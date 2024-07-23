Web3 要聞 | 香港虛擬貨幣交易平台 AAX 主犯潛逃 20 個月落網

1.香港倒閉虛擬貨幣交易平台 AAX 的主犯潛逃 20 個月後落網，涉案金額約 2 億港元

據東網報道，虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系統維護及更新為由停止運作，逾 300 客户因未能取回近 1 億港元資產，香港執法部門經追查後，發現有人疑透過虛假消息及不法手段致平台停運，主犯則早已攜同虛擬幣錢包及私人密匙離港潛逃。

經進一步調查，人員鎖定一名與案有關的 39 歲本地男子，涉嫌管理相關虛擬貨幣交易平台。該名男子於 2022 年 11 月離開香港，昨日（18 日）在入境香港時被拘捕。該名被捕男子已被暫控一項「盜竊」罪，案件將於明日（20 日）上午在東區裁判法院提堂。截至 7 月 19 日，執法部門共接獲 890 名受害人報案，涉及金額達 2 億 800 萬港元。

2.Uniswap Labs 與安全公司 Cantina 共同推出 225 萬美元漏洞賞金計劃

Uniswap Labs 與 Web3 安全公司 Cantina 合作，擴大其漏洞賞金計劃，獎勵根據所披露的錯誤的嚴重程度和麪臨風險的資產進行分配，最高可達 225 萬美元。

3.幣安已獲法院批准，將客户的法定資金存入美國國債

據 Court Listener 網站顯示，幣安已獲法院批准，將客户的法定資金存入美國國債。

4.加密貨幣交易所 Gemini 與養老金平台 IRA 就 3600 萬美元漏洞達成和解

據 Cointelegraph 報道，加密貨幣交易所 Gemini 與養老金平台 IRA Financial Trust 就 3600 萬美元漏洞達成和解。

在 7 月 18 日提交給紐約南區美國地方法院的一份文件中，法官 Analisa Torres 駁回了 IRA Financial Trust 提起的訴訟，因為該公司和 Gemini Trust 表示已達成和解。該訴訟最初由 IRA於 2022 年 6 月提起，指控 Gemini 歪曲了安全保護措施。

5.香港財庫局副局長：可在穩定幣制度生效後，為發行人設立 6 個月「不違例期」過渡期

據香港文匯網報道，金管局日前公佈穩定幣發行人「沙盒」參與者名單，首批共有 3 組機構「入盒」測試，涉及主要應用場景包括支付、供應鏈管理及資本市場用例。

香港財庫局副局長陳浩濂表示，除現行虛擬資產交易平台監管制度以外，建立法幣穩定幣發行人的發牌制度，將加強本港虛擬資產規管框架與國際標準保持一致，制度設有過渡期，有具意義且實質發行業務的發行人，可在制度生效後6個月的「不違例期」過渡期繼續經營，但必須在前 3 個月內提交牌照申請，否則須在第4個月底前有序結束業務。

6.約旦政府推出國家區塊鏈技術網絡「Modee Dlt」

據 Bitcoin.com 報道，約旦數字經濟和創業部宣佈與當地區塊鏈公司 Blockexe 合作，推出一個名為 「Modee Dlt」的國家區塊鏈技術網絡。該網絡旨在增強政府服務的信任和透明度。

7. Animoca 提議與 ApeCoin 合作推出 1000 萬美元的新基金 ApeCoin Ventures

Animoca Brands 的風投部門 Animoca Ventures 於 ApeCoin DAO 發起提案，建議與 ApeCoin 共同創立合資基金 ApeCoin Ventures。ApeCoin Ventures 基金規模為 1000 萬美元，其中 ApeCoin DAO 需撥款價值 500 萬美元的 APE（Animoca Ventures 收到後會出售為法幣），Animoca Ventures 將出資 500 萬美元。該基金將投資於種子輪及 A 輪的 Web3 項目，並優先考慮那些可以將 ApeCoin 整合到其生態系統中的項目。該提案目前已開放投票，當前支持率為 83.49%，投票將於 8 月 1 日結束。

8. 香港數字資產保險公司 OneInfinity 推出穩定幣保險和風險管理解決方案

據《明報》報道，香港虛擬資產保險供應商 OneInfinity by OneDegree 營運總監章昱表示，目前已經開發了定製的保險和風險管理解決方案，以幫助穩定幣發行商管理網絡安全、錢包、運營和智能合約相關的風險。 現已就發牌條件及要求遞交了意見，該意見的內容包括對過去穩定幣發生的重大失誤事件、錢包及託管風險、以及營運風險方面的分析，並對虛擬資產錢包進託管、持續鏈上（on-chain） 鏈下（off-chain）監察提出建議。

9. The ETF Store 總裁：SEC 在以太坊現貨 ETF 批准令中「強烈暗示以太坊是商品而不是證券」

The ETF Store 總裁 Nate Geraci 援引律所 Foley & Lardner LLP 觀點指出，美 SEC 在以太坊現貨 ETF 批准令中最重要的進展是「SEC 強烈暗示以太坊是商品而不是證券。」此外，「批准令表明加密資產可以作為證券開始，並隨着時間的推移轉變為商品。」