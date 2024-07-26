Web3 要聞 | 印度將在 9 月前發佈加密貨幣政策立場討論文件

1.知情人士：Coinbase 計劃推出代幣化貨幣市場基金

據 CoinDesk 報道援引知情人士報道，Coinbase 計劃推出代幣化貨幣市場基金。此外，Coinbase 已與金融服務提供商 Apex Group 合作，幫助推動其代幣化基金的發展。

2.阿里雲將為全鏈數據網絡 Chainbase 提供雲計算基礎設施

全鏈數據網絡 Chainbase 發推稱，與阿里雲達成深度戰略合作，將藉助阿里雲的全球雲計算基礎設施，釋放全鏈數據的潛能。此次合作將提高鏈上數據的獲取效率與發揮鏈上數據的價值。

此前消息，全鏈數據網絡 Chainbase 完成 1500 萬美元 A 輪融資，Tencent Investment Group 和 Matrix Partners China 領投，參投方包括 Folius Ventures、Hash Global、JSquare、Mask Network 和 Bodl Ventures。

3.Gate.io 與 Elliptic 合作全面強化加密貨幣合規管理

據加密貨幣交易所 Gate.io 官方公告，Gate.io 將與區塊鏈分析提供商 Elliptic 達成合作，全面強化其合規管理。

本次合作中，Gate.io 將整合 Elliptic 區塊鏈監控解決方案，進一步完善其安全基礎設施並提高監管合規性。

4. 比特幣礦商 MARA 購買價值 1 億美元的比特幣，持有超 20000 枚比特幣

據 The Block 報道，比特幣礦商 MARA 購買價值 1 億美元的比特幣，此次收購使 MARA 的資產負債表持有量超 20000 枚比特幣。

5. 香港證監會告誡公眾提防無牌虛擬資產交易平台CoinUnited.io

香港證監發文會告誡公眾，提防一家名為CoinUnited.io的無牌虛擬資產交易平台。香港證監會於 2024 年 7 月 25 日將CoinUnited.io及其相關網站列入香港證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。

CoinUnited.io聲稱提供加密貨幣、股票、指數、外匯及大宗商品交易服務，且曾聲稱在香港設有旗艦店和在香港進行招聘，但其從未獲香港證監會發牌，亦從未向香港證監會申請任何牌照。

6. Ark Invest 昨日出售 776 萬美元 ARKB 份額

據 The Block 報道，Ark Invest 通過旗下 ARKW 出售 118,209 股 ARKB 比特幣現貨 ETF 份額，價值 776 萬美元。這是自今年 1 月推出比特幣現貨 ETF 以來，該公司首次出售 ARKB 份額。

7. Coinbase 英國子公司因違規行為被英國監管機構罰款 450 萬美元

據 CNBC 報道，英國監管機構週四對 Coinbase 英國分公司處以 350 萬英鎊（450 萬美元）罰款，原因是該公司違反了旨在阻止加密貨幣交易所接納「高風險客户」的自願協議。

8. SBI Holdings 將與 Franklin Templeton 合作成立數字資產資管公司

據《日本經濟新聞》報道，SBI Holdings（HD）將與美國知名資產管理公司富蘭克林·鄧普頓（Franklin Templeton）合作，於年內成立一家主要處理數字資產的管理公司。新公司的股權比例為 SBIHD 持有51%，富蘭克林·鄧普頓持有 49%。

9. 印度財政部高級官員: 將在 9 月之前發佈關於加密貨幣政策立場的討論文件

據 CoinDesk 報道，印度財政部高級官員 Ajay Seth 表示，印度計劃在 9 月之前發佈一份討論文件，概述其對加密貨幣的政策立場。目前，已成立跨部門小組研究加密貨幣政策。這個跨部門小組包括印度中央銀行、印度儲備銀行和市場監管機構印度證券交易委員會。