簡單回顧「比特幣交易所一哥」興衰史：三載的輝煌與十年的贖罪

要説誰能給比特幣歷史上留下濃墨重彩的一筆，Mt. Gox（門頭溝）絕對是其中之一。這個曾經佔據全球比特幣交易市場 70% 以上份額的交易平台，從輝煌到破產的歷程，既充滿了戲劇性，也留下了深刻的教訓。

門頭溝的故事開始於 2010 年，由一位名叫 Jed McCaleb 的程序員創立。最初，門頭溝是一個用於交易「魔法門」卡牌的交易平台，名字取自「Magic: The Gathering Online Exchange」的縮寫。2010 年 7 月，McCaleb 敏鋭地捕捉到了比特幣的潛力，將平台轉型為比特幣交易所。這個決定為比特幣提供了一個全新的交易平台，使得數字貨幣交易變得更加便捷。McCaleb 的遠見和創新精神為比特幣交易市場奠定了基礎，然而，這也開啓了門頭溝充滿波折的歷史。

2011 年，是門頭溝快速崛起的一年。在這一年中，它迅速成為全球最大的比特幣交易平台之一，佔據了全球比特幣交易量的 70% 至 80%。這段時間，比特幣市場正處於爆發期，大量投資者湧入，而門頭溝成為他們的首選平台。同年，McCaleb 決定將交易所出售給法國人 Mark Karpeles。Karpeles 不僅成為了門頭溝的最大股東，還擔任了 CEO，開始主導平台的運營。

Karpeles 是一位極具技術敏感度的人，他不斷改進平台的技術架構，使得交易速度更快，用户體驗更佳。在他的領導下，門頭溝繼續擴展，迅速成為比特幣交易的主要平台。然而，快速發展的背後卻隱藏着巨大的隱患。Karpeles 的管理雖然推動了門頭溝的快速發展，但他對安全和監管的重視卻明顯不足。

2011 年 6 月，門頭溝經歷了一場驚心動魄的風暴。這場風暴源於一名黑客，他利用審計員的憑證，神不知鬼不覺地潛入了交易所的系統。這位黑客精心策劃了一場價格操控，瞬間將比特幣的價格從幾美元打壓到每枚僅僅 1 美分。

可以想象，當時的交易者們看到屏幕上瘋狂閃動的數字，從幾美元急劇跌落到 1 美分，他們的心情如同坐上了過山車，驚恐萬分。就在這混亂的短短几分鐘內，黑客成功地轉移了約 2000 枚比特幣。

事件發生後，門頭溝的管理團隊立刻意識到了事情的嚴重性。作為比特幣交易所，雖然只被轉移在當時只價值 2000 多美元的比特幣，但這樣的事情也是給門頭溝敲響了警鐘，他們迅速採取行動，將大量剩餘比特幣轉移到冷錢包中。冷錢包是一種不與互聯網連接的存儲方式，極大地提高了比特幣的安全性，有效防止了黑客進一步的盜竊行為。

儘管這次事件暴露了門頭溝在安全管理上的漏洞，但也顯示了他們應對危機的迅速反應能力。這次事件成為了一個重要的警鐘，讓門頭溝和其他交易所認識到，只有不斷提升安全措施，才能在風雲變幻的加密貨幣世界中立於不敗之地。門頭溝的迅速反應不僅挽救了大量比特幣，還為之後的安全防護工作打下了堅實的基礎。

2013 年，門頭溝交易所達到了它的巔峯時期。在那個時候，幾乎每 10 筆比特幣交易中，就有 7 筆是在門頭溝上完成的。這個曾經不起眼的小交易所，已成為全球最大的比特幣交易平台。然而，就在這一片繁榮之中，一場潛伏已久的風暴正在悄然醖釀。

BTC China、Mt. Gox 和 Bitstamp 上的 BTC 交易量（2013 年 8 月 1 日至 12 月 23 日）。來源：BitcoinCharts

五月的一天，美國國土安全部（DHS）悄然出手，他們以門頭溝未註冊為貨幣傳輸服務商為由，對其美國子公司的賬户進行了查封。當這個消息傳來時，門頭溝的高層頓時感到如同晴天霹靂。這一行動不僅導致門頭溝在美國的資金被凍結，更是讓其面臨着前所未有的現金流危機。

想象一下，那時的門頭溝總部，辦公樓裏充滿了緊張的氣氛。員工們焦急地撥打電話，試圖聯繫各方尋求解決方案。會議室裏，管理團隊展開了緊急會議，大家的臉上佈滿了愁雲。門頭溝的創始人，也許正在辦公室的窗前凝視着遠方，思索着這突如其來的困境。

美國國土安全部的這一行動，像一把鋒利的刀子，深深地割開了門頭溝在合規性上的傷口。門頭溝一直以來忙於擴展業務，未能及時關注並遵守美國嚴格的金融監管法規。此次事件，不僅暴露了其在合規性上的短板，也預示着未來將面臨更多的監管挑戰。

這次查封讓門頭溝措手不及，但同時也給它上了一堂重要的課。門頭溝的管理層開始意識到，只有在合規的道路上穩步前行，才能真正保障交易所的長遠發展。在這個全球化的數字貨幣市場中，合規和安全同樣重要，缺一不可。

2014 年 2 月 7 日，門頭溝宣佈暫停所有比特幣提現，稱發現可疑活動，指出這次問題是由於比特幣軟件中的交易可鍛性漏洞，使得交易看起來未完成，從而導致比特幣可能被重複發送。然而，僅僅十七天後的 2 月 24 日，事情變得更加糟糕。門頭溝再一次發佈公告，這一次，他們宣佈永久停止比特幣交易。這個消息猶如一記重錘，徹底擊碎了用户們的信心。四天後，門頭溝申請了破產保護。這個曾經風光無限的交易所，如今卻走到了破產的邊緣。Karpeles 承認丟失了 744,408 枚屬於客户比特幣和 10 萬枚交易所自己持有比特幣，這次黑客攻擊導致門頭溝無力支付客户的比特幣，從而宣佈破產。此刻，門頭溝的信譽徹底崩塌，用户信心也隨之瓦解。

同年 3 月，門頭溝交易所走到了命運的十字路口。他們在日本東京地方法院申請了破產保護，正式進入破產清算程序。對於曾經全球最大的比特幣交易所來説，這無疑是一個黯淡的時刻。

就在大家都以為希望渺茫的時候，門頭溝卻帶來了一個意外的消息。他們聲稱找回了 20 萬枚比特幣。這些比特幣在公司的舊錢包中被發現，這個消息猶如黑暗中的一束光，給絕望的受害者帶來了一線希望。

然而，找回的 20 萬枚比特幣只是冰山一角，仍然有大量的比特幣下落不明。這一發現不僅僅是希望的火花，也是一面鏡子，反映出門頭溝管理體系的混亂和漏洞。這些比特幣是如何丟失的？黑客是如何攻破系統的？這些問題依舊沒有答案，而每一個問題背後，都有可能是管理上的失職。

2015 年，Mark Karpeles 因涉嫌數據操縱和挪用客户資金在日本被捕，面臨多項指控。

在法庭上，他一再堅持自己的清白。他詳細解釋了交易所的運作流程，並試圖證明那些丟失的比特幣是因為黑客攻擊而非自己的失職。法庭內外，支持者和反對者的聲音此起彼伏，情緒激烈。支持者認為他是無辜的，受到了不公正的指控，反對者則認為他應對 Mt. Gox 的崩塌負責，理應受到法律的制裁。

2016 年 7 月，經過了一年的審判和拘留，Karpeles 終於獲得了保釋。Karpeles 的逮捕和審判成為全球關注的焦點。

Mt. Gox 創始人 Mark Karpeles

2018 年，東京地方法院批准將門頭溝從破產清算程序轉為民事再生程序，通過出售剩餘比特幣來賠償受害者。

根據這一決定，Mt. Gox 將通過出售剩餘的比特幣來賠償受害者。這些比特幣曾被鎖在交易所的錢包中，如今它們將被用來彌補因黑客攻擊和管理混亂而造成的巨大損失。雖然這些比特幣的價值已經無法完全彌補所有損失，但這一決定無疑為受害者帶來了新的希望。

2019 年，Mark Karpeles 被判犯有數據操縱罪，但無罪釋放了挪用資金的指控，判處兩年半的緩刑。儘管 Karpeles 免於最嚴厲的懲罰，但他的聲譽已然受損。

2021 年 11 月，日本法院和門頭溝的債權人達成賠償協議，確立了註冊和賠償流程。批准的債權人可以通過在線系統提交賠償申請。

受託管理人 Nobuaki Kobayashi 在一次新聞發佈會上宣佈，受害者們可以開始提交賠償申請。這一消息再次在受害者中引起了強烈的反響。Kobayashi 詳細介紹了申請流程，並保證整個過程將嚴格按照協議執行，確保每一個受害者都能得到應有的補償。

到了 2023 年 9 月，Kobayashi 再次發表聲明，宣佈將償還債權人的截止日期延長至 2024 年 10 月 31 日。這一決定是為了確保所有的受害者都能有充足的時間提交申請，避免任何遺漏或錯失。Kobayashi 表示：「我們希望每一個受害者都能得到應有的補償，任何人的權益都不應被忽視。」該計劃包括支付 14.2 萬枚比特幣、14.3 萬枚 BCH（Bitcoin Cash）和 69 億日元。在 2024 年 5 月，門頭溝的錢包內的部分比特幣被轉出，標誌着償還計劃的進一步推進。

門頭溝的故事不僅揭示了比特幣早期發展的諸多風險和挑戰，也為整個加密貨幣行業的未來發展提供了重要教訓。通過以上事件，門頭溝從輝煌到衰落的歷程展示了加密貨幣行業的風險與機遇。這段歷史提醒我們，儘管技術和市場在不斷髮展，但安全性和合規性始終是確保行業健康發展的基石。

在回顧這段歷史時，我們看到技術的進步和市場的發展並不能取代對安全和合規的重視。門頭溝的崛起和隕落為我們敲響了警鐘，提醒我們在追求創新和增長的同時，不能忽視基本的安全措施和監管要求。這不僅是對過去的反思，更是對未來的啓示。

撰文：Chris