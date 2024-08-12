Web3 要聞 | 美國新版加密税表草案不再要求填寫錢包地址和交易ID

1.Coinbase 首席法務官反對 CFTC 提出禁止某些預測合約的規則制定

據 The Block 報道，Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 反對美國商品期貨交易委員會（CFTC）提出的禁止某些預測合約的規則制定，認為它沒有充分理由。Grewal 認為，該提案存在定義問題，對「博弈」的籠統定義涵蓋了諾貝爾獎和奧斯卡獎等，該定義也與立法歷史不一致，將合約評估為一個不符合公共利益的類別，並超越了 CFTC 的法定權限。此前，美國 CFTC 在 5 月投票通過了一項規則，如果最終確定，將禁止押注政治競賽和其他領域的賽事合約，此類合約不允許通過 CFTC 註冊的實體上市交易或接受清算。本週早些時候，參議員 Elizabeth Warren 敦促 CFTC 主席 Rostin Behnam「迅速」敲定禁止政治事件合約的規則。

2.泰國 SEC 推出數字資產監管沙盒

據 Cointelegraph 報道，泰國證券交易委員會（SEC）於 8 月 9 日推出了數字資產監管沙盒，旨在促進新數字資產服務的實驗和開發。SEC 發佈了符合條件的服務規定，包括參與者的資格和沙盒試驗的範圍。符合條件的數字資產相關服務提供商包括六種服務：數字資產交易所、經紀人、交易商、基金經理、顧問和託管錢包提供商。

3.Tether 計劃到 2025 年中期將員工人數增加一倍

據 The Block 報道，Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 表示，到 2025 年中期，公司計劃將員工人數增加一倍，達到 200 人左右。Tether 目前只有 100 多名員工，遍佈 50 多個國家。隨着 Tether 在 2024 年上半年實現創紀錄的 52 億美元利潤的大幅增長，該公司認識到戰略擴張的必要性。

4.美國税局發佈新版加密税表草案，不再要求填寫錢包地址和交易ID

據CoinDesk 報道，美國國税局（IRS）昨日發佈了加密貨幣經紀商和投資者用於報告某些交易收益的税務表格 1099-DA 的更新草案版本，公眾有 30 天的時間向 IRS 提供有關該版本的意見。

從 2026 年開始，使用經紀商的加密貨幣投資者（目前主要是指 Coinbase 和 Kraken 等 CEX）將從這些經紀商那裏收到 1099-DA，向國税局報告某些加密貨幣銷售和交易作為應税事件。國税局官員表示，此表格將為繳納美國加密税的用户帶來更多便利和清晰度。

新發布的 1099-DA 更新版本比國税局 4 月份提出的納税申報表初稿更加精簡。投資者填寫錢包地址和交易 ID 的項目已被刪除（曾在表格首次公佈時引發隱私相關爭議），此外也不再要求填寫相關交易的時間，只需填寫日期。

5.Tether CEO：MiCA 監管對銀行系統構成系統性風險

據 Cointelegraph 報道，Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 表示，歐盟最近批准的《加密資產市場法規》（MiCA）不僅對穩定幣構成威脅，還對整個銀行系統構成系統性風險。Ardoino 在接受採訪時指出，MiCA 要求至少 60%的穩定幣儲備必須存放在歐盟銀行賬户中，這一規定可能增加系統性風險。他強調，銀行使用的是部分準備金制度，這使得它們容易受到擠兑的影響，並提及 2023 年硅谷銀行倒閉事件作為警示，認為此規定可能對大規模穩定幣發行方帶來不利影響。

6.美 SEC 將對 Hashdex 納斯達克加密貨幣指數 ETF 做出決定的截至日期推遲至 9 月 30 日

美國證券交易委員會（SEC）推遲對 Hashdex 納斯達克加密貨幣指數 ETF 的下一步行動做出決定，將下一個截至日期設定為 2024 年 9 月 30 日，以批准或否決提議。

美 SEC 表示，指定一個更長的期限來發布批准或否決擬議規則變更的命令是適當的，以便有足夠的時間考慮擬議的規則變更及其中提出的問題。

7.加利福尼亞州聖莫尼卡市政府網站新增「Bitcoin Office」版塊

據官網數據顯示，加利福尼亞州聖莫尼卡市政府網站新增「Bitcoin Office」版塊。

據加利福尼亞州聖莫尼卡市政府網站介紹，該板塊的目的是為了尋找和促進比特幣行業合作伙伴關係，支持聖莫尼卡的經濟復甦並創造新的就業機會。

8.美國證券交易委員會與 Ideanomics 就 4000 萬美元加密貨幣收入欺詐財務報告達成和解

據 Cointelegraph 報道，美國證券交易委員會（SEC）與 Ideanomics 就 4000 萬美元的加密貨幣收入欺詐財務報告達成和解。

SEC 指控 Ideanomics 公司在 2019 年通過加密貨幣收入欺詐財務報告超過 4000 萬美元的收入。所有涉案方均同意和解，Ideanomics 前董事長兼首席執行官 Bruno Wu 同意支付超過 330 萬美元的非法所得、判決前利息和 20 萬美元的罰款。Ideanomics 則同意支付 140 萬美元的罰款，並將聘請獨立合規顧問來審查和加強其內部會計控制。

9.畢馬威：香港等主要金融樞紐對開發及推出虛擬貨幣和RWA代幣更為重視

據香港文匯報報道，畢馬威發佈《金融科技動向》報告，報告顯示，亞太地區對開發及推出虛擬貨幣和現實世界資產代幣更為重視，香港、新加坡和日本等主要金融樞紐致力於平衡創新與監管，在保護投資者權益之餘，繼續探索和批准融合傳統金融與去中心化金融的活動。

香港政府正積極發展加密貨幣監管，以支持加密貨幣交易及其他相關活動。在2024上半年，香港金管局啓動了e-HKD試點計劃的第二階段，並透過各項舉措吸引加密貨幣企業及增強香港金融生態系統，推動本港發展成為國際虛擬資產中心。

10.Celsius 對 Tether 發起訴訟並索賠 35 億美元

據 Cointelegraph 報道， Celsius 向 Tether 提起訴訟，指控其不當使用資產，並索賠約 35 億美元，包括比特幣返還、損害賠償和法律費用。Celsius 聲稱，在破產程序中，Tether 曾貸款給其 USDT 穩定幣，並以 39542.42 枚比特幣作為抵押。比特幣價格下跌後，Celsius 被要求提供更多抵押以避免清算。

Celsius 認為 Tether 在未給其補充抵押機會的情況下清算了比特幣。Tether 回應稱訴訟無根據，是敲詐，並承諾將堅決捍衞自己。

11.美 CFTC 已向數字資產案件舉報人支付 100 萬美元獎勵

據 Bitcoin.com 報道，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 宣佈，已向舉報人支付了 100 萬美元的獎勵，以獎勵舉報人提供導致數字資產市場採取執法行動的信息。該監管機構表示，舉報人提供了此前未知的不當交易細節。

根據《商品交易法》（CEA），CFTC 沒有披露舉報人的身份、具體執法行動或確切的獎勵金額。CFTC 執法主任 IanMc Ginley 對舉報人表示讚賞，稱隨着越來越多的美國人成為數字資產騙局的受害者，他們的信息至關重要。