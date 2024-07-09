Web3 要聞 ｜泰國計劃於本月底公佈數字錢包項目的註冊程序

1. 日本上市公司 Metaplanet 增持 42.47 枚比特幣

日本上市公司 Metaplanet 宣佈增持 42.47 枚比特幣，目前持有 203.734 枚比特幣。

Metaplanet 此前發佈公告稱，董事會決定發行 10 億日元（約合 626 萬美元）的第二期普通債券，募集資金將用於購買比特幣。

2. Robinhood 已向紐約金融服務部提交關於收購 Bitstamp 的控制權變更申請

據 Bitcoin.com 報道，Robinhood 正在推進對 Bitstamp 的收購。作為此過程的一部分，紐約金融服務部（NYDFS）已於 7 月 3 日收到 Robinhood Crypto 提交的控制權變更申請。這是收購所需的幾個監管步驟之一，待批准後，預計收購將於 2025 年上半年完成。

3. Bithumb 發佈最高 3 億韓元內幕交易舉報獎勵計劃

韓國加密交易平台 Bithumb 發佈最高 3 億韓元（約 21.7 萬美元）內幕交易舉報獎勵計劃。官方表示，其正積極應對《虛擬資產用户保護法》（7 月 24 日）實施前的不公平交易行為，如使用未披露信息、操縱市場、欺詐交易等。

4. 泰國計劃於本月底公佈數字錢包項目的註冊程序

據 Bangkok Post 報道，泰國財政部副部長 Julapun Amornvivat 在上週五舉行的數字錢包小組委員會上表示，政府計劃於本月底公佈數字錢包項目的註冊程序。Julapun 表示，沒有手機的人可以使用國民身份證進行註冊。此外，商業部正在對無法用數字錢包進行購買的物品進行審查。該數字錢包計劃將向 16 歲及以上的泰國人每人發放 1 萬泰銖，估計有 5000 萬人符合條件。

5. Messari 首席執行官反對美 SEC 加密貨幣監管政策，稱將挑戰其合法性

Messari 首席執行官 Ryan Selkis 發佈聲明，宣佈將不再以任何正式或非正式的身份與美 SEC 接觸並挑戰其合法性，直到其進行改革並更換領導層。

Ryan Selkis 表示，美 SEC 對加密貨幣的處理方式是無效的。該機構目前對加密貨幣市場採取的方法未能發現 FTX、Celsius、Genesis 和其他美國市場參與者的高成本（涉嫌）欺詐行為，而其針對 Coinbase、Kraken 和 Gemini 等合法參與者的法律案件則充滿了政治針對性，而非預防欺詐。其次，美 SEC 主席 Gary Gensler 不僅無能，而且腐敗。他無法勝任加密貨幣市場監管，包括如何識別特定資產是否具有證券的關鍵屬性。此外，在 Jarkesy 和 Loper-Bright 案判決之後，美 SEC 也沒有監管加密貨幣市場的合法權利。Ryan Selkis 表示，繼續聽命於美 SEC 將使美國失去在加密貨幣領域的領先地位。

Ryan Selkis 表示，該聲明目前為草案，將進行修訂，並直接與美 SEC 委員、國會眾議員和參議員分享。

6. 以太坊社區 2077 Collective 獲 Vitalik 100 枚以太坊捐贈

以太坊社區 2077 Collective 宣佈獲得 Vitalik Buterin 100 枚以太坊捐贈。2077 Collective 表示，其旨在通過創新舉措和社區驅動的努力來提高以太坊的存在感和吸引力。

7.菲律賓官方穩定幣 PHPC 現已上線 Ronin Network

Ronin Network 發推表示，由菲律賓央行官方支持的穩定幣 PHPC 現已上線 Ronin Network，由菲律賓加密交易平台Coins.ph提供技術支持。

8.加拿大不列顛哥倫比亞證券委員會裁定 LiquiTrade 違反《證券法》

據 Cointelegraph 報道，加拿大不列顛哥倫比亞證券委員會 (BCSC) 裁定 LiquiTrade 違反《證券法》。

BCSC 表示，LiquiTrade 從未根據法案進行過任何形式的註冊，並且不列顛哥倫比亞省也沒有任何公認的交易所或清算機構由 LiquiTrade 運營或使用 LATOKEN 的名稱，根據法案的要求，它並未獲得 BCSC 的授權。

根據法庭文件，對 LiquiTrade 的處罰將於 8 月 14 日最終確定，處罰內容可能包括罰款和服務禁令。

9.CoinShares：上週數字資產投資產品流入 4.41 億美元

CoinShares 最新週報顯示，上週數字資產投資產品資金流入總額達 4.41 億美元，近期 Mt Gox 引發的價格疲軟和德國政府的拋售壓力很可能被視為買入機會。

比特幣流入金額達 3.98 億美元流入，但由於投資者選擇投資更廣泛的山寨幣，比特幣僅佔總流入量的 90%。區塊鏈股票並未反映出投資者情緒的好轉，上週又有 800 萬美元的資金流出。

本週交易所交易產品 (ETP) 的交易量仍相對較低，為 79 億美元，反映了夏季交易量較低的典型季節性模式。

從地區來看，流入資金主要來自美國，流入金額為 3.84 億美元，不過投機性購買現象也出現在其他許多國家，其中最引人注目的是香港、瑞士和加拿大，流入金額分別為 3200 萬美元、2400 萬美元和 1200 萬美元。德國是個例外，流出金額為 2300 萬美元。

比特幣的流入量為 3.98 億美元，但異常地僅佔總流入量的 90%，因為投資者選擇投資更廣泛的山寨幣。其中最引人注目的是 Solana，上週流入量為 1600 萬美元，使年初至今 (YTD) 的流入量達到 5700 萬美元，從流量角度來看，它是表現最好的山寨幣。以太坊的情緒似乎已經轉變，流入量為 1000 萬美元，但仍是年初至今唯一出現淨流出的 ETP。

10.HashKey Chain 主網將於第四季度上線

HashKey 發推表示， HashKey Chain 主網將於第四季度上線。HashKey Chain 採用 ZK-proof 技術，旨在為用户提供低成本、高效和開發者友好的鏈上解決方案，並將通過 HSK 激勵生態貢獻者。

11.富途證券獲准向香港投資者提供虛擬資產交易服務

據東網報道，富途證券的第 1 類受監管活動（證券交易）牌照獲得香港證監會升級，可向香港的專業及散户投資者提供虛擬資產交易服務。 富途於上週六（6 日）推出了全新的綜合賬户功能，投資者可以通過一個賬户交易港股、美股、A 股通、日股等多個市場的投資產品，並預告將陸續推出新加坡股、澳股、加拿大股等，但尚未披露具體時間表。

12.加拿大數字資產託管商 Balance 成立特殊目的信託子公司並注資 1000 萬美元

據 CrowdFundInsider 報道，加拿大數字資產託管商 Balance 本週成立了 Balance Trust Company，作為在阿爾伯塔省《貸款和信託公司法》下的特殊目的信託公司。 Balance 向新成立的全資子公司投入了 1,000 萬美元的監管資本，以成為合格的加拿大和美國託管商。 在過去的 18 個月中，Balance 與阿爾伯塔省財政委員會和金融部（ATBF）緊密合作，完成了財務報表審計、資產獨立證明、SOC 2 Type 2 認證、系統滲透測試以及管理團隊的擴充。未來幾周內，Balance 將專注於註冊 Balance Trust Company，以便作為合格託管商開始運營。