關的任務，獲得數字和現實世界的獎勵，如獨家預訂或特別餐飲體驗。Highstreet 還計劃與更多餐廳合作，將其引入虛擬世界，進一步拓展 Web3 社區的影響力。

3.香港證監會行政總裁：金融市場若想要更上一層樓，CeFi 必須與 DeFi 結合

香港證監會行政總裁梁鳳儀在格林威治經濟論壇（香港）上發表演説《建構金融科技生態塑造未來金融》，梁鳳儀表示分佈式記賬本技術（DLT）在金融市場上應用於虛擬資產。香港正逐步建立一個負責任和可持續的 Web3 生態系統，虛擬資產監管範圍亦將進一步延伸至穩定幣，一個監管法幣穩定幣的新制度正在籌備當中。

在產品方面，證監會已就代幣化投資產品的認可和持牌公司的交易操守提供指引，金管局亦已就經營數碼資產保管服務的銀行發出指引。代幣化的下一階段是規模化，當中重要的一環，是金管局於 3 月推出的 Ensemble 項目，證監會是該項目架構工作小組的成員，小組旨在與業界合作，支持香港代幣化市場發展。

梁鳳儀補充道，金融市場若想要更上一層樓，CeFi 必須與 DeFi 結合。

4.首例「發行虛擬貨幣涉刑案」辯方律師：發行代幣擁有唯一且不可篡改的合約地址，不存在所謂「假幣」

據澎湃新聞報道，國內大學生楊某於公鏈上發行名為 BFF 的代幣後，因撤回流動性遭檢察機關指控。2024 年 2 月 20 日河南南陽高新技術產業開發區人民法院一審認定楊某犯詐騙罪，判處其有期徒刑 4 年 6 個月，並處罰金 3 萬元。

5 月 20 日，該案在南陽市中級人民法院二審開庭。楊某的辯護律師仍然為其做無罪辯護表示，被告人楊某發行的虛擬代幣擁有唯一且不可篡改的合約地址，不存在所謂「假幣」，而被告人和報案人都是幣圈資深玩家，對於炒作虛擬幣的風險有明確認知。

5.紐約梅隆銀行：39% 的家辦正在投資或探索加密貨幣

據 Bitcoin.com 報道，2024 年紐約梅隆銀行財富管理研究顯示，家族辦公室對加密貨幣投資的看法存在分歧。接受調查的家族辦公室中，約有 39% 的人正在積極投資加密貨幣或考慮投資加密貨幣，這凸顯了他們對這一現代資產類別的濃厚興趣。這些家族辦公室的動機是希望跟上數字資產帶來的新投資趨勢和機會。

相反，同樣比例 (38%) 的人表示對加密貨幣不感興趣，原因是擔心數字資產的高波動性和不明確的監管環境。黑客和網絡犯罪等問題進一步阻礙了這些家族辦公室參與加密貨幣。在那些探索或投資加密貨幣的人中，明顯偏愛包含加密貨幣的公開市場 ETF，有些人則傾向於在交易所直接交易。

6.山西省處非辦提示：警惕非法集資披上「區塊鏈」外衣

據太原日報報道，山西省處置非法集資領導組辦公室表示，「區塊鏈」火了，蹭着這股熱度，部分非法活動似有捲土重來之勢。一些不法分子打着「區塊鏈」、「金融創新」等旗號，發行所謂「虛擬貨幣」、「虛擬資產」、「數字資產」吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於「區塊鏈」技術，而是炒作概念行非法集資、傳銷、詐騙之事。廣大消費者要增強風險意識，不參與炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維繫。公眾要理性看待「區塊鏈」，不要盲目相信天花亂墜的承諾，切實提高風險防範意識，謹防上當受騙。

7.麥當勞在新加坡推出「我的快樂之地」元宇宙

據 Cointelegraph 報道，娛樂媒體科技公司 Bandwagon 的元宇宙部門 Bandwagon Labs 與新加坡麥當勞合作，推出「我的快樂之地」（My Happy Place）元宇宙，讓當地人可以製作虛擬漢堡、玩多人遊戲並獲得獎勵。

根據公告，麥當勞對其應用內元宇宙擁有完全控制權。該項目將上線時間為 6 月 6 日到 7 月 7 日。

8. SEC 主席：以太坊現貨 ETF 上市速度很大程度取決於發行商回應速度

據金十數據報道，美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 表示，對於與以太坊掛鈎的現貨 ETF 何時開始交易，在很大程度上取決於發行人對 SEC 詢問的回應速度。他表示，「這些註冊人都會主動對收到的意見作出回應，但回應的程度如何，實際上取決於他們自己。」Gensler 拒絕透露他認為這個過程需要幾周還是幾個月的時間。

9. 香港證監會行政總裁：所有「被當作獲發牌」虛擬資產交易平台預計年底前可陸續獲得發牌

據香港電台報道，虛擬資產交易平台為期 12 個月的發牌過渡期結束，有 11 個平台暫被當作獲發牌，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，會進一步研究所有申請是否符合監管要求，所有「被當作獲發牌」的機構會逐一收到通知，進行現場審查，會要求糾正與監管不符的地方，否則申請者就要退場，期望相關機構做好準備工作，如果符合資格，預計年底前就可陸續獲得發牌。

10. Robinhood 將以 2 億美元收購加密貨幣交易所 Bitstamp

據 The Block 報道，Robinhood 將以 2 億美元收購加密貨幣交易所 Bitstamp。

11. 新法律賦予美國總統阻止數字資產訪問的權力

據 Cointelegraph 報道，一項新法律賦予美國總統權力來阻止人們訪問數字資產，此處「數字資產」的定義涵蓋了在加密安全的分佈式賬本上記錄的任何數字價值。總統可以阻止美國民眾與被認定為支持恐怖組織的外國實體之間的交易。該法律的廣泛適用性可能會迫使用户加入符合 KYC 要求且獲得許可的區塊鏈網絡，最終將他們限制在受監管的區塊鏈內。