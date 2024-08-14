為什麼 「綠電 + DePIN+AI」 是 RWA 最佳資產標的？

最近比特幣火爆出圈，蓋過了 AI 芯片的熱浪，但二者背後的綠電卻非常低調，開哥認為這個低調的新興資產可能會成為未來二十年金融體系的基礎資產之一。

圍繞可再生能源（或新能源）的話題不是一天兩天了，比如在碳排放背景下的全球石化能源轉型，石油美元的錨定可能要斷開，歐美對本土新能源的補貼和對中國新能源設備的碳税關税，這些都是圍繞綠電的關鍵話題。

在 5 月，G7 成員國的聲明共同承諾了在 2035 年前逐步淘汰能源系統中現有的、有增無減的燃煤發電；這個夏季，到處是高温和洪澇災害的異常天氣。這些話題，無一不是與綠電息息相關。

為什麼是 「綠電 + DePIN+AI」 組合？

RWA 作為 Tokenization of Real World Assets 現實世界資產代幣化，未來的現實世界資產的基礎資產是什麼？毫無疑問，綠電是其中之一。

在圍繞 AI 熱點話題討論時，馬斯克和黃仁勳都提到 AI 算力的耗電量巨大，AI 算力的終極可能是綠電能源。而在 AI 領域，有個不成文的不等式：綠電 > 電力 > 算力 > 基礎模型 > 應用。當全球進入 AIGC 和碳基硅基時代時，綠電是最關鍵的基礎之一。未來的資產和應用幾乎都會與 AI 相關，包括 AI 算力和 AIGC 等等；未來的能源和動力幾乎都與綠電相關，可再生能源（光伏、水、風等）和氫能，光儲充及綠電交易等等。

綠電作為未來的現實世界基礎資產，其代幣化必然需要 DePIN 和 AI 支持。在 「綠電 + DePIN+AI」 的組合中，相當於 AI 給綠電加了大腦，而 DePIN 給綠電加了心臟和血管。綠電作為基礎資產，也是新的現實世界和加密世界的資產源頭，它是天然的稀缺性和頭部敍事；DePIN 是綠電資產生態的基礎設施和可信設備網絡，實現綠電的分佈式網絡和數字化、鏈資化；AI 是充分突出綠電降本增效的核心，無論是 AI 綠電套利還是家庭算力中心和邊緣計算等。

圍繞 「綠電 + DePIN+AI」 的組合，可以有很多變化，關鍵看主體和場景。比如從光伏儲能入手，有的人做分佈式光伏板和綠電憑證、碳指標；有的人做儲能綠色區塊鏈經濟，可能只是看到分佈式賬本支撐的綠色 REC 和碳指標；而有的人會看到儲能的電池生命週期管理的 BatteryGPT，儲能的反向 「發電」 的 DER 需求預測及電價套利的 EnergyGPT，還有的人會看到光儲充用一體化標準節點的投資模型，以及可以隔牆的 VPP 虛擬電網和 P2P 綠電交易等。嗯，開哥選擇的是以儲能為中心的 Energy「SaaS+AI」。

綠電的 DePIN 軟心臟

（1）分佈式綠色能源智慧存儲網絡

綠電最大的問題是分佈式特徵，除了一些大的單體項目，大部分都是規模不大、自用為主和部分消納、不一定夠入網條件等等。但是有了儲能的 EMS 能源管理功能，再結合 DePIN 技術和 AI 技術，就可以實現：「綠電 + EMS+DePIN+ AI == 綠電的 Storage as a Service」，即綠電 SaaS 存儲即服務。

在綠電的光儲充體系中，硬件設備的光伏板模塊、儲能模塊和充電樁模塊等，單點數字化已經非常高了，比如儲能模塊中可以實現對電池的 BMS、對電能的 EMS、對變流器充放電的 PCS，甚至於光伏模塊的光伏板逆變器的控制、配電網的上下行控制，相當於單點模塊的能源數字化和能源管理是百分百實現的。

軟心臟的最大特點就是，在單點硬件設備數字化的基礎上，基於 DePIN 技術實現了分佈式聯網，DePIN 的物聯網能力和配套芯片 AI 計算能力，結合綠電的 AI Bot 或 AI Agent，讓綠電真正成為分佈式網絡的基礎設施。

軟心臟的進一步是 VPP 和 P2P，在分佈式網絡基礎設施的基礎上，VPP 可以虛擬建模鏈接綠電的 DePIN 智能盒子和物聯網設備（電池、逆變器或充電器等）實現邊緣設備預測和控制，從數百萬個物聯網設備中獲取綠電遙測數據和控制充放電等動作，實現一個綠電的分佈式綠色能源存儲服務以及綠電雲。

（2）綠電的 「EVM」 生態閉環

從能源的源網荷儲一體化管理角度看，綠電的生態閉環也不會是某個單點模塊，比如光伏或者充電樁模塊，而是從綠電的產生到儲存再到充電用電消耗，在綠電 SaaS 存儲服務中，有綠電的一進一出，有唯一的時間和消耗的哈希值，這樣才算真正有了完整的綠電數字資產週期。

對於算力資產，有個 GPU 小時的概念，作為算力資產池的單位；而綠電資產，可以有類似 GWh 綠瓦時，作為綠電能源資產池的單位。在分佈式綠電基礎設施的基礎上，就會涉及到第二層（類似 Layer2）的虛擬能源資產池。這個涉及到綠電資產的入池、資產動態定價以及流動性，而首先重要的是綠電資產入池算法，對綠電資產的確權、定位（分佈式唯一位置地址和確權）和協調入池的條件（質押入池還是有條件入池，或者隨機時間入池等）。

從這個角度而言，光伏模塊和充電樁模塊在綠電的生態閉環中，遠遠不及一進一出不可或缺的中間環節的儲能模塊。由此，開哥在生態框架設計中，將綠電的第二層設計成為一個綠電資產的 「EVM」，資產入池後的智能合約、算法協議、基礎組件服務等等，將成為一個聚合分佈式綠電資產 / 資源的開放式二層平台。比如綠電交易的 PPA 智能合約化，在這個二層平台上，PPA 購電協議，可以類李嘉圖合約模式，實現流動資產池基礎上的智能合約化。

（3）綠電交易網絡

有了綠電資產池，再結合 VPP（交易交換的網絡基礎），就可以實現 P2P 的綠電交易。綠電交易的關鍵是充分市場化，因此有多層次的市場結構（資金端和資產端以及多樣化的交易方式），有多元化的市場參與者（綠電買賣方、流動性 LP、套利投機者、標準化投資人等），有多角度的流動池和流動性。

綠電交易是需要 AI 技術充分支撐，無論是綠電動態定價算法、電價套利的預測、綠電資源交易配置的最優路徑，以及綠電交易算法的價格曲線優化等等，都需要 EnergyGPT 和時序 AI 模型的深度支撐。

在綠電交易的流動池中，綠電來自於不同的市場參與者或者不同的產生來源，持有者或買賣者的需求和時效性又有差異，還可能既有 2B 的標準化光儲充節點或者大單體光儲充模塊，也可能有大量的分佈式家庭光儲充模塊，還涉及到波峯低谷的網電，從而導致綠電的價格並非是靜態的或相對固定的，而是有一個動態的、去中心化的綠電定價算法，這個在市場化中建立共識和信任的定價算法，則意味着綠電的定價權。綠電的定價權意味着什麼？搞金融的都懂。

綠電交易中交易方式和市場參與者不同，資產入池的協調條件也不一樣，因此交易也是非常複雜，雖然會有訂單薄的 CEX、去中心化的 DEX 以及 OTC 交易，但是因為有了資產入池算法和資產定價算法的基礎上，那綠電交易的核心就是 SWAP，去中心化的資源自動最優配置。這就意味着核心的綠電交易的最優配置：去中心化的綠電 AMM 交易算法。因為綠電能源資產有耗散性的特點，因此可能需要在類似 Uniswap 的固定乘積算法基礎上進行修正和優化。

綠電的 AI 智慧心臟

（1）EnergyGPT 與家庭 AI 算力中心

AI 與綠電的碰撞是非常多火花的，而且是高壓火花。我們在與美高校能源實驗室在 EnergyGPT 方面有合作，圍繞綠電的電價套利、削峯填谷、設備衰減週期、儲能電池熱失控、DER 需求預測、功率負荷預測、充放電主動策略等等，有大量的綠電大模型應用場景。這個 EnergyGPT 與傳統的 LLM 大模型不一樣，也不是傳統的時序預測大模型，是一種混合的 MoE 專家模型。

由於綠電分佈式網絡基於的 DePIN 智能盒子，是可以配置部分 GPU 算力的，進行本地的電價需求預測和最優套利充放電策略的計算，以及家庭影視娛樂遊戲的本地渲染計算，同時還可以結合區域中心配合做部分邊緣計算任務。

標準化的光儲充節點，則可以配置成為區域性的 AI 算力中心，在儲能櫃基礎上配置一定規模的 AI 芯片算力，進行區域的需求預測、電價套利、削峯填谷、充放電策略等計算以及區域性 AI 算力任務等，而且可以作為邊緣計算的區域節點。

（2）AI Agent 和 AI Bot

綠電配套的 EnergyGPT 和 AI 計算，在用户側基本上是以 AI Agent 或者 AI Bot 方式出現的，每個 2B 中小企業或標準化節點和 2C 家庭的需求不同，需要智能配置綠電 AI 模式，甚至可以開放出來有更多的應用場景。

分佈式 AI 節點，則是在 VPP 和區域標準化光儲充節點的基礎上，將節點擴充為區域性的 AI 算力節點，成為分佈式 AI 算力節點和邊緣計算節點。

限於篇幅，AI 這部分就不過多展開了，有機會在專題研討會上細聊。

綠電的新金融體系

（1）標準投資模型

綠電生態中有一個標準化的產品，即綠電光儲充一體化充電站，一般為 300KWh 左右的光伏和 200KWh 左右的儲能再加配套的充電樁和停車位，在儲能模塊中配置部分 AI 芯片增加 AI 算力，打造成為一個典型的綠電光儲充 AI 標準節點。這個標準節點，是可以精確評估核算整體投入、實際產出以及投資回報週期的，相當於一個標準投資模型。其主要營收來自於綠電的充電消費、電網的動態平衡補貼，以及削峯填谷和電價套利的收入，還有區域 AI 算力的雲渲染、雲算力和邊緣計算任務的收入。一個標準投資模型的節點，就可以設計為一個固收類 RWA 產品即可。

相對於標準化光儲充 AI 節點，綠電家庭投資模型就是一個非標產品，因為歐美的家庭規模和用電模式差異性很大，有的家庭是農場模式相當於小型工商儲了，有的家庭是簡單的家庭自用模式，因此很難形成一個標準的綠電家庭投資模型。但是，綠電家庭投資模型會有比較多的充電用電應用場景，會很好玩：「屋頂式光伏 + 户儲 + 新能源汽車 + 家庭 AI 算力中心 + 機器人 / VR / 遊戲等」。

（2）綠電 RWA 產品協議

綠電的 RWA 產品設計，除了前面的那個標準投資模型節點之外，主要還是看綠電生態中光儲充模塊的經營性現金流。如果從這個角度看，那麼目前最明顯的是充電樁業務，充電樁運營商可以直接收取充電費（2C），包括電費和服務費；，相當於是綠電消費；但是，從規模和穩定性角度看，未來會是儲能運營商，只不過目前的儲能大多是 OEM，還沒到獨立的運營商，品牌儲能運營商會從業主（2B 的機構或 2C 的家儲）那裏收取按月的服務費，這個是比較穩定的經營性現金流，而且更容易擴大規模。

現階段，光伏板模塊往往是備件作用，光伏綠電大部分是自用消納，很少剩餘的賣掉，基本上不能算經營性現金流。

在綠電 RWA 過程中，DePIN 是作為綠電 RWA 代幣化的基礎設施之一，夯實綠電資產和價值的透明度的；同時，因為綠電資產入池和交易交換都會通過 DePIN 智能盒子，所以 DePIN 又加載着 RWA 代幣現金流。這樣一來，RWA 就成為綠電 DePIN 飛輪的反饋循環，成為綠電分佈式網絡的內生價值推進器。

綠電 RWA 代幣現金流，往往就是產消者收益，比如綠電的電價套利、需求響應，綠電交易的手續費，綠電流動池的管理費，碳信用與綠電憑證的批零差價等等。

（3）綠電 RWA 產品創新

綠電生態的 RWA 產品創新，基礎必須是核心的算法協議 Protocol 化。即三大核心算法：去中心化綠電資產入池算法協議、去中心化綠電資產定價算法協議、去中心化綠電交易算法協議。

有了這個基礎，就可以設計綠電相關的 RWA 產品，比如綠色債，固收類產品；綠色 ABS，多元化的收益類產品或現金分派類產品；這是比較基礎的 RWA 產品，可以理解為類似綠電的 「美債」 和優質 「企業債」。

在這些綠電美債等資產的基礎上，可以進一步創新設計綠電相關的 RWA 產品，比如基於綠電 「美債」 資產的借貸產品，期貨期權產品，電價或算力的保險產品，以及進一步的綠電算力穩定幣、綠電 ETF 指數產品。

還可以有一個嘗試，除了比特幣礦場在網電基礎上結合綠電進行挖礦，綠電挖出來的帶綠色比特幣；還有就是區域性光儲充 AI 節點，是否可以配置比特幣礦機，可以在削峯填谷之餘用成本適合的餘電進行比特幣挖礦。這個模式，則是 「綠電 + 比特幣算力」RWA 產品。

圍繞綠電的新生態，其實歐美已經有多個項目比如：MicroGrid、P2P electric trading 和 Renewable Power Coin 等，已經在探索綠電的代幣化和 P2P 交易了。即使是寸土寸金的香港，也已經有個微電網，有 60 萬個光伏單元接入。而全球光儲充產業的最大製造產能，80% 在中國。所以，綠電是中國的核心機會，但是 AI 算力被美國禁運，國內能源市場並非充分市場化，光儲充產業的上層建築並不在中國，我們只有綠電的硬件產能，卻沒有綠電的軟心臟和軟大腦以及定價權、交易權。

新的綠電金融生態體系

總結來看，綠電不只是 RWA 的最佳資產標的，它實際上是一個新的生態體系。綠電結合 DePIN、AI 和 RWA，所形成的一個巨大的虛擬綠色能源池、交易交換和新金融體系。

目前機會還在，因為硬件產能中國還佔優，同時綠電光儲充的產業在傳統金融體系裏面沒有合適的估值體系，在中美脱鈎和歐美圍堵的前提下，基於傳統的成本法或收益法等，很難對綠電光儲充有合理估值；但是在 RWA 體系中，綠電結合 DePIN、AI 和 RWA 賽道的熱點和概念，現實世界的光儲充的設備節點、裝機量等等，可以轉化為數字資產賽道龍頭的高溢價優勢。

但是比較緊迫的是，圍繞綠電交易的軟性基礎設施和基礎研究，比如 SaaS 雲能源管理、EnergyGPT、能源區塊鏈、綠電憑證和碳信用、P2P 交易所，以及相關的綠電資產協議、PPA 智能合約化、去中心化定價算法、P2P 交易算法和綠電金融衍生 Defi 協議等，又是歐美走在前面。比特幣算力以及 AI 算力，也是歐美佔據優勢。甚至於 RWA 體系的基礎，圍繞公鏈、Layer2、綠電穩定幣等等，也是歐美佔據優勢。

我們必須認識到：這個綠電新生態，將會是一個新的估值體系，一個新的激勵體系，一個新的交易體系，一個新的貨幣體系，一個新的金融體系。

現實世界綠電是未來的核心能源，加密世界的核心資產比特幣，勢必要與綠電算力的敍事相掛鈎。如果美國乃至全球，把比特幣或者綠色比特幣作為儲備資產，那麼官方機構、金融機構以及大宗資金，都會熱炒比特幣、綠電和 AI。

開哥做了多年的不動產金融，看過去二十年的金融底層支撐幾乎就是 「土地 + 不動產」，而展望未來二十年的金融底層支撐則必將是 「綠電 + 算力（比特幣算力 + AI 算力）」。

未來中美決戰，會是在綠電和算力，綠電的決戰不是硬件產能，而是綠電的軟心臟計算能力，系統大模型能力，定價能力和衍生品能力。所以，我們的綠電要由硬向軟，不能再苦哈哈的繼續製造製造再製造了！

本文獲得《為什麼 「綠電 + DePIN+AI」 是 RWA 最佳資產標的？》授權轉載，作者：葉開