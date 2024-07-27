Web3 要聞｜香港證監會告誡提防該無牌虛擬資產交易平台

1.流動性質押平台 aPriori 完成 800 萬美元種子輪融資

據 The Block 報道，流動質押平台 aPriori 完成 800 萬美元的種子輪融資， Pantera 領投，參投方包括 Consensys、OKX Ventures、Manifold Trading、Selini Capital、Vessel Capital、CMS Holdings、ABCDE Capital、Gumi Cryptos Capital、Flow Traders、Laser Digital、Chorus One、Everstake Capital、Staking Facilities 等，個人投資者包括 Marc Tillement、Nom、Alex Esin、Robinson Burkey、Zano Sherwani、TN Lee、Adam Jin、Mike Silagadze、Spencer Noon、Hongbo Tang、Paul Kim、Tim Wang、Rex 等。

2.DePIN 項目 Multiple Network 完成 200 萬美元種子輪融資

DePIN 項目 Multiple Network 完成 200 萬美元種子輪融資，參投方包括 OKX Ventures、Youbi Capital、Stratified Capital、Puzzle Ventures、CatcherVC 和 BitriseCapital 等。本輪融資將用於擴大其生態系統，為其用户提供優質的產品。

3.MicroStrategy 與 Bitcoin Magazine 共同推出「Bitcoin for Corporations」計劃

據 Bitcoin Magazine 報道，MicroStrategy 與 Bitcoin Magazine 共同推出「Bitcoin for Corporations」計劃。此次合作將通過一個聯合品牌的網絡平台擴展該計劃，該平台提供來自實施企業比特幣戰略的行業領導者的策劃內容、時事通訊和成功案例。 MicroStrategy 聯合創始人 Michael Saylor 表示，「該計劃是加速企業採用比特幣的重要一步。我們的目標是創建一個強大的平台，教育和支持企業實施比特幣戰略。」

4.Sui 將集成基於 DAG 的共識算法 Mysticeti

Sui 發推表示，將集成基於 DAG 的共識算法 Mysticeti，將在未來幾周內分幾個步驟展開升級過程。 Sui 還表示，Mysticeti 在測試網上達成共識的時間為 390 毫秒，最終結算時間為 640 毫秒，相比 Narwhal-Bullshark 減少了 80%。此外，Mysticeti 驗證者無需認證即可簽署和共享區塊，其提交規則確保每輪都會自然地任命多個領導者，從而使更多交易提前上鍊。

5.StarkWare 將集成 Cosmos IBC 協議至 Starknet

據 The Block 報道，StarkWare 將與 Cosmos 貢獻者 Informal Systems 合作在 Starknet 上集成基於 Cosmos 的 IBC 協議，通過探索 Tendermint 共識算法和 IBC 協議，加強去中心化和互操作性。 該集成將使 Starknet 能夠連接任何 IBC 兼容鏈，其中包括 Cosmos 生態系統內的所有鏈以及系統外的其他兼容鏈。

6. OpenAI 高管和前美國司法部長加入 Coinbase 董事會

據 Decrypt 報道，Coinbase 董事會增加了三名成員，分別為OpenAI 高管 Chris Lehane、前美國司法部長 Paul Clement 和 Aon 首席財務官 Christa Davies。Lehane 將為 Coinbase 領導層提供戰略諮詢。Clement 將加入 Coinbase 的審計與合規委員會，以幫助抵制美國證券交易委員會的過度干預。Christa 將加入審計與合規委員會，重點關注 Coinbase 的全球範圍內的財務和運營。

7. 美國新澤西州澤西市養老基金即將通過 ETF 投資比特幣

據 CoinDesk 報道，美國新澤西州澤西市市長 Steven Fulop 表示，該市的市政養老基金將很快通過 ETF 投資比特幣。Fulop 表示，這項投資預計「在夏季結束之前」完成。

8. 香港證監會告誡公眾提防無牌虛擬資產交易平台CoinUnited.io

香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）告誡公眾，提防一家名為「CoinUnited.io」的無牌虛擬資產交易平台。

CoinUnited.io聲稱提供加密貨幣、股票、指數、外匯及大宗商品交易服務，且曾聲稱在香港設有旗艦店和在香港進行招聘，但其從未獲香港證監會發牌，亦從未向香港證監會申請任何牌照。根據《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，如無牌在香港經營受規管活動的業務和提供虛擬資產服務的業務（即經營虛擬資產交易所）及／或向香港投資者積極推廣該等服務，即屬犯罪。香港證監會於 2024 年 7 月 25 日將CoinUnited.io及其相關網站列入證監會可疑虛擬資產交易平台警示名單。

9. BitFlyer 完成對 FTX Japan 的收購

日本交易所 BitFlyer 完成對 FTX Japan 100% 流通股的收購，現 FTX Japan 已成為其全資子公司。 FTX Japan 將在 bitFlyer Holdings 旗下開發新的加密貨幣託管業務。