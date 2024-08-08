Web3 要聞 ｜日本金融服務管理局對批准加密貨幣 ETF 持謹慎

1.貝萊德和納斯達克申請推出以太坊現貨 ETF 期權交易

據 The Block 報道，在週二美國證券交易委員會（SEC）網站發佈的一份文件中，貝萊德和納斯達克提出了上市和交易 iShares 以太坊信託（ETHA）期權的規則變更。文件中稱：「交易所認為提供該期權將使投資者受益，因為它為投資者提供了一種成本相對較低的投資工具，幫助他們獲得現貨以太坊敞口，同時也為他們提供了一個對沖工具，以滿足他們對以太坊產品和頭寸的投資需求」。

對該提議的評論將在 21 天內提交。彭博分析師 James Seyffart 在推特發文稱，SEC 可能會在 2025 年 4 月初就該提議做出最終決定。據此前消息，包括貝萊德在內的 9 只以太坊現貨 ETF 於今年 5 月獲得批准，並於上月開始交易。

2.Ronin：白帽黑客已歸還約 1000 萬美元的以太坊和 200 萬枚 USDC

鏈遊網絡 Ronin 官方發推稱，白帽黑客已歸還約 1000 萬美元的以太坊和 200 萬枚 USDC 。Ronin對白帽黑客的警惕性和正直表示感謝，並計劃向其發放 50 萬美元的漏洞賞金，以表彰其貢獻。

在重新開放之前，Ronin 橋接將接受全面審計，審計進展將會及時向社區更新。此外，Ronin 還表示，將與驗證者合作，計劃對橋接的運營結構進行轉變，以提升安全性和效率。

3.摩根士丹利的 1.5 萬名顧問將於 8 月 7 日起推銷比特幣 ETF

據 Bitcoin Magazine 報道，摩根士丹利的 1.5 萬名顧問將於 8 月 7 日起推銷比特幣 ETF 。

4.TON 鏈遊負責任人：當前約 20% 的 Telegram 用户每月至少玩一款遊戲

據 The Block 報道，TON 鏈遊負責任人 Inal Kardan 表示，目前有大約 20%的 Telegram 用户在玩遊戲，而就在去年 12 月，Telegram 每月只有約 1%的活躍用户在該應用上玩遊戲。

5.印度加密貨幣交易所 CoinDCX 設立 600 萬美元投資者保護基金

據 CoinDesk 報道，印度加密貨幣交易所 CoinDCX 聯合創始人 Sumit Gupta 宣佈設立投資者保護基金，初始規模約 600 萬美元。該基金旨在補償用户在極少數情況下（如安全漏洞）遭受的損失，資金來源於公司利潤。Gupta 表示，基金規模約佔客户資金的 1.8%，未來將繼續增加。

此舉是在 WazirX 遭遇 2.3 億美元黑客攻擊後做出的，Gupta 希望通過這一舉措在印度建立行業標準，提升生態系統安全性。

6.Genesis Trading 今晨向 GSR 轉移 5932 枚以太坊，約合 1500 萬美元

據 @ai_9684xtpa 監測，Genesis Trading 的破產清算仍在繼續。八小時前 GSR Markets 收到了 Genesis Trading Bankruptcy Distributions 地址轉移的 5932 枚以太坊，價值 1505 萬美元，目前已全部充值進幣安。08.02 - 08.03 期間，Genesis Trading 破產清算地址已向各大交易平台 / 實體 / 中轉地址轉移價值超 21.1 億美元的比特幣和以太坊。

受 FTX 暴雷影響，Genesis 於今年一月宣佈破產，根據法院批准的清算計劃，將返還 77% 的客户資產，價值 30 億美元。但具體返回形式是以穩定幣還是比特幣或以太坊並未明確指出，因此其破產清算程序是否會對市場造成拋壓仍是未知數。

7.香港立法會議員陳仲尼：香港應適時制定出台 RWA 代幣流通法律體系

香港民建聯立法會議員陳仲尼撰文《賦能 Web3 在金融業的應用發展》，其中指出，香港政府須大力發展可支持 Web3 長期發展的 Web3 基礎設施。鑑於目前區塊鏈主流公有鏈平台在私隱保護等方面存在缺陷，香港應支持研發具安全性、私隱保護、高效能、低成本、節能、合規性、模塊化及全球視野的基礎區塊鏈平台，並需投入更多資源和技術，以鼓勵科研創新，並制定政策法規，為區塊鏈技術發展提供支持。

同時，香港須積極引導探索 Web3 與傳統金融的創新結合，例如政府部門與銀行之間數據聯通，傳統金融支付與結算、個人與企業的信貸業務、供應鏈金融等，推動實現資產上鍊協議的標準化，以及適時制定出台 RWA 代幣流通法律體系，促進傳統金融和虛擬資產兩生態系統之間的無縫整合、資料共享和資產轉移。

8.香港虛擬銀行 Mox Bank 將推出虛擬資產 ETF 交易服務

香港虛擬銀行 Mox Bank 發佈公告表示，將推出虛擬資產 ETF 交易服務。該銀行還計劃擴大其加密貨幣產品，包括未來通過與持牌交易所合作允許直接購買和交易加密資產。

Mox Bank 是一家由渣打銀行（香港）、電訊盈科、香港電訊及 Trip.com 合資成立的虛擬銀行。

9.X 平台被曝測試支付服務：涉及交易、餘額和轉賬等

開發者 Nima Owji 發推透露， X 平台將推出 XPayments 支付服務，涉及交易、餘額和轉賬等。馬斯克此前曾透露計劃在 X 平台提供金融服務，包括儲值、向他人轉賬、接入高收益貨幣市場等等

10. 雅禮協會獲 Web3 社交協議 Mask Network 三年贈款

雅禮協會（Yale-China Association）近日宣佈獲得 Web3 社交協議 Mask Network 旗下 Mask Network Academy 贈款，為期三年，具體金額未披露。所贈資金將用於支持雅禮協會的教育和藝術家駐留項目。雅禮協會表示，這筆資金是該協會收到的第一筆加密貨幣捐贈。

雅禮協會是美國大學中專門推動學校同中國聯合合作的機構。1901 年，耶魯大學 200 週年校慶之際，一批耶魯學生在校方支持下成立了雅禮協會。

11. Cobo 將與圓幣科技探索推動港元穩定幣 HKDR 的應用

數字資產託管和錢包技術提供商 Cobo 宣佈與圓幣科技（RD Technologies）達成戰略合作，Cobo 將成為港元穩定幣 HKDR 的錢包合作伙伴，與圓幣科技共同探索並推動 HKDR 的廣泛應用。

7 月 18 日，圓幣科技宣佈其子公司圓幣創新科技有限公司（RD InnoTech Limited）已被納入香港金融管理局（HKMA）的穩定幣發行人沙盒計劃。作為首批加入沙盒的實體之一，圓幣科技將進行其專有的港元穩定幣 HKDR 的多種用例測試，例如數字資產交易和跨境貿易支付等。

12. 數字資產交易平台 OSL 任命崔崧為新任 CEO

⾹港數字資產上市公司 OSL 集團（863.HK）旗下持牌數字資產交易平台 OSL 數字證券有限公司宣佈崔崧為新任集團 CEO。在加⼊ OSL 之前，崔崧曾於 Bybit 任職。

13. Ark Invest 昨日購入價值約 390 萬美元的 Coinbase 股票

據 The Block 報道，為繼續平衡基金權重，Ark Invest 昨日通過旗下三支 ETF 購入 19892 股 Coinbase 股票（COIN），價值約 390 萬美元。截至 8 月 6 日，COIN 分別是其 ARKF、ARKK、ARKW 中最大、第三大及第四大持股，權重分別為 9.8%、8.7% 和 6.8%。

此外，Ark Invest 昨日還購入了價值 210 萬美元的 Robinhood 股票，並出售了價值 1640 萬美元的 Jack Dorsey 旗下 Block 的股票。

14. 法國 40 家博物館上週末遭黑客入侵併被索要加密貨幣贖金

據《巴黎人報》報道，法國 40 家博物館的信息系統於週末遭黑客入侵，其中包括一個巴黎奧運會場館。黑客威脅稱，除非支付加密貨幣贖金，否則將公開被盜取的數據。目前，法國反網絡犯罪大隊（BL2C）已介入調查，稱黑客的行為可能構成可判處五年監禁的嚴重犯罪。此外，法國網絡安全機構 ANSSI 表示，此次黑客攻擊事件「不會影響奧運會和殘奧會運行所涉及的信息系統」。

15. 日本金融服務管理局對批准加密貨幣 ETF 持謹慎態度

據彭博社報道，日本金融服務管理局（FSA）負責人 Hideki Ito 在接受採訪表示，在決定是否效仿香港和美國批准與加密貨幣掛鈎的交易所交易基金時，需要「謹慎考慮」。許多人認為加密資產「不一定能長期穩定地為日本人民創造財富做出貢獻。」

16. 美國前聯邦檢察官：比特幣儲備計劃不合法，扣押的資產應用於賠償受害者

據彭博社報道，數位美國前聯邦檢察官對特朗普承諾利用美國政府持有的加密貨幣建立國家比特幣儲備的計劃表示擔憂。

前聯邦檢察官、Incite Consulting 負責人 Amanda Wick 表示：「這些『儲備』中的大部分可能屬於加密貨幣黑客或欺詐案件的受害者，應該歸還給他們。」此外，負責司法部沒收事宜的前聯邦檢察官 Elizabeth Boison 表示，擬議的比特幣儲備不符合現行法律。Boison 稱：「沒收資產的主要目的是通過剝奪罪犯使用或通過非法行為獲得的財產來阻止和懲罰犯罪活動。」她補充説，特朗普的提議「不符合資產沒收的目的，也不符合法律目前允許沒收資產的規定。」

17. 灰度推出 Grayscale Bittensor Trust 和 Grayscale Sui Trust

據 The Block 報道，灰度推出 Grayscale Bittensor Trust 和 Grayscale Sui Trust。前者投資於 Bittensor 的原生代幣 TAO，後者則投資於 Sui 協議的 SUI 代幣。

目前，灰度已推出 18 種加密貨幣投資產品，包括與 Near、Stacks、Solana、Litecoin、Stellar、Zcash、Chainlink、Decentralized 等相關的信託。

18. 國際貨幣基金組織與薩爾瓦多探討比特幣風險管理策略

據 The Block 報道，國際貨幣基金組織（IMF）已與薩爾瓦多當局討論了穩定該國公共債務的政策。其中包括將比特幣作為國內法定貨幣進行管理的建議。

IMF 表示，「關於比特幣，雖然許多風險尚未顯現，但各方共同認識到，需要進一步努力提高透明度，降低比特幣項目可能帶來的財政和金融穩定風險。仍有必要在這一領域和其他關鍵領域進行更多討論。」IMF 團隊補充稱，它正在尋求與薩爾瓦多當局保持密切接觸，以就確保長期穩定的政策達成協議。