香港 VATP 一週年專訪 OSL：期待更多安全、合規的合作

6 月初，香港合規虛擬資產交易所牌照的申請迎來了 deadline，大家一直在期待的第三家持牌交易所依然沒有出現，甚至因為一些實力強勁的申請者被拒還引發了市場的一些討論。

在大家更多地關注誰將突出重圍時，我們對已經獲得了牌照的 HashKey Exchange 和 OSL 進行了採訪，共同聊聊在這一年裏，作為僅有的「雙子星」對香港的 Web3 環境以及監管的發展有怎樣的看法。

Techub News：相比一年之前，香港監管機構對持牌加密貨幣交易所的監管要求上有了哪些變化？

OSL 集團主席兼首席執行官潘志勇：在過去一年中，香港的監管機構顯著增強了對持牌加密貨幣交易所的監管，特別是在反洗錢（AML）和資金安全方面的要求。這些變化對投資者尤為重要，因為它們直接關係到他們的資金安全和投資的合法性。作為首家獲得香港證監會在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例（AMLO）下授予的牌照的交易平台，OSL 的這一地位不僅展示了我們在行業中的領導地位，更重要的是，它向投資者保證，我們的操作符合最高的合規標準。

對於投資者而言，選擇一個嚴格遵守反洗錢法規的交易平台意味着兩個關鍵方面的保障：

資金安全性：加強的反洗錢措施確保所有交易活動都經過嚴格監控，減少了資金被非法挪用或涉及欺詐活動的風險；

合規性與聲譽：投資者通過合規的平台進行交易，可以減少因平台操作不當而導致的法律風險。此外，一個遵守國際反洗錢標準的平台也更可能獲得全球投資者的信任。

因此，香港證監會在這一領域的強化監管不僅提升了市場的整體健康和透明度，也直接增強了投資者對市場的信心。投資者可以更安心地在合規的環境中投資，這對於推動加密貨幣市場的長期發展至關重要。

Techub News：這一年來，您認為香港對於 Web3 的監管政策和支持政策有了怎樣的發展？還存在哪些不足？

OSL 集團主席兼首席執行官潘志勇：過去一年中，香港在 Web3 和數字資產監管政策方面取得了重大進展，特別是在推動和支持數字資產 ETF 的發展上表現突出。香港成為全球首個同時推出現貨比特幣和以太坊 ETF 的市場，這一歷史性的成就不僅標誌着香港在全球金融市場中的領先地位，也為全球其他市場提供了一個成功的監管和產品推廣模式。OSL 擔任此次華夏基金（香港）和嘉實國際（HGI）推出的首批現貨比特幣和以太幣 ETF 的虛擬資產託管以及交易合作伙伴，不僅為投資者帶來了新的投資渠道，也極大地增強了市場的深度和廣度。

https://media-cms.hk01.com/stories這些成就對投資者而言極為重要，因為它們提供了安全可靠的投資比特幣和以太坊的途徑，同時確保了監管的完整性和透明度。然而，儘管香港在這方面取得了顯著成就，監管政策在對新興技術的適應性方面仍有待進一步加強。未來，香港需要繼續優化這些政策，以確保能夠更好地應對快速變化的數字資產環境，同時保護投資者利益並促進市場健康發展。

Techub News：未來還不斷會有新的持牌加密貨幣交易所出現，您如何看待不同交易所之間的競爭與合作？

OSL 集團主席兼首席執行官潘志勇：未來會有更多的持牌加密貨幣交易所進入市場，這將推動行業服務質量的提升和技術的創新。OSL 認為，雖然市場競爭激烈，但交易所之間的合作同樣重要，特別是在安全、合規和市場教育方面。合作可以幫助形成健康的市場環境，通過共享最佳實踐和聯合應對監管挑戰，各方可以共同促進整個行業的穩健發展。

Techub News：運營加密貨幣交易所一年來，有哪些里程碑式的或者比較有意義的數據可以向大家分享的？

OSL 集團主席兼首席執行官潘志勇：在過去一年中，OSL 的成就不僅反映在我們的業務增長上，更在於我們在全球金融市場中的影響力增強。最具標誌性的成就之一是 OSL 集團被納入 MSCI 香港指數，這是金融市場對我們作為領先數字資產平台的肯定。這一事件不僅提高了 OSL 在國際投資者中的知名度，而且標誌着主流金融指數開始認可並納入數字資產相關股票，反映了數字資產作為投資類別在全球資本市場中的日益重要性。

MSCI 香港指數的這一調整，顯示出全球指數提供者對數字資產行業的正面評價和期待，這對整個行業來説是一個極大的推動力。它不僅為 OSL 帶來了更廣泛的曝光和投資，也為其他在數字資產領域活躍的公司提供了進入全球主流金融市場的榜樣。

本文獲得《香港 VATP 一週年專訪 OSL：期待與同行在安全、合規與市場教育上的合作》授權轉載，作者：Babywhale，Techub News