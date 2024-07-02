Web3 要聞 | 陳茂波：香港要大力推動數字經濟、人工智能等領域

1. Amber Japan 宣佈成為索尼集團子公司並更名為 S.BLOX。S.BLOX 表示，「作為索尼集團的成員，我們將通過與集團多元化業務的合作，努力在加密資產交易服務中創造新的附加值。」

Amber Group 於 2022 年 2 月收購日本加密貨幣交易所 DeCurret，並將其改名為 Amber Japan。2023 年 8 月，Amber Japan 被索尼集團全資子公司 Quetta Web 收購。

2. 基於區塊鏈的深港跨境數據驗證平台入選工信部 2024 年新型數字服務優秀案例

據深圳新聞網報道，國家工信部近日公佈 2024 年新型數字服務優秀案例名單，由深圳市報送的「基於區塊鏈技術打造深港跨境數據驗證平台促進深港數據高效可信流動」案例入選。

據瞭解，深港跨境數據驗證平台由香港金融管理局、深圳市地方金融管理局、中國人民銀行深圳市分行、國家金融監督管理總局深圳監管局等兩地政府部門積極協調和推動，香港科技園公司作為香港側平台運營方，微眾銀行作為總體方案設計及技術支持方共同研究打造，並於今年 5 月在深港兩地正式上線試運營。平台基於國產開源區塊鏈底層技術（FISCO BCOS）和分佈式數據傳輸協議（DDTP）進行開發，運用區塊鏈不可篡改且可追溯的技術優勢，以哈希值跨境驗證實現用户自主攜帶資料的可信驗證。

3. 陳茂波：香港要大力推動數字經濟、人工智能等領域

香港特別行政區財政司司長陳茂波發佈司長隨筆《迴歸 27 週年，金融創科引領未來》。文章指出，香港資產管理規模超過 30 萬億港元，約 2700 個單一家族企業辦公室在港營運。香港既要鞏固傳統優勢產業，亦要加快培育新的產業，因時制宜、因地制宜地發展新質生產力，推動本港經濟更多元、更具韌性的發展，人工智能、綠色金融和綠色科技、數字經濟、跨國供應鏈管理等都是未來需要大力推動的領域。

4. 夏威夷完成數字貨幣創新實驗室試點計劃，允許 11 家加密貨幣公司在無許可證的情況下運營

由夏威夷州金融機構部（DFI）及州技術開發公司（HTDC）合作推出的為期 2 年的數字貨幣創新實驗室（DCIL）試點計劃已於 6 月 30 日結束。該計劃旨在允許 Apex Crypto、Bitflyer USA、BlockFi、Gemini 和 Uphold 等 11 家加密貨幣公司在無需獲得該州貨幣轉移許可證的情況下在當地開展業務。

5. Beosin：2024 年上半年 Web3 領域因黑客攻擊等造成的總損失約 15.4 億美元

據 Beosin Alert 監控及預警顯示，2024 年上半年 Web3 領域因黑客攻擊、釣魚詐騙和項目方 Rug Pull 造成的總損失達到了 15.4 億美元。其中主要攻擊事件 78 起，總損失金額約 11.93 億美元；項目方 Rug Pull 事件 64 起，總損失約 1.19 億美元；釣魚詐騙總損失金額約 2.32 億美元。

2024 上半年共發生 3 起損失金額超過 1 億美元的安全事件。5 月的總損失金額達到了 4.5 億美元，為 2024 年上半年損失金額最高的月份。從被攻擊項目類型來看，損失最高的項目類型為 CEX，4 次針對 CEX 的攻擊共造成了約 3.92 億美元的損失，佔所有攻擊損失金額的 32.8%。從各鏈損失金額來看，以太坊依舊為損失金額最高、攻擊事件最多的鏈。32 次 攻擊事件造成了 4.7 億美元的損失，佔到了總損失的 39.4%。從攻擊手法來看，上半年共發生 22 次私鑰泄露事件，造成損失達到了 8.94 億美元，約佔總攻擊損失金額的 75%，是佔比最高的攻擊類型。從資金流向來看，約有 4.7 億美元（39.3%）被盜資金被凍結或追回。該比例較 2023 年有了顯著提升。上半年 78 起攻擊事件中，依然有 43 起來自合約漏洞利用，建議項目方在上線前尋求專業的安全公司進行審計。

6. Web3 孵化器 Web3Labs 公佈 Web3 加速器計劃首批優質項目名單

Web3 孵化器 Web3Labs 公佈 Web3 加速器計劃首批優質項目，包括但不限於自願碳匯資產管理評估發行平台 RicercarLabs、專為全鏈交易而設計的點對點系統 PicWe、Web3 社交網絡的 Quaere.ai、去中心化鏈上指數代幣交易平台 Infinix。這些項目將在加速營中接受專業指導和支持，共同推動 Web3 領域的發展。加速營提供 2.5 萬美元的專項 Grant 和後續潛在投資機會，以及為期 5 個月的深度加速服務。

Web3 Labs 與公鏈 Zetrix 及 Summer Capital 在今年一月正式推出千萬美元量級的全球 Web3 加速器計劃。該計劃旨在挖掘和培育全球範圍內具有創新性和技術實力的 Web3 初創團隊，併為 Zetrix 公鏈生態注入強大的創新活力。

7. 日本上市公司 Metaplanet 增持超 20 枚比特幣

日本上市公司 Metaplanet 宣佈增持 20.195 枚比特幣，價值 2 億日元。目前，Metaplane 持有 161.2677 枚比特幣。

Metaplanet 上週發佈公告稱，董事會決定發行 10 億日元（約合 626 萬美元）的第二期普通債券，募集資金將用於購買比特幣。

8. 貝萊德比特幣現貨 ETF IBIT 上週上線智利聖地亞哥證券交易所

據 Bloomberg linea 報道，貝萊德比特幣現貨 ETF IBIT 於香港時間 6 月 28 日上線智利聖地亞哥證券交易所並開始交易。

9. Gemini 與足球俱樂部 Real Bedford 簽訂為期五年的贊助協議

據 The Block 報道，加密貨幣交易所 Gemini 與足球俱樂部 Real Bedford 簽訂為期五年的贊助協議。作為協議的一部分，該俱樂部將收到比特幣付款。Gemini 表示，該俱樂部已將比特幣完全融入其運營中，球員可以用比特幣收款，球迷也可以用比特幣購買門票和商品。

今年 4 月，Gemini 創始人 Tyler Winklevoss 和 Cameron Winklevoss 旗下的投資公司 Winklevoss Capital 向該俱樂部投資了 450 萬美元。

10. 被 Arkham 標記為「德國政府」的錢包地址將 400 枚比特幣轉至 CEX

據 Arkham 數據顯示，15 分鐘前，被標記為「德國政府」的錢包地址轉出 1500 枚比特幣（價值約 9470 萬美元），其中 400 枚轉移至 Bitstamp（200 枚比特幣）、Coinbase（100 枚比特幣）和 Kraken（100 枚比特幣），價值約 2528 萬美元。