Web3 要聞 | 京東將在港發行與港元1:1 掛鈎的加密貨幣穩定幣

1. 美國眾議院通過針對非法使用加密貨幣的《金融科技保護法案》

據 Cointelegraph 報道，美國眾議院議員以口頭表決的方式批准了《金融科技保護法案》。該法案由眾議員 Zach Nunn 和 Jim Himes 於 2023 年 4 月提出，旨在通過讓多個聯邦機構的成員協調努力來解決「流氓國家和外國」如何利用加密貨幣來逃避制裁的問題。

眾議員 Zach Nunn 表示，「這項跨黨派法案將有助於確保美國做好準備應對安全風險並防止非法洗錢，同時保護所有美國人的消費者選擇權，我們必須同時做到這兩點，以確保數字資產的長期完整性」。

2. 灰度以太坊信託淨流出 4.84 億美元，佔管理資產的近 5%

據 HODL15 Capital 統計，灰度也在以太坊上覆制了比特幣現貨 ETF 上市時的大額流出情況。灰度以太坊信託在第一天出現了 4.84 億美元的淨流出，佔管理資產的近 5%，其中 1500 萬美元流入了低費率的灰度以太坊迷你信託。

3. 加密貨幣託管機構 Hex Trust 在新加坡獲得 MPI 許可證原則批准

據 The Block 報道，加密貨幣託管機構 Hex Trust 已獲得新加坡主要支付機構 (​​MPI) 牌照的原則性批准，該公司正尋求在新加坡擴張業務。該公司在一份聲明中表示，新加坡金融管理局已向其授予 MPI 許可證的初步批准

4. Coinbase 要求 SEC 和 Gary Gensler 提交與訴訟相關核心文件

據 The Block 報道，加密貨幣交易所 Coinbase 在週二提交的一份法庭文件中提出動議，請求紐約法院命令美國證券交易委員會（SEC）和主席 Gary Gensler 提供與訴訟相關的核心文件。

文件包括有關 SEC 在 2021 年 4 月審議 Coinbase 成為上市公司的文件，以及 Gensler 在 SEC 任職期間發表的個人和職業聲明。

5. 昨日美國以太坊現貨 ETF 總淨流入約 1 億美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 7 月 23 日）以太坊現貨 ETF 總淨流入約 1 億美元。

貝萊德 ETF ETHA 單日淨流入為 2.65 億美元；灰度 ETF ETHE 單日淨流出為 4.84 億美元；灰度 ETF ETH 單日淨流入為 1515 萬美元；Bitwise ETF ETHW 單日淨流入為 2.04 億美元；Fidelity ETF FETH 單日淨流入為 7131 萬美元；VanEck ETF ETHV 單日淨流入為 764 萬美元；Franklin ETF EZET 單日淨流入為 1321 萬美元；21 Shares ETF CETH 單日淨流入為 747 萬美元；Invesco ETF QETH 單日淨流入為 550 萬美元。

6. Gemini 將擔任 VanEck 以太坊現貨 ETP 託管人

Gemini 發佈公告稱，將擔任 VanEck 以太坊現貨 ETP 託管人。此前 Gemini 也擔任了 VanEck 推出的比特幣現貨 ETP 託管人。Gemini 表示，其推出的 Gemini Fund Solutions（GFS）提供一系列專門針對加密貨幣 ETF 和基金的綜合解決方案，提供包括託管、清算/結算、交易等功能。

7. 京東將在香港發行基於公共區塊鏈並與港元 1:1 掛鈎的穩定幣

據財聯社報道，京東宣佈將在香港發行與港元（HKD）1:1 掛鈎的加密貨幣穩定幣。根據京東科技集團旗下的京東幣鏈科技（香港）官網信息，該穩定幣基於公共區塊鏈發行，其儲備由高度流動且可信的資產組成，這些資產將安全存放於持牌金融機構的獨立賬户中，並通過定期披露和審計報告來驗證儲備的完整性。此前消息，香港金融管理局於 7 月 18 日公佈了穩定幣發行人「沙盒」參與者名單，其中包括京東幣鏈科技（香港）。

8. 法拉利將於本月底開始在歐洲接受加密貨幣付款

據路透社報道，法拉利表示，繼去年在美國接受加密貨幣付款後，該公司將從本月底開始在歐洲接受加密貨幣付款。去年法拉利與加密貨幣支付處理商 BitPay 合作，在美國接受比特幣、以太坊和 USDC 付款。法拉利未説明是否會在歐洲和其他地區使用其他支付處理商。

9. 國富創新子公司富強證券將為專業投資者提供虛擬資產交易服務

據金融界報道，港股上市公司國富創新宣佈全資子公司富強證券有限公司已獲得香港證券及期貨事務監察委員會同意，可透過操作在證監會持牌平台上開立及維持的綜合賬户向專業投資者客户提供虛擬資產交易服務，惟須遵守證監會規定的條款及條件。

10. 比特幣返現應用 Fold 擬通過 SPAC 在納斯達克上市，估值為 3.65 億美元

據 The Block 報道，比特幣返現應用 Fold 擬通過與納斯達克特殊目的收購公司（SPAC）FTAC Emerald 合併上市，擬議的交易意味着 Fold 的投前股權估值為 3.65 億美元。該交易已獲得 FTAC Emerald 和 Fold 董事會的一致批准，預計將於 2024 年第四季度完成，但還需獲得監管機構和股東的批准。

根據週三的聲明，一旦完成交易，新合併的公司將繼續在納斯達克上市，新的股票代碼尚未公佈。交易完成後，Fold 首席執行官 Will Reeves 領導的 Fold 管理團隊將繼續運營和管理 Fold，FTAC Emerald 總裁兼首席執行官 Brace Young、董事 Andrew Hohns 以及比特幣風險投資公司 Ten31 的 Jonathan Kirkwood 將加入合併後的公司董事會。

11. 俄羅斯國家杜馬一讀通過加密挖礦監管草案

據俄新社報道，俄羅斯國家杜馬一讀通過了關於加密貨幣挖礦的監管草案。根據該法案，俄羅斯聯邦政府將與俄羅斯央行達成協議，制定對從事數字貨幣挖礦的個人和法人實體（包括礦池參與者）的活動要求。對既定要求的遵守情況的把控將由數字發展部進行。政府還可以禁止某些地區或個別領土內的挖礦活動。