Web3 要聞 ｜萬寧購物與中銀香港合作上線數字人民幣支付服務

1.Ripple 被罰款 1.25 億美元

據 The Block 報道，美國法院文件顯示，Ripple 在與美國證券交易委員會（SEC）的訴訟中被罰款 1.25 億美元。

紐約南區地區法官 Analisa Torres 裁定，Ripple 通過交易平台向零售客户進行 XRP 銷售並沒有違反聯邦證券法。但是 Ripple 的 1278 筆機構銷售交易違反了證券法，對其處以 1.25035 億美元的罰款，遠低於 SEC 要求的 10 億美元非法所得和判決前利息以及 9 億美元的民事罰款，但也高於 Ripple 認為合理的 1000 萬美元。

2.老虎證券將減免投資者虛擬資產交易的手續費和平台費

據星島網報道，繼富途證券早前宣佈 8 月 1 日起推出零佣金交易虛擬資產服務後，老虎證券（香港）宣佈即日起推出虛擬資產交易服務優惠，包括減免手續費和平台費並支援虛擬資產美元實時交易結算，交易時間段為 7x24 小時。

3.數字資產基礎設施提供商 BitGo 獲新加坡金融管理局頒發的主要支付機構牌照

數字資產基礎設施提供 BitGo 宣佈已獲得新加坡金融管理局頒發的主要支付機構牌照。

BitGo 現可在新加坡提供受監管的數字支付代幣服務。客户將能夠在 BitGo 的 III 級保險庫內建立的保險冷存儲託管解決方案的安全保障下買賣數字資產。

4.灰度和 Bitwise 申請推出以太坊現貨 ETF 期權產品

據 The Block 報道，灰度和 Bitwise 正在向美國證券交易委員會（SEC）申請批准其以太坊現貨 ETF 的期權產品。根據 SEC 網站上的一份文件顯示，紐約證券交易所與灰度和 Bitwise 共同提議修改規則，以列出並交易三種產品的期權：Bitwise 以太坊 ETF、灰度以太坊信託基金和灰度以太坊迷你信託基金，以及任何持有以太坊的信託基金。

申請文件指出，提供以太坊 ETP 期權將為投資者帶來額外的、相對低成本的投資工具，以獲得現貨以太坊敞口，並作為與以太坊產品和頭寸相關的對沖工具。該提案的評論期為 21 天。此外，多家公司也正在尋求交易比特幣現貨 ETF 的期權，但尚未獲得 SEC 的批准。

5.美國加密貨幣友好銀行 Anchorage Digital 擴大對 Solana 生態支持，新增 SPL 代幣託管服務

美國加密貨幣友好銀行 Anchorage Digital 宣佈擴大對 Solana 生態系統的支持。除原生 SOL 外，機構現在可以通過 Anchorage Digital Bank 安全託管 SPL 代幣。

SPL 代幣標準規定了 Solana 網絡上代幣和 NFT 的運作方式，確保整個生態系統的互操作性。Anchorage Digital Bank 自 2022 年起支持原生 SOL 託管，2023 年起支持質押。SPL 代幣在 Solana 網絡上廣泛用於 dApp 參與、代幣化、支付和治理等用例。

6.巴西證券交易委員會已批准首支 SOL 現貨 ETF，將在 90 天內推出

據 Cointelegraph 報道，巴西證券交易委員會（CVM）已批准首支 SOL 現貨 ETF。該投資產品由比特幣和以太坊 ETF 管理公司 QR 提供，並將由 Vortx 管理。目前該 ETF 仍處於前期運作階段，由於監管原因仍需獲得 B3 的批准，最多將於 90 天內推出。

7.萬寧購物與中銀香港合作上線數字人民幣支付服務

據《香港文匯報》報道，中銀香港昨日宣佈與萬寧合作，進一步拓展香港的數字人民幣收款服務。香港萬寧全線逾 300 家分店，即日起支持客户使用數字人民幣作線下消費支付，為內地旅客提供多元化的支付選擇。顧客使用數字人民幣支付時，只需向商户展示數字人民幣付款碼，並由商户掃碼即可完成交易。中銀香港會將其數字人民幣兑換成港元，幫助商户進行跨境清算，顧客無須提前進行兑換。

8. FTX 和 Alameda 獲美國法院批准向債權人償還 127 億美元

據 Cointelegraph 報道，紐約法官 Peter Castel 於 8 月 7 日正式批准了一項 127 億美元的同意令，要求已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 及其關聯交易公司 Alameda Research 向 FTX 債權人償還這筆款項。

這是與美國商品期貨交易委員會（CFTC）達成和解的一部分，結束了長達 20 個月的訴訟。此前消息，FTX 與美國商品期貨交易委員會（CFTC）已達成 127 億美元的和解協議，待特拉華州法官批准。和解協議包括 87 億美元的賠償金和 40 億美元的追繳金。聽證會將於 8 月 6 日舉行。

9.日本上市公司 Metaplanet 貸款 10 億日元用於購買比特幣

日本上市公司 Metaplanet 發佈公告，宣佈其董事會決定貸款 10 億日元（約合 680 萬美元）用於購買比特幣，年利率為 0.1%。「我們計劃將幾乎全部貸款金額用於購買比特幣」，Metaplanet 表示，「我們的基本政策是長期持有比特幣；不過，如果我們在運營中使用比特幣，適用的比特幣餘額將作為流動資產記錄在資產負債表中。」

Metaplanet 曾在週二宣佈將進行 100 億日元（約合 6840 萬美元）股票收購權的無償配股，「籌集到的大部分資金將戰略性地分配用於購買比特幣。」

10. 英國高等法院對 OneCoin 創始人及其同夥發出全球資產凍結令

據 Cointelegraph 報道，英國高等法院在由 400 名 OneCoin 騙局受害者發起的集體訴訟中，決定對 OneCoin 創始人 Ruja Ignatova 及涉嫌參與該龐氏騙局的幾名同夥發出全球資產凍結令。此外，據稱 Ignatova 用於從 OneCoin 洗錢和購買資產的商業實體也受到了凍結制裁。

今年 6 月，美國國務院宣佈提供 500 萬美元懸賞通緝 OneCoin 創始人。

11. 吳傑莊：建議政府及銀行在可行性情況下放寬 Web 3.0 公司在港開設銀行户口的條件

據星島日報報道，香港立法會議員吳傑莊於本月進行 Web 3.0 行業調查，並於今日公佈調查結果。吳傑莊發現大部分落户香港的 Web 3.0 公司，在港開設銀行户口有困難，其中在虛擬銀行開户時，更被要求公司股東或董事多次來港、要求有固定存款，手續費高昂等，需要近半年才成功開户。吳傑莊表示，在虛擬銀行開户已較傳統銀行容易，但這些 Web 3.0 公司經長時間拖拉仍無法開户，無疑是對他們在港開展業務的致命傷，建議政府及銀行在可行性情況下放寬條件。

吳傑莊團隊在過去數天，訪問了超過 120 間於 2022 年後來港落户的 Web 3.0 公司，有 83% 公司產業涉及虛擬資產；95% 在香港的虛擬銀行開户，當中近七成公司曾被虛擬銀行要求公司股東或董事多次來港，六成則被要求有固定存款。

12. 香港海關破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額達 15 億港元

據香港電台報道，香港海關近日破獲一起利用虛擬貨幣洗錢的案件，拘捕 4 名男子。這些嫌疑人被指通過多間空殼公司接收大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣洗錢 15 億港元。目前，所有被捕者已獲保釋候查，其銀行賬户內約 220 萬港元資產已被凍結。

13. 美國 USABTC 政策小組提議建立比特幣免税數字經濟區

據 Cointelegraph 報道，美國 USABTC 政策小組提議建立比特幣免税數字經濟區（DEZ），以促進美國經濟的發展。

據 USABTC 介紹，在該區交易比特幣時無需繳納資本利得税，但在贖回時仍需繳税。按照目前的計劃，該區將於 2025 年啓動實施，若獲得所有立法和監管部門的批准，DEZ 將於 2026 年全面投入運營。

14. 知情人士：Robinhood CEO 旗下 AI 初創公司 Harmonic 正在與紅杉資本等投資者洽談融資事宜

據 The Information 援引知情人士報道，由 Robinhood 首席執行官 Vlad Tenev 和自動駕駛汽車企業家 Tudor Achim 於去年共同創立的 AI 初創公司 Harmonic 正在與紅杉資本和 Index Ventures 等投資者洽談融資事宜。

知情人士稱，這筆融資總額可能達到 5000 萬美元，估值為 2.5 億美元。根據與潛在投資者分享的文件，在此之前，Quora 創始人 Adam D'Angelo、DST Global 的 Yuri Milner 和 Ribbit Capital 創始人 Micky Malka 也曾對該公司進行過投資。

15. 普京簽署加密貨幣挖礦合法化法律

據塔斯社報道，俄羅斯總統普京簽署了一項法律，使俄羅斯的加密貨幣挖礦合法化。該法律將於正式公佈之日起十天後生效。普京指出，這是現代經濟的一個有前途的方向，「對俄羅斯來説重要的是不要錯過時機」，及時建立法律框架和監管，發展基礎設施，為數字資產的流通創造條件。

該法律規定，列入相關登記冊的俄羅斯法人實體和個體企業家有權進行挖礦。此外，不超過政府規定的能源消耗限制的個人也將獲得挖礦權利，無需列入登記冊。部長內閣將制定該領域對個人和法人實體的要求。