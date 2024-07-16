Web3 要聞 ｜知情人士：FTX 與 CFTC 達成和

1.金融科技公司 Tapi 完成 2000 萬美元 A 輪融資，a16z 參投

據彭博社報道，阿根廷金融科技公司 Tapi 完成 2000 萬美元 A 輪融資，Kaszek 領投，參投方包括 Andreessen Horowitz 等。 Tapi 是 Mercado Pago 和加密交易所 Lemon 等大型拉丁美洲消費者平台的支付處理商。首席執行官表示，預計到今年年底，總支付量將增長五倍，達到每月 1000 萬筆交易。Tapi 的支付處理技術旨在幫助金融科技公司為多個國家的客户提供服務。

2.貝萊德 BUIDL 和 Ondo 等發行商有意參與 MakerDAO 10 億美元投資代幣化美國國債計劃

據 CoinDesk 報道，MakerDAO 計劃將其儲備中的 10 億美元投資於代幣化的美國國債產品。包括貝萊德的 BUIDL、Superstate 和 Ondo Finance 在內的發行商表態將積極參與該計劃。

代幣化平台 Securitize（貝萊德的合作伙伴）首席執行官 Carlos Domingo 在給 CoinDesk 的電子郵件中表示「我們認為這是 MakerDAO 的一個非常好的舉措，我們很高興能參與貝萊德的 BUIDL。作為領先的代幣化國債發行人，我們一定會提出申請。」

3.知情人士：FTX 與 CFTC 達成和解，CFTC 的 40 億美元索賠將在支付其他債權人索賠和利息之後支付

Techub News 消息，FTX 債權人 Sunil 發推表示，7 月 12 日一份文件顯示 FTX 與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成了和解，CFTC 的 40 億美元索賠將在支付其他債權人索賠和利息之後支付。在賠付了其他債權人之後，剩餘資金中的一部分將用於支付 CFTC 的索賠。這些資金將進入一個補充返還基金，用於補償那些在加密貨幣交易中受到嚴重損失的用户。

4. Web3 遊戲 Soccerverse 完成 310 萬美元融資，Square Enix 領投

Web3 遊戲 Soccerverse 完成 310 萬美元戰略融資，日本遊戲巨頭 Square Enix 領投。所籌資金將用於遊戲優化並加速 Soccerverse 的發佈。截至目前，該項目融資總額為 400 萬美元。

5. CoinStats：6 月私鑰被盜事件或與 Lazarus Group 等黑客組織有關

加密貨幣投資管理公司 CoinStats 發佈 6 月份安全事件報告。CoinStats 表示，「一名狡猾的攻擊者設法訪問了 1590 個 CoinStats 錢包的私鑰，導致價值約 220 萬美元的加密貨幣被盜」。該公司表示，通過與執法部門和安全研究人員的合作，已有充足證據證明此次攻擊與 Lazarus Group 或類似的黑客組織有關。目前，ZachXBT 和 MetaMask 首席安全研究員 Taylor Monahan 等專家正在追蹤被盜資金，並已向執法部門報告了此次攻擊。

6. Beosin：昨日遭 Tether 凍結 USDT 的 TNVaKW 開頭的地址為匯旺支付當日正在使用的熱錢包地址

Web3 安全公司 Beosin 透露，昨日遭 Tether 凍結 2926 萬枚 USDT 的地址 TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 為匯旺支付當日正在使用的熱錢包地址，匯旺集團旗下包含匯旺擔保、匯旺支付、匯旺網賭等三個涉罪業務。

Beosin 從鏈上對匯旺集團地址進行流向分析和地址庫對比（Beosin 的風險地址庫標記了 10 多萬個與匯旺官方，用户，商户，等相關的地址），涉及匯旺擔保和匯旺網賭業務地址關聯性較小。

昨日匯旺支付的熱錢包地址被凍結後，匯旺集團緊急啓用了新的熱錢包地址 TQuFSvpct2FeBrKjRh8NDqtGAci2Z15RSa 用於處理匯旺支付用户的提現。鏈上虛擬貨幣流向顯示，在啓用新熱錢包地址一段時間後，匯旺支付用户開始大量提現，為避免擠兑現象，匯旺集團從地址 TYCDkWB1yLEoRVjwpw7rh33zCFGPPPPPPP 調用了大量資金，Beosin 對其虛擬貨幣溯源後發現其來源疑似來自外部和一些主流中心化交易所的熱錢包。