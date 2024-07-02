VanEck 提交 SOL ETF 申請，獲批可能性如何

6 月 27 日，VanEck 宣佈已向美 SEC 提交 Solana 信託「VanEck Solana Trust」申請，若獲得批准，將在 Cboe BZX 交易所上市。VanEck Digital Assets 為信託發起人，Delaware Trust Company 為信託受託人。消息發佈後，SOL 短時突破 150 USDT，30 分鐘拉昇近 7%。

其實，在上個月以太坊現貨 ETF 獲批之後，市場上就有很多關於下一個獲批加密貨幣 ETF 會不會是 SOL 的猜測。一方面，鑑於 SOL 的市值和影響，有觀點認為輪也該輪到 SOL 了。另一方面，考慮到美 SEC 曾將 SOL 定性為未註冊證券的事實，許多投資者認為 SOL ETF 獲批的可能性幾乎為零。

那麼，VanEck 此次提交 SOL 信託申請是出於什麼理由？加上上週五，加拿大數字資產管理公司 3iQ 提交的北美首個 Solana ETP 申請，SOL 真的會成為下一個被批准的加密貨幣 ETF 嗎？

首先，VanEck 數字資產研究主管Matthew Sigel認為「高吞吐量、低費用、強大安全性和強大社區氛圍的結合，使得 Solana 成為了有吸引力的 ETF 選項，可為投資者提供多功能和創新的開源生態。」此外，針對 SOL ETF 獲批最大阻礙，也就是 SOL 屬性一事，Matthew 強調「SOL 是一種商品」。他表示，「SOL 的去中心化特性、高實用性和經濟可行性與其他已建立的數字商品的特徵一致，加強了我們對 SOL 作為一種有價值商品的信念。」

除了 VanEck 所言，做市商 GSR 在消息官宣後也發佈報告堅定「看多」SOL。GSR 表示，考慮到現貨 ETF 是當前週期價格的主要驅動因素，且大選導致的黨派之爭已推動監管機構放鬆對數字資產的立場，通過證券和大宗商品定義的數字資產市場結構法案，不僅有可能發生，甚至可能是大概率事件。

GSR 認為，決定下一個加密貨幣現貨 ETF 的兩個關鍵因素包括去中心化水平和潛在需求。GSR 在報告中計算了 8 種加密貨幣的去中心化得分和需求得分，並分析了相應 ETF 獲批的可能性。

首先，根據以下 3 大指標，GSR 對不同區塊鏈的去中心化水平進行了分析。

中本聰係數（Nakamoto Coefficient）：用於衡量可能串通攻擊網絡的獨立實體的最小數量，數字越大，去中心化程度越高。

質押要求：衡量任何人作為節點操作員或驗證員參與網絡的難易程度，包括最低質押和硬件要求，質押越少、硬件越輕量，去中心化程度就越高。

CCData 治理評級：該評級包含與參與、透明度和去中心化有關的各種治理措施。

結果顯示，去中心化得分高於平均水平的四個區塊鏈分別是以太坊、Solana、Avalanche 和 Aptos。

需求方面，GSR 基於以下三類指標進行了分析，得出需求得分高於平均水平的三個區塊鏈分別是以太坊、Solana 和 NEAR。

市場指標：市值越高，交易量越大，代幣表現越強勁，則表明未來需求越旺盛。

現有產品資管規模（Existing Product AUM）：代幣現有投資產品的全球資產管理規模較高，預示着現貨 ETF 產品的需求可能會很好。

活動指標：一個強大、活躍的社區和廣泛的使用也可能説明未來的需求。

GSR 認為，這兩個因素中，去中心化更多的是一個門檻因素，而潛在需求可能是發行商使用的主要標準，因此分別以 33% 和 67% 的權重計算兩者得分。在將兩個數據相加後， GSR 得出的最終結果是，以太坊以較大優勢排名第一，其次是 Solana 和 NEAR。與第三名 NEAR 的得分相比，SOL 與之拉開了較大的差距。此外，SOL 也是除 ETH 之外唯一在去中心化和需求方面都獲得正分的加密貨幣。

除了分析獲批可能性，GSR 還分析了潛在 Solana 現貨 ETF 對價格的影響。通過將 SOL 與比特幣就全球投資產品流入量進行類比分析，GSR 表示，若 SOL ETF 獲得批准，那麼在熊市的背景中，SOL 有 1.4 倍的漲幅空間，在常規情況下則為 3.4 倍，而在牛市中上漲空間將達到 8.9 倍。

雖然 VanEck 強調「SOL 是商品」且 GSR 通過分析看好 SOL ETF 獲批的可能性，但不少大佬仍舊潑出冷水，直言「不看好」。

Dragonfly Capital 合夥人 Haseeb Qureshi 在接受The Block 採訪時表示：「這不可能實現；SEC 明確表示 SOL 是一種證券。本屆政府不會放棄這一決定。」對此，彭博 ETF 專家James Seyffart也持同樣觀點，他表示，「只有在白宮和證交會換屆的情況下，該基金才有可能在 2025 年的某個時候推出。即便如此，也不能保證。」

對於 GSR 的分析，Wintermute 創始人及 CEOEvgeny Gaevoy戲謔其為傳奇交易員「GCR」。Evgeny 闡述了自己不看好 SOL ETF 獲批的理由。他表示，「SOL ETF 在今年獲得批准的可能性幾乎為零。一廂情願地認為它會被特朗普政府優先對待是非常愚蠢的。看看以太坊 ETF（今年）的資金流入量有多麼少，你就會明白，即使 SOL ETF 獲批，它的資金流入量只會更少。」Evgeny 補充稱，Wintermute 也做多 SOL 和 ETH，發表上述觀點只為實事求是，「加密貨幣的採用需要時間。」

此外，就如0xTodd指出的，SOL ETF 很難獲批的一個原因是它可能並不賺錢。0xTodd 就 Cathie Wood 方舟基金決定撤回 ETH ETF 申請一事闡述了他的觀點。0xTodd 表示，方舟 BTC ETF 市場佔有率高居第 4 名（ 6%，Top3 是貝萊德、灰度和富達），但「不太盈利」。原因是 BTC ETF 的費率相比傳統 ETF 低，且 ETF 之間會進行「費率競賽」。考慮到 BTC ETF 尚且在盈利線附近徘徊，所以哪怕是方舟也只能忍痛放棄 ETH ETF。而單純從做生意的角度來説，市值更低的主流幣，比如 SOL ，盈利的可能性也更小。即使 SOL ETF 一帆風順地獲得批准，但是「一旦後面受到（的）阻力很大，大概率（是）要撤回的。」

對於 SOL ETF，不知大夥怎麼看。雖然 VanEck 提交的是美國首個 Solana ETF 申請，SOL 生態確實也因此漲了一波，但按照 SEC 以往的脾性，SOL ETF 能否通過仍待觀察。只是，考慮到現貨 ETF 的確是當前週期少有的推動因素，不管下一個 ETF 會是 SOL 、LTC 還是 DOGE，也許我們都應該期待一下？

撰文：Yangz