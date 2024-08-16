Web3 要聞 ｜香港絕大多數 RWA 交易將以合規港元穩定幣為載體

1. Defiance 推出槓桿做多 MicroStrategy ETF MSTX

ETF 發行商 Defiance 推出槓桿做多 MicroStrategy ETF MSTX。MSTX 旨在為 MicroStrategy 提供 175% 的多頭每日目標敞口。

2. 嘉楠科技 2024 年 Q2 財報收入為 7190 萬美元，比上一季度增長 104.8%

嘉楠科技嘉楠科技公司今日公佈了截至 2024 年 6 月 30 日的三個月未經審計的財報數據顯示，收入為 7190 萬美元，超出此前預期值 7000 萬美元，比上一季度增長 104.8%。其中挖礦收入為 930 萬美元，而 2024 年第一季度為 1050 萬美元，2023 年同期為 1590 萬美元。環比和同比下降主要由於減半後開採的比特幣數量下降。截至第二季度末，公司持有 1,114.2 比特幣，創歷史新高。

3. 幣安在印度被禁 7 個月後重新開放 App 下載，並在監管機構獲得註冊

據 Cointelegraph 報道，在被禁七個月後，幣安 App 在印度區已支持下載，並在印度金融情報部門 (FIU-IND) 註冊為報告實體。

4. 大公報：未來香港絕大多數 RWA 交易將以合規港元穩定幣為載體完成

據香港大公報報道，香港正在加速建立穩定幣發行人監管制度，並於近期發佈了關於穩定幣監管的公開諮詢總結。 香港乃至全球 Web3 的下一階段發展重點在於打破虛擬世界與現實世界的隔閡，讓資產與資金能在兩個體系間自由流轉。而 RWA 正是打破技術壁壘，加速虛擬與現實融合的重要創新。 在可預料的未來，香港絕大多數的 RWA 交易都將以合規港元穩定幣為載體完成，並通過穩定幣與傳統金融完成連接與互通。如果沒有合規的港元穩定幣，香港 RWA 實踐在便捷性和安全性方面都將存在巨大挑戰。因此，穩定幣監管框架的出台或許將為香港 RWA 生態的創新發展奠定基礎，而隨着 RWA 生態的繁榮，港元穩定幣作為香港 Web3 對外連接橋樑的作用和價值也將更加凸顯。

5. 美國政府地址在 9 小時前將 1 萬枚與絲綢之路相關的被扣押比特幣轉至 Coinbase Prime

據 Arkham 監測，美國政府地址在 9 小時前將 1 萬枚與絲綢之路相關的被扣押比特幣轉移到 Coinbase Prime。 向交易所存款通常表示出售資產的意圖，但在這種情況下，轉賬可能是出於託管原因。美國司法部下屬機構美國法警署上個月宣佈與 Coinbase Prime 建立合作關係，以「保護和交易」大型數字資產。目前尚不清楚這些代幣在進入該平台後會如何處理。

6. Marathon：成功超額籌集到 3 億美元，併購買 4,144 枚比特幣

比特幣礦企 Marathon Digital 官方發文稱，該公司通過超額認購的可轉換優先票據獲得了 3 億美元，籌集到的錢用於購買了 4,144 枚比特幣（價值約 2.49 億美元），其戰略比特幣儲備總量已突破 25,000 枚比特幣。

7. 富達數字資管負責人：尚不確定是否會推出比特幣和以太坊外的 ETP

據 The Block 報道，富達數字資產管理部門負責人 Cynthia Lo Bessette 在接受 The Block 採訪時表示，儘管對比特幣和以太坊 ETF 的市場接受度感到滿意，但她對其他加密貨幣 ETF 的需求持謹慎態度。她認為目前尚不明確是否有明顯需求推出繼比特幣和以太坊之後的新型 ETP，如 Solana。

Cynthia Lo Bessette 還提到，儘管 SEC 尚未批准可以持有質押生息以太坊的 ETF，但隨着以太坊生態系統的重要性，這種情況可能會改變。

8. 幣安將向巴西證券委員會支付 170 萬美元，以結束對其衍生品產品的調查

據 CoinDesk 報道，幣安將向巴西證券交易委員會（CVM）支付 960 萬雷亞爾（約 176 萬美元），以結束 CVM 對其在巴西提供衍生品交易服務未獲得必要許可的調查。

CVM 此前曾於 2020 年 7 月下令幣安停止在巴西提供衍生品交易服務。後在 2023 年 8 月，CVM 拒絕了幣安提出的 200 萬雷亞爾（約 37 萬美元）的和解方案。CVM 表示，幣安在未獲得證券經紀人資格和 CVM 註冊或豁免的情況下，向居住在巴西的公民進行了證券交易的經紀和中介。此次和解金額遠高於幣安一年前提出的 200 萬雷亞爾。