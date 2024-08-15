Web3 要聞 | 香港金管局與數碼港推出生成式人工智能沙盒

1.Coinbase 已開始在夏威夷提供加密貨幣服務

據 The Block 報道，加密貨幣交易平台 Coinbase 現已開始在夏威夷提供加密服務，當地居民現在能在 Coinbase 上購買、出售和管理他們的加密貨幣，此外還可以使用該交易所的資產質押、國際資金匯款等功能。

2.比特幣礦企 Core Scientific 擬發行 3.5 億美元可轉債，用於償還貸款和公司運營

據 The Block 報道，比特幣礦企 Core Scientific 宣佈，計劃向合格機構買傢俬募發行總額 3.5 億美元的 2029 年到期可轉換優先票據。公司還可能授予初始購買者一項選擇權，允許其在票據首次發行日起 13 天內額外購買最多 5250 萬美元本金額的票據。

這些票據將是 Core Scientific 的優先無擔保債務，利息每半年支付一次，除非提前轉換、贖回或回購，否則將於 2029 年 9 月 1 日到期。票據持有人在特定情況下有權將票據轉換為現金、普通股或兩者結合。

公司計劃將募集資金用於全額償還 2024 年 1 月 23 日簽訂的信貸和擔保協議下的未償還貸款，贖回所有 2028 年到期的優先擔保票據，剩餘資金將用於一般公司用途，包括營運資金、運營開支、資本支出和收購互補業務等。

3.Animoca Brands ：考慮在 2025 年底或 2026 年初在香港或中東進行 IPO

據 The Block 報道，Web3 風險投資公司 Animoca Brands 正在權衡 2020 年從澳大利亞證券交易所退市後可能重返公開市場的各種選擇。該公司表示，正在考慮於 2025 年底或 2026 年初在香港或中東進行首次公開募股。

Animoca Brands 董事長 Yat Siu 表示，公司尚未為潛在的首次公開募股選擇顧問，但作為準備工作，Animoca 打算在 9 月份進行一次非交易路演。非交易路演允許投資者在不出售證券的情況下了解公司當前的舉措和未來的計劃，如首次公開募股。

4.比特幣礦企 Riot Platforms 增持 100 萬股 Bitfarms 普通股

比特幣礦企 Riot Platforms 官方公告表示，已增持 100 萬股 Bitfarms 普通股所有權，總購買金額為 228.08 萬美元。

本次購買之後，Riot Platforms 持有的 Bitfarms 股份約佔 Bitfarms 已發行和普通股的 18.90%。

5.因區塊鏈項目失敗，澳洲證券交易所被該國監管機構起訴

據金融時報報道，澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 在週三提起的訴訟中表示，澳大利亞證券交易所（ASX）旗下的區塊鏈平台在升級時失敗最終導致項目爛尾。該升級過程中項目被誇大宣傳，在經過七年的開發後，於 2022 年 11 月被放棄。

ASIC 在訴訟中引用了 ASX 在 2022 年 2 月的一份聲明，該聲明表明區塊鏈升級進展順利，計劃於 2023 年 4 月上線。然而，僅六週後，ASX 表示升級可能會推遲，並委任顧問公司埃森哲進行審查。埃森哲的審查發現，該項目僅完成了 63%。ASIC 指控稱，2 月份的更新是「誤導性和欺騙性」的，因為 ASX 並沒有合理的依據聲稱升級進展順利。

6. OSL 集團 CFO：部分上市公司已開始通過持牌交易所配置加密資產

在由新火科技控股有限公司舉辦的「FireNow」亞洲 Web3.0 機構峯會上，OSL 集團 CFO 胡振邦分享了對香港合規持牌交易所發展現狀的看法，其表示，自從 6 月 1 日以來，香港合規持牌交易所的業務明顯大幅增長，其中包括一些傳統金融的上市公司和基金公司等開始通過持牌交易所配置加密資產，以符合合規和各種審計要求。

同時他還表示，未來若要使越來越多的加密貨幣相關產品成為現實，香港現有的監管框架有必要進行相應的調整，目前在合規框架方面，日本和韓國擁有更為豐富的產品類型，這應當成為香港下一步的發展側重點。此外在 RWA（現實資產代幣化）和 STO（證券型代幣發行）領域，香港已經進行了眾多嘗試，且有大量中介人對此表現出濃厚興趣，這無疑是一個潛力巨大的市場，然而其進一步發展需要一個更為清晰明確的框架。

7. Web3 遊戲工作室 Autoverse Studios 完成 800 萬美元融資，White Star Capital 領投

據 VentureBeat 報道，Web3 遊戲工作室 Autoverse Studios 完成 800 萬美元融資，White Star Capital 領投，參投方包括 Sfermion、RockawayX、Ocular、Sidedoor Ventures、MCE Group、Saison Capital 和 LiquidX 等。所籌資金將用於開發其 Web3 賽車遊戲 Auto Legends，目前該遊戲已在 Epic Games Store 的封閉 alpha 測試環境中推出。

8. The Open Network Ventures 推出 4000 萬美元基金，以支持 TON 生態早期加密貨幣項目

據 Cointelegraph 報道，由前 TON 基金會領導人創立的 The Open Network Ventures 已啓動一項 4000 萬美元的基金，用於支持 TON 生態內的早期加密貨幣項目。除了資金支持外，入選項目還將獲得其他支持，包括「Telegram 廣告、媒體支持、戰略合作」等。

9. 前幣安高管 Hon Ng 加入 Bitget 擔任首席法務官

Bitget 宣佈任命前幣安高管 Hon Ng 為首席法務官（CLO），負責協助推進全球合規化運營及全球化戰略擴張。在加入 Bitget 之前，Hon Ng 曾任幣安總法律顧問兼政府事務與政策負責人。在此之前，他曾就職於 Uber。

10. 香港金管局與數碼港推出生成式人工智能沙盒

香港金融管理局與香港數碼港推出生成式人工智能沙盒。金管局總裁餘偉文表示：「新的 GenA.I. 沙盒是一項突破性舉措，旨在促進銀行業負責任地創新發展 GenA.I.。沙盒將協助銀行在風險可控的框架內測試各種 GenA.I. 的創新用例，並提供所需的技術支持和針對性的監管意見。我們鼓勵銀行充分利用沙盒，以發揮 GenA.I. 在提升風險管理、反詐騙及客户體驗方面的潛力。」

11. Sahara AI 完成 4300 萬美元融資，Pantera Capital 等領投

據彭博社報道，去中心化 AI 區塊鏈平台 Sahara AI 完成 4300 萬美元融資，Pantera Capital、Binance Labs 和 Polychain Capital 領投，參投方包括三星、Matrix Partners、Nomad Capital 等。所籌資金將用於擴大其專家團隊並開發其技術。

Sahara AI 由南加州大學副教授 Sean Ren 與 Binance Labs 前投資總監 Tyler Zhou 於 2023 年共同創立，客户包括微軟、亞馬遜公司、麻省理工學院、Snap Inc. 和汽車零部件製造商 Motherson Group 等。

12. MetaMask 試行與萬事達卡和 Baanx 合作開發的借記卡 MetaMask Card

據 CoinDesk 報道，MetaMask 開始試行與萬事達卡和 Baanx 合作開發的借記卡 MetaMask Card。試點階段，該借記卡將以「幾千張數字卡的有限試點」形式面向歐盟國家和英國的用户推出，預計將於今年晚些時候在更大範圍內發行。該借記卡允許用户直接使用他們在 L2 Linea 上持有的 USDC、USDT 和 wETH 資產購買商品和服務。