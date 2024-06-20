Web3 要聞 | 香港將推行代幣化、持續改進虛擬資產監管制度

1.Circle 今年員工數量已增加 15%，並新增約 140 個崗位招聘

據彭博社報道，Circle 今年已將員工數量增加了 15% 以上，此前其於 1 月份透露已秘密提交美國 IPO 申請。Circle 發言人表示，該公司已增加 137 名員工，並在業務開發、工程和營銷等領域新增 140 多個崗位招聘，該公司目前有 882 名員工，另有 24 人已經接受了工作邀請。

LinkedIn 賬户顯示，新員工包括首席會計官 Tamara Schulz 和交易所業務發展總監 Pierre Carras，兩人均於 5 月份入職。根據 LinkedIn 信息，Sterling Barnett 是負責北美和歐洲交易所合作伙伴關係的業務開發總監，於 4 月份開始工作。

2.美國司法部反對以太坊開發者 Virgil Griffith 減刑 5 年的申請

據 Cointelegraph 報道，美國司法部官員已起草一份動議，反對以太坊開發者 Virgil Griffith 因違反對朝鮮制裁而提出的減刑申請。美國檢察官 Damian Williams 在 6 月 17 日提交給紐約南區美國地方法院的一份文件中稱，法官應該駁回 Virgil Griffith 將刑期減至 51 個月的動議。

法官此前在 2022 年 4 月判處這位前以太坊開發者 63 個月監禁和 10 萬美元罰款，考慮到他在量刑聽證會前的入獄時間，他預計出獄日期是 2026 年 1 月。

3.路透社：巴西税務機關將要求外國加密貨幣交易所提供信息

據路透社報道，巴西税務機構即將要求未在巴西設立辦事處的外國加密貨幣交易所，解釋其運營情況及其如何與當地服務提供商合作。本週預計將發佈相關法令，要求這些交易所提供更多信息。與巴西本地交易所不同，這些外國交易所無需報告平台交易。

聯邦税務局檢查副秘書 Andrea Chaves 表示，首先重點關注的時這些外國加密交易所的運作方式，是否存在任何非法行為，以及掌握巴西財富的信息以便徵税。另一位税務官員表示，政府還希望瞭解這些交易所如何與該國服務商合作，以確保他們根據 2019 年的法規提供所需信息。在巴西境外設立但在該國運營甚至擁有葡萄牙語網站的交易所包括幣安、Coinbase、OKX 和 KuCoin 等。這些交易所的活躍參與，正值巴西加密貨幣資產激增之際。

根據税收服務局最新的數據，2023 年 1 月至 7 月期間，巴西人申報了高達 1336 億雷亞爾（約合 246 億美元）的加密貨幣資產，較去年同期增長了 36.6%。其中，有 145 億雷亞爾是通過國外交易所申報的，同比增長 51.2%。

4.Binance.US 匯款機構許可證被美國多個州撤銷或拒籤

據 Bitcoin.com 報道，由於涉及幣安前首席執行官趙長鵬的合規問題和法律糾紛，美國多個州已撤銷或拒絕續簽 Binance.US 匯款機構許可證。 北達科他州金融監管機構表示：北達科他州加入阿拉斯加州、佛羅里達州、緬因州、北卡羅來納州和俄勒岡州的行列，他們採取了類似的行動來吊銷或拒絕續簽 BAM Trading Services 的匯款許可證。

5.富途證券：將持續加強虛擬資產相關服務投放

據明報財經報道，富途證券表示，正持續加強虛擬資產相關投放，並正積極推動虛擬資產交易服務。 富途證券董事總經理謝志堅表示，根據富途的最新的相關調查，逾 40% 未曾交易過虛擬資產的投資者表示希望於富途牛牛作交易，而近 75.6% 有經驗的投資者也樂見富途於平台上推出虛擬資產交易服務。

6.昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 1.5 億美元

根據 Sosovalue 數據，昨日（美東時間 6 月 18 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 1.5 億美元。 灰度 ETF GBTC 單日淨流出約 6200 萬美元；富達 ETF FBTC 單日淨流出約 8300 萬美元；Bitwise ETF BITB 單日淨流出約 700 萬美元 。

7.香港證監會：未來三年證監會策略重點包括推行代幣化和持續改進虛擬資產監管制度

香港證監會發表《2023-24 年報》，年報中披露了未來三年證監會的四大策略重點。其中提到將以科技和 ESG 引領市場轉型，推行代幣化以提高業界的效率，並持續改進虛擬資產監管制度，就使用生成式人工智能大型語言模型提供指引等。

8. 巴西投資管理公司 Hashdex 提交比特幣和以太坊合併現貨 ETF 申請

據 Cointelegraph 報道，巴西投資管理公司 Hashdex 於 6 月 18 日向美 SEC 提交關於在納斯達克交易所創建一個合併的比特幣和以太坊現貨 ETF 的申請。擬議的 ETF 將根據兩種資產的市值來平衡（5 月 27 日為 70.54% 的比特幣和 29.46% 的以太坊）。Coinbase 和 BitGo 將擔任資產託管人。

彭博 ETF 分析師 James Seyffart 稱，美 SEC 對該基金的最終決定最遲應於 2025 年 3 月做出。

9. Bitwise 向美 SEC 提交以太坊現貨 ETF S-1 修訂文件，稱 Pantera 有興趣投入 1 億美元

資產管理公司 Bitwise 6 月 18 日向美 SEC 提交以太坊現貨 ETF S-1 修訂文件，稱投資公司 Pantera Capital「有意購買本次發行的總額不超過 1 億美元的以太坊現貨 ETF 份額」。該文件稱：「然而，由於意向表示並非具有約束力的購買協議或承諾，這些潛在購買者可能決定購買更多或更少的份額，也可能不購買。」

10. OSL 集團首席財務官：香港加密貨幣「找換店」發牌制度可能會在短期內推出

據大公報報道，OSL 集團首席財務官胡振邦在接受最新採訪時透露，短期內可能會推出加密貨幣「找換店」的發牌制度。此外，特區政府推出不同的監管措施，當中涉及反洗錢及防範黑客等方面，主動承擔推動市場規範化的責任，積極探索有關政策制定的方案，這令香港在發展虛擬資產市場上的優勢越見明顯。

11. 野村證券加密貨幣部門 Laser Digital 獲阿布扎比數字資產經紀商許可證

據 Cointelegraph 報道，野村證券加密貨幣部門 Laser Digital Limited 已獲得阿布扎比地區傳統資產和數字資產的經紀許可證，標誌着該公司在阿布扎比全球市場（ADGM）的完整許可流程已經結束。新許可證將允許 Laser Digital 在該地區為數字資產和傳統資產提供經紀商以及資產和基金管理服務。

Laser Digital 於 2023 年 9 月獲得 ADGM 的原則性批准。

12. 黑山總理 Milojko Spajic 系 Terraform Labs 早期投資者之一

據黑山媒體 Vijesti 報道，一份法庭文件顯示，黑山總理 Milojko Spajic 是 Terraform Labs 的早期投資者之一，曾於 2018 年 4 月向其投資 75000 美元，購入 75 萬枚 LUNA 代幣。在該法庭文件公開之前，Spajic 稱從未親自投資過該項目，而是在 2017 年到 2020 年通過其所在公司 Das Capital SG 投資了 Terraform Labs。

13. Zodia Custody 獲澳大利亞國民銀行旗下風投機構 NAB Ventures 投資

數字資產託管公司 Zodia Custody 宣佈獲得澳大利亞國民銀行（NAB）旗下風險投資機構 NAB Ventures 的投資，投資金額未公佈。Zodia Custody 表示，下一步將加入澳大利亞本土數字資產交易所的獨特生態，為預計於 2025 年生效的更嚴格監管要求做準備。Zodia Custody 還計劃為澳大利亞數字資產 ETF 申請者提供託管服務。

Zodia Custody 曾獲渣打銀行、北方信託和 SBI Holdings 投資，並於 2023 年底在澳大利亞開展業務。

14.香港財庫局局長許正宇：與內地監管機構緊密磋商，讓內地投資者以人民幣買港股

據界面新聞報道，香港財經事務及庫務局局長許正宇在上海陸家嘴論壇上表示，今年是香港與內地市場互聯互通 10 週年。現在港股已經有人民幣的櫃枱，24 只大價股可以同時以港幣或者人民幣交易，現在與內地監管機構緊密磋商，落實讓內地投資者直接用人民幣，買在港上市的人民幣股票，將人民幣櫃枱連到港股通。

15. Pantera Capital 新加密貨幣基金將向 AI 相關項目投資超 2 億美元

據 DL News 報道，Pantera Capital 投資經理 Cosmo Jiang 表示，Pantera Capital 正在籌集的 10 億美元的新基金中有超過 2 億美元將專門用於人工智能領域。Jiang 表示，他正在積極尋找利用人工智能來促進區塊鏈業務的項目，反之亦然。

此前報道，Pantera Capital 計劃為新加密貨幣基金 Pantera Fund V 募資超 10 億美元，該基金將是該機構第二個投資於初創公司股權、早期代幣、流動性代幣和其他資產的「一體化」基金。