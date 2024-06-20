幣股聯動的 RWA 產品設計與發行

作為 Web2.5 的香港 RWA，就像二十年前的港股，相當於 Crypto 「港股」，對於中環金融老炮們，可以理解為港股 3.0，或者港股資產代幣化。香港 RWA 與港股的最大相同處就是大部分都是內地優質資產，面向全球資金進行融通。總體而言香港的上市公司還沒有完全找到與虛擬資產和 Web3.0 的 「RWA」 模式之路，想象空間還很大。

Web3 資產配置和投資

幣股聯動的 RWA 模式，最簡單的就是上市公司公佈 Web3.0 戰略，實現傳統金融的股票與虛擬資產的聯動，上市公司在配置比特幣或投資相關 Web3.0 合規項目後，公司股票通過與虛擬資產的投資配置、Web3 佈局的聯動，在以比特幣為主的虛擬資產價格或價值持續上升的同時，帶動現實世界的上市公司股票價值也翻倍增長，這種聯動的增長往往是溢價或倍增的。

對於上市公司而言，最簡單的第一步就是配置比特幣或委託配置比特幣資產，讓上市公司的資產表有浮盈資產，第二步是結合主營業務或相關性佈局 Web3.0 的投資和建設，通過 Web3.0 的流量和代幣價值的增量，來促進上市公司股票的上漲。

港股的債與 RWA 的債

香港金融圍繞港股上市公司有着豐富的渠道和生態，一個資產包貨上市公司的募投管退等環節都非常成熟，甚至是桌面上的、桌面下的都有。港資券商的投行業務、分銷渠道和 PI 客户，基本上都是圍繞上市公司而服務的。

上市公司的債，可以是上市公司的企業債，也可以是可轉債（債和股的結合），發行制度簡單、發行和擔保結構方便、轉債市場交易。

RWA 的債，將內地優質資產或者優質企業債，通過類港股上市公司的紅籌結構和 SPV 公司，發行企業債的 Fund，再代幣化發行為 RWA 項目。

也可以基於上市公司的背書發行 RWA 權益型 NFT，SPV 公司的現金流 NFT 的流動性池子；如果在 RWA 底層資產基礎上，再衍生出 yield Token 代幣，可以想 RWA NFT 來空投 yield Token 代幣，或者同時空投上市公司股票。

這些可以利好那些營收規模交易流水比較大的、新興領域的上市公司，比如直播影視、醫藥生物健康、綠色能源、AI 算力、互動遊戲、大宗商品或耐用品等等，可以在不考慮傳統的市盈率模式，而是通過 RWA 代幣溢價和現金流來實現價值增長。

圍繞港股與 RWA 的監管，對於具體項目，SFC 監管要求目前是 case by case，再看是簡單型還是複雜型產品設計。對於有上市公司的背書，而且有可轉債和股票期權支撐，適合設計簡單的企業債即可。通過上市公司的債券或基金，再代幣化，核心是與長期合作的券商一起做好發行和承銷；而以往港股常規操作比如增發、配供等，RWA 債也可以增發和拆分，圍繞企業融資的金融樂高其實是很像的。

複雜型 STO/RWA 的設計，則會基於上市公司的某資產包或收益權，進行 ABS 或者類 REIT 設計，但因為複雜型 RWA 產品在監管上會比較嚴格，尤其是轉向零售市場，所以不太建議在初期階段做類似設計。

港股上市公司還需要做好一些準備工作，比如在持牌合規交易所的開户和 PI 認證，目前還是比較麻煩，比如實控人和股東的穿透等等，我們的基金和上市公司的認證開户折磨了很久。

同時，考慮到結構設計中，在合規 RWA 資產之上，還可能會有第二層的代幣設計，所以也要藉助國際站或 offshore 的另類投資，做好開户、TGE 等準備。

Web3.0 的加密港股空投模式

之前文章討論過 「持牌合規向右，散户代幣向左」，其實就是 RWA 交易所的左右分類，持牌合規的交易所類似 H 的香港站，另類投資的交易所類似 H 的國際站或者 offshore 的 RWA 交易所（非現在的原生加密貨幣交易所）。

香港站，合規的證券類產品，面向用户不同，以香港的 PI 和合規散户為主；

國際站，非證券類的 RWA 代幣，面向關注 RWA 賽道的全球 Crypto 用户或傳統金融市場轉化過來的小白用户；

從全球資金趨勢來看，優質的企業債、固收類產品、股權私募等會成為 RWA 的主流產品。

RWA 代幣與港股的目標用户羣有差異，生態有交叉和不同。港股的很多玩法，其實在 Web3.0 和 RWA 代幣化裏面，一樣可以有傳承和創新。比如消費送股票，RWA 項目可以充值送 RWA 代幣；比如 RWA 代幣發行，購買 RWA 代幣，空投（贈送）上市公司股票（實物金融資產，可以是帶限制的紙票託管）等等。

Web3.0 的一些獨特玩法，也可以體現出 RWA 與港股的不同。比如借鑑 Runes 和 Runestone 的空投玩法，可以在早期實現對社區散户的 fairplay，實現散户對機構客户的逆襲。

無論如何玩，關鍵在於中環金融港股的人和 Web3.0 加密金融的人能夠相向而行，在 Web2.5 的中庸賽道上，實現 RWA 的落地和發展。

本文獲得《幣股聯動的 RWA 產品設計與發行》授權轉載，作者：葉開