Web3 要聞 | 歐洲央行發佈首份中央銀行數字貨幣進展報告

1.歐洲央行發佈首份 CBDC 進展報告，重點強調隱私保護

據 Conitelegraph 報道，歐洲央行（ECB）6 月 24 日發佈首份中央銀行數字貨幣（CBDC）進展報告，重點強調隱私保護。

歐洲央行承諾通過假名化、哈希函數和加密功能防止個人交易被追蹤，且未經個人同意，支付服務提供商不得使用消費者金融數據。報告還介紹了支持離線交易的方法。新成立的“規則制定小組”將於 2024 年底前提交 CBDC 技術和監管框架草案。隱私問題仍是 CBDC 的主要關注點，反對情緒在加密社區中持續增長。

2.拜登政府重新聘用前加密貨幣顧問 Carole House

據 DL News 報道，拜登政府重新聘用了前加密貨幣顧問 Carole House。她將擔任白宮國家安全委員會的特別顧問，負責「關鍵基礎設施政策」和網絡安全。Carole House 曾參與撰寫拜登 2022 年關於加密貨幣和數字資產的行政命令。

她在 LinkedIn 上表示，「很榮幸被召回服務，致力於塑造安全和可信的數字經濟未來」。此舉正值特朗普公開支持加密貨幣，使其成為選舉議題之際。Carole House 此前在 Terranet Ventures 擔任 「駐場高管」，並在商品期貨交易委員會和國家安全委員會等聯邦政府機構任職。

3.路易斯安那州的新加密貨幣法律禁止使用 CBDC

據 Cointelegraph 報道，美國路易斯安那州已修改其立法，禁止使用中央銀行數字貨幣（CBDC），併為礦工和節點運營商設定規則。修訂後的法律將於 2024 年 8 月生效。這些修正案被稱為「區塊鏈基礎法」，禁止路易斯安那州參與測試、接受或要求使用 CBDC 進行支付。

然而，其他數字貨幣並不在法律禁止之列。法案中寫道：「任何管理機構不得參與美聯儲的中央銀行數字貨幣測試。」路易斯安那州還對外國擁有的數字資產挖礦公司實施嚴格控制。

該州的立法禁止外國實體在路易斯安那州內收購或維持任何數字資產挖礦業務的股份。自 2024 年 8 月 1 日起，當前在路易斯安那州從事數字資產挖礦的外國控制企業將有一年的時間完全撤出其利益。法律規定了對不合規行為的重大處罰，最高可達 100 萬美元或外國實體在採礦業務中股份的 25%。

4.伊朗將於 7 月啓動央行數字貨幣試點

伊朗央行正式推出其央行數字貨幣（CBDC），旨在簡化該國銀行系統內的交易，試點項目將於 7 月在基什島啓動，涉及伊朗兩家主要銀行 Mellat 和 Tejarat，並將側重於零售交易。引入數字裏亞爾是伊朗加強數字經濟和支付基礎設施戰略的一部分。

5.香港投資基金公會：香港投資多樣化，虛擬資產繼續吸引投資者興趣

香港投資基金公會與畢馬威聯合發佈報告《2030 年願景：香港基金管理行業的未來》，稱香港作為亞洲主要資產管理中心的地位依然穩固，但仍有空間進一步加強跨境理財計劃和税務優惠政策，以促進行業穩步發展。

報告指出，香港投資多樣化，即開放更多資產類別予散户投資者，尤其是對另類資産的興趣也與日俱增。許多基金管理公司相繼於私募股權、私募信貸、基礎建設資產和房地產等投資領域推出產品，以應對日益殷切的需求。

報告還表示，虛擬資產繼續吸引投資者的興趣，包括虛擬資產 ETF 等可供投資的選擇越來越豐富。最近的監管發展有助香港提升競爭力，成為基金管理公司投資新興資產類別的首選之地。

6.香港郵政署與廣州實現居民身份認證信息註冊上鍊

據大洋網報道，廣州市可信認證服務平台通過接入香港郵政署電子核證機關完成可信認證對接，實現香港郵政署電子核證機關頒發的粵港互認證書接入，用户及證書的註冊和發佈。香港居民在企業開辦業務時使用跨境證書進行電子文書的簽署，實現內地居民企業和香港居民企業基於平台進行區塊鏈跨境合同的簽署服務。

通過香港郵政署電子核證機關對接區塊鏈，廣州市可信認證服務平台將已核實的香港居民身份認證信息進行註冊上鍊，可以基於區塊鏈上的跨境證書信息及身份識別信息，對香港居民進行身份核驗及電子簽名驗證，目前該服務已為 121 名香港居民提供身份核驗及上鍊服務，共簽署跨境合同 468 份，完成上鍊用户信息 121 條，簽署跨境合同存證 468 條。

7.香港財政司副司長：香港正在快速推進虛擬資產行業的發展

據大公文匯網報道，香港特區政府財政司副司長黃偉綸出席投資基金公會年會時表示，香港正積極推行多項措施，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

包括：第一，繼續完善上市制度；第二，進一步提高股票市場的流動性和效率；第三，努力擴大並深化資本市場與內地、以至世界其他地區的互聯互通；第四，致力促進資產財富管理業務的發展；第五，香港也正在快速推進虛擬資產行業的發展。

8.Cosmos 推出 IBC 區塊瀏覽器 IOBScan

Cosmos 推出IBC 區塊瀏覽器 IOBScan，通過無縫集成 60 個支持 IBC 的鏈，IOBScan 提供 IBC 代幣、鏈、渠道和中繼器的全面追蹤。IOBScan 擁有帳户聚合功能，提供與同一公鑰相關聯的所有地址的鳥瞰圖，以簡化多鏈交互的複雜性。IOBScan 還提供 API 服務，用户可通過 IOBScan 的 API 訪問詳細的區塊鏈數據。

9.維基解密創辦人朱利安・阿桑奇與美國司法部達成協議，認罪後將重獲自由並返回澳大利亞

據路透社報道，美國北马里亞納羣島地區法院的文件顯示，52 歲的朱利安・阿桑奇同意承認共謀獲取和泄露美國國防機密文件的罪名，並與美國司法部達成協議，認罪後將重獲自由並返回澳大利亞。

當地時間2024年6月25號 9:00（香港時間2024年6月25號7:00），朱利安・阿桑奇在塞班島舉行的聽證會上被判處62個月的有期徒刑，相當於他在英國被關押的時間，這意味着他已服刑，完成程序後即可獲釋。

維基解密在聲明中表示：「阿桑奇已經自由。他於6月24日上午離開了貝爾馬什最高安全監獄，他已在那裏度過了1901天。」阿桑奇隨後獲得倫敦高等法院保釋，並於當天下午搭機離開英國。

維基解密補充稱，阿桑奇將在塞班島聽審後返回澳大利亞。

澳大利亞政府不評論進行中的法律程序，但總理安東尼·阿爾巴尼斯一直主張釋放阿桑奇。今年2月，澳大利亞議會通過了一項法案，要求停止起訴阿桑奇，允許這位澳大利亞公民返回本國。

阿桑奇於2006年創辦維基解密，2010年曝光了超過70萬份美國政府機密文件，瑞典當局表示希望就性犯罪指控對阿桑奇進行訊問，隨後阿桑奇根據歐洲逮捕令在英國被捕，但後來該指控被撤銷。為了避免被引渡到瑞典，阿桑奇逃往厄瓜多爾大使館，並在那裏呆了七年。2019年4月，厄瓜多爾撤銷了對他的政治庇護，阿桑奇被捕並關押在貝爾馬什監獄。美國司法部對阿桑奇提出了17項間諜罪及一項不當使用電腦的指控，雙方進行了多年法律攻防。許多新聞自由倡導者認為，對阿桑奇的指控是對言論自由的威脅。

10.韓國國務會議通過《虛擬資產用户保護法》的執行令，將於7月19日生效

據《經濟先驅報》報道，韓國國務會議今日通過了《虛擬資產用户保護法》的執行令，將於7月19日生效。該法令規定，虛擬資產服務提供商（VASP）必須通過銀行來保障用户存款。此外，VASP 有權基於法令規定的合理理由，停止用户的現金存款以及虛擬資產的存款和取款。

11.比特幣支付應用 Strike 已向英國用户開放

據 The Block 報道，比特幣支付應用 Strike 已向英國符合條件的客户推出，使英國用户可以從其銀行賬户免費用英鎊存款直接購買比特幣，客户還可以出售比特幣並將其提取到銀行賬户，或將其轉移到自託管錢包，以及支持通過比特幣或閃電網絡付款。

12.21Shares 選擇渣打銀行子公司 Zodia Custody 為其數字資產託管機構

加密 ETP 提供商 21Shars 發推表示，將選擇渣打銀行子公司 Zodia Custody 為其託管數字資產。

Zodia Custody 管理着約 60 億美元的加密貨幣，由渣打銀行和 Northern Trust 創立。

13.Metaplanet 設立全資子公司以加強比特幣資產管理

日本上市公司 Metaplanet 發推表示，已經在英屬維爾京羣島設立全資子公司，以加強比特幣資產的戰略管理。

14.DFX Labs 獲香港反洗錢許可，距獲得完整加密貨幣運營牌照更進一步

據 Cointelegraph 報道，香港加密貨幣交易平台 DFX Labs 已通過香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）的反洗錢和反恐怖融資條例（AMLO）審查，獲得虛擬資產服務的「視作持牌」資格。儘管目前尚未獲準進行交易，DFX Labs 已被視為可提供虛擬資產服務。根據 SFC 公佈的記錄，DFX Labs 於 2023 年 12 月 27 日申請香港加密貨幣牌照，並於 2024 年 6 月 1 日被視作持牌。然而，SFC 尚未正式授予 DFX Labs 牌照，其申請仍在審核中。

15.Tether 與 Uquid 推出 1 USDT 商店

Tether 與 Web3 電子商務平台 Uquid 合作推出 1 USDT 商店，1 USDT 商店可通過網站 1USDt.store 或 Telegram 上的 @shop1USDt_bot 訪問，它提供多樣化的產品，從手機充值、禮品卡等數字產品到實體產品等，針對不同市場量身定製，價格均低於 1 USDT。