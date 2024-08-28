Web3 要聞 | 俄羅斯將開始試行加密貨幣支付和加密貨幣交易所？

1.Fractal Bitcoin 主網將於 9 月 9 日上線

Fractal Bitcoin 發推表示，其 Fractal Bitcoin 主網將於 2024 年 9 月 9 日正式上線，同時公佈了原生代幣分配方案。根據公告，Fractal 將 80% 的代幣分配給社區，20% 分配給團隊和貢獻者（設有鎖定期）。具體分配如下：50% 用於工作量證明（PoW）挖礦，15% 作為生態系統 treasury，5% 用於預售（7 個月鎖定期，12 個月內線性釋放），5% 分配給顧問，10% 用於社區贈款，15% 分配給核心貢獻者。 此外，Fractal Bitcoin 還公佈了多項即將推出的功能：Fractal 的 brc-20 協議將在 Fractal Bitcoin 主網區塊高度 21,000 時激活；PizzaSwap（原名 Fractal Swap）將在本週於 Fractal Bitcoin 測試網上線；跨鏈橋方面，將測試內嵌迷你資產橋和 Bool Bridge；同時正與多家錢包提供商合作，擴大對 UniSat 錢包以外的支持範圍。

2.比特幣礦企 Rhodium 在美國德克薩斯州法院申請破產

據 Cointelegraph 報道，比特幣礦企 Rhodium Enterprises 已根據美國德克薩斯州南區破產法院第 11 章申請自願破產，負債最高達 1 億美元。該文件於 8 月 24 日提交，包括六家子公司 Rhodium Encore、Jordan HPC、Rhodium JV、Rhodium 2.0、Rhodium 10MW 和 Rhodium 30MW。根據該文件，該公司的債務在 5000 萬美元至 1 億美元之間，而其總資產估計在 1 億美元至 5 億美元之間。

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-miner-rhodium-files-bankruptcy-texas

3.美國證券交易委員會與數字資產管理平台 Abra 就出售未註冊加密資產證券問題達成和解

據 TheBlock 報道，美國證券交易委員會（SEC）與對以 Abra 名義開展業務的 Plutus Lending LLC 達成和解。SEC 表示，「在不承認或否認 SEC 指控的情況下，Abra 已同意一項禁令，禁止其違反《證券法》和《投資公司法》的註冊規定，並要求其支付民事罰款，金額由法院決定。」 SEC 指控 Abra 未能註冊其零售加密資產借貸產品 Abra Earn 的要約和銷售，並以未註冊投資公司的身份運營。根據 SEC 的訴訟，Abra 利用客户的數字資產「為自己創造收入併為利息支付提供資金」。Abra Earn 為 Abra 創造了近 6 億美元的加密資產，其中 5 億美元來自美國客户。

4.Telegram 創始人 Durov 被指控提供未經授權的「密碼學」服務和工具

據 TheBlock 報道，根據巴黎司法法庭發佈的聲明，Telegram 首席執行官 Pavel Durov 面臨的指控包括提供未經授權的「密碼學」服務和工具。

聲明中稱：「對 Telegram 的創始人 Pavel Durov 的拘捕是在 2024 年 7 月 8 日開始的司法調查的背景下實施的，此前巴黎檢察官辦公室打擊網絡犯罪部門已發起了初步調查。司法調查的罪名是提供密碼學服務和工具」。文件中還列出了其他幾項指控，包括共謀「持有未成年人色情圖片」和「為犯罪組織的非法所得洗錢」。

5.知情人士：俄羅斯將開始試行加密貨幣支付和加密貨幣交易所

據彭博社援引知情人士報道，俄羅斯即將開始試行加密貨幣交易所，並在跨境交易中使用數字代幣，以幫助緩解受到國際制裁打擊的俄羅斯企業的支付困難問題。 知情人士表示，試驗將於9月1日開始，在測試支付和交易平台時，俄羅斯將使用國家支付卡系統在盧布和加密貨幣之間進行交換。

6.尼日利亞法官將幣安洗錢案的審理時間提前至 9 月 2 日

據 Finance Magnates 報道，尼日利亞一名法官將於下週審理一起涉及幣安及其兩名高管的洗錢案。應辯方要求，聽證會提前舉行。檢察官稱，原定於 10 月 11 日開庭的聽證會現定於 9 月 2 日舉行。

幣安被指控洗錢超過 3500 萬美元，指控還涉及其兩名高管：美國公民、幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan，以及幣安非洲地區經理、英國裔肯尼亞非洲區域經理 Nadeem Anjarwalla。

7.阿聯酋外交部：已要求法國政府為 Pavel Durov 提供必要的領事服務

阿聯酋外交部官網發文表示，阿拉伯聯合酋長國對 Telegram 創始人 Pavel Durov 被法國當局逮捕表示嚴重關切。杜羅夫是一位擁有俄羅斯、法國、阿聯酋、聖基茨和尼維斯等多重國籍的企業家，他在巴黎布爾歇機場被拘留。

阿聯酋外交部在一份聲明中透露，已要求法國政府緊急為杜羅夫提供所有必要的領事服務。該部強調阿聯酋致力於關心其公民並維護他們的利益。

8.Telegram 因涉嫌勒索和賭博，被印度政府調查

據印度媒體 Times of India 報道，一名印度政府官員表示，政府正在調查 Telegram 涉嫌濫用勒索和賭博等犯罪活動，根據調查結果，Telegram 可能在印度被禁止。

9.新西蘭引入加密貨幣新法，要求境內加密資產服務提供商收集並報告用户交易信息

據 Cointelegraph 報道，新西蘭財政部長 Simon Watts 提交了一項新法案，擬實施經濟合作與發展組織（OECD）制定的加密資產報告框架（CARF）。

根據該法案，自 2026 年 4 月 1 日起，新西蘭境內的加密資產服務提供商需收集並報告用户交易信息。未能遵守規定的服務商可能面臨 2 萬至 10 萬新西蘭元（約 1.2 萬至 6.2 萬美元）的罰款。此舉旨在提高加密貨幣交易的税收透明度，並與全球監管趨勢保持一致。新規定將於 2027 年 6 月 30 日開始實施，相關信息將在 2027 年 9 月 30 日前與全球税務機構共享。

10.克里姆林宮： 除非指控有證據支持，否則法國政府的行為將被視為對一家大型公司負責人進行的直接威脅

據金十報道，克里姆林宮就法國逮捕社交平台 Telegram 創始人事件回應，「我們希望杜羅夫能夠組織有效的法律辯護。法國對他的指控需要有確鑿的證據。除非指控有證據支持，否則這將是限制通訊自由的企圖，且這將被視為對一家大型公司的負責人進行的直接威脅。 」

11.加密貨幣銀行 Xapo 與瑞典投資公司 Hilbert Capital 將共同管理 2 億美元的比特幣對沖基金

據 CoinDesk 報道，加密貨幣友好銀行 Xapo Bank 與瑞典投資公司 Hilbert Capital 將共同管理 2 億美元的比特幣對沖基金

該基金將於 9 月啓動，面向企業、商業機構和專業投資者開放。Xapo 董事 Joey Garcia 表示，此舉旨在為參與者提供不僅僅是比特幣價格敞口，還包括增長比特幣投資價值的結構化方式。該基金的費用將低於傳統的 2% 管理費和 20% 業績費的對沖基金。

12.納斯達克已向 SEC 申請推出並交易比特幣指數期權

據路透社報道，納斯達克證券交易所表示，已向美國證券交易委員會（SEC）申請推出並交易比特幣指數期權。根據納斯達克的提案，這款比特幣指數期權將追蹤由與 CF Benchmarks 合作開發的 CME CF 比特幣實時指數，該指數用於追蹤芝加哥商品交易所（CME Group）提供的比特幣期貨和期權合約。

13.幣安否認凍結其平台上所有巴勒斯坦用户的加密貨幣資產

據 Cointelegraph 報道，加密貨幣借貸平台 Paxful 的聯合創始人 Ray Youssef 發推稱，「通過多個證據來源以及幣安發佈給以色列當局的公開信，幣安根據以色列國防軍的要求，已沒收所有巴勒斯坦人的加密貨幣基金，並拒絕退還」。

幣安對此表示否認，並稱僅限制了參與非法活動的巴勒斯坦用户的加密貨幣資產。

14.歐盟正對 Telegram 歐洲用户量的相關數據進行審查

據英國金融時報報道，歐盟正對 Telegram 提供的歐洲用户數量相關數據進行準確性審查，以確定是否應對其在歐盟的運營方式制定嚴規則。

Telegram 今年 2 月對歐盟表示，其在歐擁有 4100 萬月活用户，略低於歐盟《數字服務法》設定的每月 4500 萬的「超大型在線平台（VLOP）」門檻。歐盟委員會稱，如果其認為數據不準確，而 Telegram 確實達到了用户數量門檻，那麼該機構有權單方面指定後者為 VLOP。

15.芝商所擬於 9 月 30 日推出比特幣期貨產品「Bitcoin Friday futures」

芝加哥商品交易所（CME）官網上線新頁面，宣佈擬於 2024 年 9 月 30 日推出比特幣週五期貨（Bitcoin Friday futures，簡稱 BFF）產品，目前正待監管審核。

每份 BFF 合約將代表 1/50 枚比特幣，以提高資本效率和可及性。這些短期合約將於每週五美國東部時間下午 4 點到期，並根據 CME CF 比特幣參考價格紐約變體進行結算。CME 表示，這種設計可能使 BFF 更貼近比特幣現貨價格。