Web3 要聞 | Telegram：密切關注 Pavel Durov 消息 運營不受影響

1. 美國聯邦法院駁回 Kraken 關於駁回美國證券交易委員會訴訟的請求

據 Cointelegraph 報道，美國加州北部地區聯邦法院在 8 月 23 日的裁決中駁回了加密貨幣交易平台 Kraken 駁回美國證券交易委員會（SEC）訴訟的請求。

此前，SEC 訴訟指控 Kraken 運營一個未註冊的證券交易平台，美國加州北部地區聯邦法院認為 SEC 對 Kraken 平台在其網絡上開展的部分加密貨幣交易構成投資合同，因此屬於證券，因此受證券法約束的指控是合理的，此案的最終裁決尚未作出。

2. Telegram CEO Pavel Durov 於法國機場被警方逮捕，社區發聲「TON 將繼續全面運作」

據 BBC 報道，Telegram CEO Pavel Durov 於法國巴黎北部的布爾歇機場降落後被法國警方逮捕。消息人士表示，Pavel Durov 被拘留的原因是 Telegram 平台上存在販毒、槍支黑市和兒童色情內容，此前，Telegram 拒絕就此與警方合作。法國警方還搜查了 Pavel Durov 的房產。Durov 可能會在週六晚上與調查法官會面，然後在週日可能因多項罪行遭起訴，包括：恐怖主義、毒品、同謀、欺詐、洗錢、收受贓物、兒童犯罪內容」等罪名。 在 Telegram CEO 被捕後，TON 就「Telegram CEO 被捕」發表聲明，表示 TON 會繼續運作，並表達了對於 Pavel 的支持，「作為一個致力於言論自由和權力下放的社區，在這個充滿挑戰的時刻，我們堅定地支持 Pavel。Pavel 一直是這些價值觀的忠實倡導者，我們相信他為促進開放和去中心化的互聯網所做的努力將繼續激勵數百萬人。TON 社區仍然專注於我們的使命，我們將繼續努力在全球維護這些原則。我們鼓勵每個人保持冷靜、團結，並在共同應對這一局勢時繼續建設。感謝您一直以來的支持。」

3. 以太坊基金會執行董事回應「以太坊基金會將 3.5 萬枚以太坊轉入 Kraken」：基金會每年預算約為 1 億美元

針對以太坊基金會地址向 Kraken 存入 3.5 萬枚 ETH，以太坊基金會執行董事 AyaMiyaguchi 在 X 發文表示，「這是其資金管理活動的一部分，以太坊基金會每年的預算約為 1 億美元，主要由撥款和工資組成，部分受助人只能接受法定貨幣。今年很長一段時間以來，我們被告知不要進行任何資金活動，因為監管很複雜，我們無法提前分享計劃。此外，這筆交易不等於賣出。從現在開始，我們將有計劃地逐步賣出。」 Techub News 此前報道，8 月 24 日，據 Arkham 監測，以太坊基金會將 35000 枚 以太坊轉入 Kraken，約合 9407 萬美元。

4. FTX 重組計劃遭美國受託人與部分債權人反對，稱債權人不應為數據泄露買單

負責監督 FTX 破產的美國受託人提交的一份投訴，反對 FTX 重組計劃。受託人列出了修訂後的重組計劃的十個缺陷，表示許多破產相關人員享有法律豁免；從規模上看，債權人獲得的償還並不公平；同時指出，破產資產管理公司拒絕承擔其服務提供商去年遭受的數據泄露相關費用。 一些債權人也不滿重組計劃，並自行訴訟，對重組文件中過於寬泛的免責條款提出了質疑。並提出債權人應該有獲得實物補償的機制，這意味着如果他們在 FTX 崩盤中損失了比特幣，他們將收回比特幣，而不是以美元計算的貨幣價值。

5. 前美官員：Durov 曾經和法國總統關係很好，被捕的罪名是捏造的政治事件

據 Sputnik 報道，前美國中央情報局分析師 Larry Johnson 對 Telegram CEO 被捕發表評論，其表示：「Telegram 是少數幾個真正允許批評西方政策的信息繼續傳播的渠道之一。我認為這確實是問題的根源。」 這位分析師稱表示，對 Durov 的指控是「捏造的政治案件」，暗示這些指控旨在恐嚇這位科技企業家。 Larry 透露，「曾經有一段時間，他被認為與法國總統 Macron 很友好，但這顯然已經過去式了，因為如果沒有馬克龍的知情和批准，逮捕根本不會發生。」

6. 俄羅斯國家杜馬副主席達萬科夫呼籲俄外交部設法解救 Telegram CEO

據央視新聞報道，俄羅斯國家杜馬副主席達萬科夫 25 日凌晨呼籲俄羅斯外交部設法解救 Telegram CEO Pavel Durov，他表示已經向俄羅斯外交部長拉夫羅夫發出了相應的請求。俄羅斯外交部表示，俄羅斯駐法國大使館已經採取了必要措施，以瞭解 Pavel Durov 的有關情況。 Pavel Durov 1984 年出生，媒體稱他同時具有俄羅斯、法國、阿聯酋等多國國籍。有報道稱，由於 Pavel Durov 是法國公民，因此不會被交換或引渡至其他國家。

7. DeFi 研究員 Ignas：以太坊基金會 2023 年 Q4 grants 撥款達 3000 萬美元，目前持有 8.45 億美元以太坊

DeFi 研究員 Ignas 在 X 發文表示，以太坊基金會 2023 年 Q4 grants 撥款達 3000 萬美元，目前持有 8.45 億美元以太坊，grant 主要分配給了一些無法獲得 VC 資助但很酷的教育類和小眾產品。

8. Telegram Wallet：正密切關注 Pavel Durov 相關消息，Wallet 運營不受影響

Telegram Wallet 在 X 發文表示：「我們正在密切關注最近關於 Telegram 創始人 Pavel Durov 的消息，但這些事件在任何方面都不會影響 Wallet 的運營。」