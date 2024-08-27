Web3 要聞 | Telegram 回應 CEO 被捕：審核符合行業標準

1. Telegram 回應 CEO 被捕：Telegram 遵守歐盟法律，審核符合行業標準並在不斷改進

Telegram 官方就 Telegram 首席執行官 Pavel Durov 被捕一事發布聲明，稱「Telegram 遵守歐盟法律，包括《數字服務法》，其審核符合行業標準，並在不斷改進。Telegram 首席執行官 Pavel Durov 沒有什麼可隱瞞的，而且經常在歐洲出差。聲稱一個平台或其所有者要對濫用該平台負責是荒謬的。全球有近十億用户使用 Telegram 作為通信手段和重要信息來源。」

2. Vitalik：Farcaster 整合 Telegram 羣組時機並不成熟，需首先建立端到端加密通信體系

針對 Paradigm 聯創 Matt Huang 發表的「整合 Telegram 羣組至 Farcaster 生態」觀點，以太坊聯合創始人 Vitalik 評論稱：「我寧願推遲這一行為，直到我們建立端到端加密的通信體系。」此外，Vitalik 認為，「為了獲得（Farcaster）整個生態的採用，它應該是聯邦形式的，即使用一個客户端的人應該能夠與其他使用其他客户端應用的人通信交流。」

3. Heartland Tri-State Bank 前 CEO 因陷加密貨幣騙局並挪用 4700 萬美元資金被判處超 24 年監禁

據 CNBC 報道，美國堪薩斯州銀行 Heartland Tri-State Bank 前首席執行官 Shan Hanes 在遭遇加密貨幣騙局後，挪用 4700 萬美元銀行資金並轉入詐騙者錢包，被聯邦法院判處超過 24 年監禁。報道稱，此事件導致 Heartland Tri-State Bank 在去年倒閉，並被聯邦存款保險公司接管，成為 2023 年美國僅有的五家倒閉銀行之一。

4. 吳傑莊：港府應從外拓、自強、內穩三個維度推進落實「數字香港」的創新發展戰略

香港立法會議員吳傑莊在大公報撰文《數字香港「三策略」驅動高質量發展》指出，要推進落實「數字香港」的創新發展戰略，當局應從外拓、自強、內穩的三個維度，精準疾發戰略「三枝箭」。

第一是對外開拓，探索可複製、可擴散的數字經濟發展模式，並且加強政策協調，合作建設數字治理體系、制定共同規範標準、完善基礎設施、加快產業化、壯大人才庫；第二是創科自強，建議當局儘早考慮對數字經濟活動立法和制訂政策，並預留持續補充完善的空間，確保監管到位；第三是內防詐騙，希望當局加強監管數字經濟活動，特別是虛擬資產平台，加大調查和執法力度，打擊取締不法勾當及為苦主追回騙款，確保事前堵阻犯法、事後執法嚴懲，保障業界的正常營運和合法權益。

5. ETH Kipu 基金會與宜諾斯艾利斯市教育部合作將以太坊和 Solidity 課程納入高中教育計劃

致力於支持拉丁美洲以太坊生態的非營利組織 ETH Kipu 基金會宣佈與阿根廷布宜諾斯艾利斯市教育部合作將以太坊和 Solidity 課程納入該市高中教育計劃，首門課程將於 8 月 27 日開課。

6. 韓國加密貨幣交易平台 Aprobit 將停止運營

韓國加密貨幣交易平台 Aprobit 宣佈將於香港時間 9 月 23 日 10 時起終止交易支持，用户需在 12 月 23 日 17 時前完成資產提款。

7.阿根廷教育部與 ETH Kipu 將以太坊和區塊鏈知識納入高中課程

據 Cointelegraph 報道，阿根廷教育部與 ETH Kipu 合作將以太坊和區塊鏈知識納入高中課程，並將在布宜諾斯艾利斯的高中課堂教授，布宜諾斯艾利斯的高中還將提供區塊鏈實習機會，為學生提供實踐經驗。

此外，ETH Kipu 表示還將推出一門線上 Solidity 課程，該課程旨在培訓 500 名 18 歲以上的學生使用該編程語言開發 DApps，該基金會計劃準備 30 名講師為學生提供以太坊和區塊鏈培訓。

8.加密貨幣交易平台 WazirX 重啓盧比提款，第一階段可提取 33% 餘額

加密貨幣交易平台 WazirX 發推表示，印度盧比 INR 提款第一階段（已開放，所有符合條件的用户最多可以提取其 INR 餘額 66% 可用限額的一半。此外，平台還降低了 60% 的提款費用，從 INR 25 降至 INR 10，以簡化提現過程。

9.CoinShares：上週數字資產投資產品淨流入5.33億美元

CoinShares 最新週報顯示，上週，數字資產投資產品流入總額達 5.33 億美元，創下五週以來的最大流入量。這一激增是在傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上發表講話後出現的，他暗示首次降息可能會在 9 月發生。儘管交易量低於最近幾周，但仍保持高位，本週達到 90 億美元。

從地區來看，美國是流入資金最多的國家，達 4.98 億美元，而香港和瑞士的流入資金也相當可觀，分別為 1,600 萬美元和 1,400 萬美元。德國的流出資金較少，達 900 萬美元，使其成為今年迄今僅有的幾個淨流出國家之一。

比特幣的流入資金達 5.43 億美元，大多數資金流入都發生在週五，此前傑羅姆·鮑威爾發表了鴿派言論，表明比特幣對利率預期很敏感。

以太坊的資金流出總額達到 3600 萬美元，不過新發行方繼續出現資金流入，其中 Grayscale 以太坊信託基金的資金流出額達到 1.18 億美元，抵消了這一流入。ETH ETF 推出一個月後，新以太坊 ETF 的資金流入額達到 31 億美元，部分被 Grayscale 信託基金的 25 億美元資金流出所抵消。