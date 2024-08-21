元宇宙 "完了" 還是死而復生：AI如何讓虛擬世界重獲新生｜蘇仲成

兩年前，當元宇宙概念在市場上初露鋒芒時，我在香港是少數能夠成功建立大量元宇宙項目的人之一。那時，我在一年內完成了十個相關項目，並因此成為業界的先驅。然而，隨着人工智能技術的迅速崛起，特別是ChatGPT的誕生，元宇宙的發展進一步加速，超越了我們對其潛力的最初想像。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

ChatGPT 的出現象徵着 AI 技術的飛躍，這不僅改變了我們與數字世界的互動方式，也為元宇宙的發展開闢了新的道路。AI 技術以其強大的計算能力和語言生成能力，使得在元宇宙中創建軟件和三維空間產品變得更加簡單和高效。這一進展大大降低了創作的門檻，並使得元宇宙的構建速度和精度都得到了顯著提升。

AI 技術在元宇宙中的應用範圍極其廣泛。首先，AI 能夠幫助創作者自動生成複雜的三維模型和虛擬環境，極大地減少了手工設計的時間。通過生成對抗網絡（GANs）等技術，AI 可以自動生成高質量的 3D 模型，無論是虛擬建築、服裝設計還是數碼藝術作品，都可以在短時間內完成。這讓創作者能夠更快地將創意轉化為現實，在元宇宙中創造出更加豐富多樣的內容。

此外，AI 還可用於模擬虛擬世界中的行為和設計互動。通過機器學習，AI 可以學習並模擬人類行為，創造出更真實、更沉浸的虛擬體驗。例如，虛擬角色可以根據用戶的行為進行即時反應，並根據不同情境進行自我調整，從而讓元宇宙中的互動更加生動和自然。這使得虛擬世界不再僅僅是一個遊戲或社交平台，而是一個真正充滿生命力的數字生態系統。

AI 還在元宇宙中扮演虛擬助手的角色，幫助用戶導航並探索這個龐大的虛擬世界。這些虛擬助手能夠根據用戶的偏好和歷史行為，推薦個性化的內容和活動，進而提升用戶的參與度和滿意度。此外，這些助手還能協助用戶完成各種任務，如安排虛擬會議、進行虛擬物品交易，甚至進行虛擬教學和培訓。

然而，儘管 AI 技術加速了元宇宙的發展，但這一趨勢也伴隨着一些遺憾。過去兩年裡，元宇宙逐漸被一些投機者用來炒作虛擬地產，偏離了其應有的方向。對於這種狹隘的利用方式，我始終持反對意見，因為它無法真正發揮元宇宙的潛力。我認為元宇宙應該是一個公開、公正的虛擬世界，為創作者提供無限的創作空間，而不僅僅是一個投資炒作的工具。

在這個背景下，NVIDIA 的 Omniverse 成為了其中一個最接近將 AI 和元宇宙完美結合的項目。Omniverse 是一個開放平台，專門為虛擬協作和實時物理仿真設計，讓不同的創作者可以在同一個虛擬空間中共同工作，並即時進行設計和調整。這個平台利用 NVIDIA 的 AI 和圖形技術，使得虛擬環境和三維模型的創建變得更加高效和精確。AI 能夠自動生成複雜的場景、優化設計流程，並模擬出接近現實的物理效果。無論是在建築設計、工業製造還是數碼藝術創作中，Omniverse 都為創作者提供了一個強大的工具，使得創作過程更加順暢無縫，並推動了元宇宙的實際應用。

然而，硬件的進步也是推動元宇宙實現的關鍵因素。Apple 的 Vision Pro 是這一進步的典型代表，儘管當前版本的設備仍然過於笨重，但它展示了混合現實技術的巨大潛力。如果未來版本能夠進一步減輕重量並提升性能，那麼元宇宙的實現將變得更加觸手可及。

同時，電子遊牧民族（Digital Nomad）的興起也為元宇宙提供了一個強有力的支持。這些數字遊牧民族需要一個無縫連接的虛擬社區，來支持他們的工作和生活，而元宇宙恰恰可以提供這樣的環境。這將使得元宇宙不僅僅是一個虛擬遊戲或投資空間，而是一個真正能夠改變生活方式和工作模式的創新平台。

AI技術的崛起正在加速元宇宙的發展，並將其潛力逐步釋放出來。當我們重新審視元宇宙的價值時，應該超越投機炒作的狹隘思維，將其視為一個公平、開放且充滿創造力的空間。隨着技術的進步，元宇宙將成為數字經濟中不可或缺的一部分，為各行各業帶來無限的創新機會。