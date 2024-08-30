Web3 要聞 | Telegram 創始人巴黎被釋放 又接受瑞士調查

1. Telegram 創始人在巴黎被釋放

據俄新社報道，Telegram 創始人 Pavel Durov 獲釋後離開巴黎法院。Telegram 創始人 Pavel Durov 在法國法院中度過了八個多小時後，巴黎檢察院宣佈他可在繳納保釋金後獲釋。在離開之前，這位企業家戴上了棒球帽和太陽鏡，沒有發表評論，迅速上了小巴。隨後，小巴迅速駛向了巴黎環城公路。

2. Telegram 創始人被前任伴侶指控虐待幼子，目前正在接受瑞士調查

據福布斯報道，Telegram 創始人 Pavel Durov 因其前伴侶 Irina Bolgar 提出的刑事投訴正接受瑞士調查，指控內容涉及兒童虐待。Bolgar 對 Durov 的指控包括在 2021 年至 2022 年間五次傷害他們最小的兒子（出生於 2017 年 9 月）。Bolgar 表示，這些事件對該兒童造成了腦震盪和睡眠障礙。Bolgar 還提交了和 Durov 在 2021 年 11 月的消息記錄以及 2023 年 4 月的醫療證明，證明孩子因暴力行為而繼續遭受焦慮和睡眠問題。

日內瓦公共檢察院最初拒絕受理對 Durov 的刑事投訴，因為該投訴的提交時間距離最近一次涉嫌身體暴力事件已超過三個月。2023 年 5 月，Bolgar 提出上訴，法院於去年 10 月允許案件繼續進行。根據日內瓦法院官員的説法，該案仍在進行中。

Durov 的代表拒絕了評論。Bolgar 的律師確認 Bolgar 及其三個孩子涉及民事案件，但拒絕對刑事投訴發表評論。

3. Arkham：對加拿大 ETF 發行商 bc1qx 開頭地址進行標記，該地址持有價值超 5 億美元比特幣

Arkham 在 X 發文表示，對加拿大 ETF 發行商 bc1qx 開頭地址進行標記，該地址持有價值超 5 億美元比特幣。其中，比特幣基金 QBTC 持有 3.24 億美元，比特幣現貨 ETF BTCQ 持有 2.15 億美元。

4. OpenSea 對收到 SEC 通知發出回應：平台將為 NFT 作者提供 500 萬美元法律援助費用

OpenSea CEO Devin Finzer 在社交媒體上針對「OpenSea 收到 SEC 發佈的 Wells 通知」一事發布回應稱： 「OpenSea 收到了美國證券交易委員會（SEC）的 Wells 通知，威脅要起訴我們，因為他們認為我們平台上的 NFT 是證券。我們很震驚 SEC 會對創作者和藝術家採取如此大規模的行動。但我們已準備好站起來戰鬥。

通過針對 NFT，SEC 將在更大範圍內扼殺創新：數十萬在線藝術家和創意人士面臨風險，而且許多人沒有資源為自己辯護。NFT 本質上是創意商品：藝術品、收藏品、視頻遊戲物品、域名、活動門票等。SEC 不應該像監管抵押債務憑證那樣監管數字藝術。

除了堅持自己的立場外，OpenSea 還承諾提供 500 萬美元，幫助支付收到 Wells 通知的 NFT 創作者和開發者的法律費用。每個創作者，無論大小，都應該能夠無所畏懼地進行創新。我希望 SEC 能早日醒悟，並以開放的心態傾聽。在那之前，我們會站起來為我們的行業而戰。繼續前進。」

5. ParaFi Capital 融資 1.2 億美元，用於購買其他加密貨幣基金的 GP 股份 T

據彭博社報道，紐約加密貨幣基金 ParaFi Capital 完成 1.2 億美元融資，參投方包括 Theta Capital Management、Accolade Partners、KKR & Co. 聯合創始人 Henry Kravis 等。ParaFi 表示，部分資金將用於收購其他專注於特定細分市場、戰略或地區的加密基金的 GP 股份。

6. Kakao 和 LINE 推出的 Layer1 Kaia 將於今日 10:00 上線主網

據 The Block 報道，社交通訊應用 Kakao 和 LINE 推出的 Layer1 Kaia 將於香港時間今日 10:00 上線主網。預計該 Kaia 將通過與 Kakao 和 LINE 深度集成來解決 web3 用户體驗和分發方面的挑戰。其最終目標是建立一個支持 DeFi、遊戲、現實世界資產和基於 web3 的消息應用的生態系統。Kakao 為 96% 的韓國人使用的通訊軟件，LINE 為日本主要通訊軟件。

7. Natixis Pfandbriefbank 和 DekaBank 在 SWIAT 鏈上發行首筆 1 億歐元數字註冊擔保債券

Natixis Pfandbriefbank 和 DekaBank 在 SWIAT 鏈上發行首筆 1 億歐元數字註冊擔保債券。Natixis Pfandbriefbank 為法國外貿銀行，屬於法國第二大銀行集團。DekaBank 是德國儲蓄銀行金融集團 (Sparkassen-Finanzgruppe) 的證券服務提供商，是德國最大的證券服務提供商和房地產資產管理公司之一。

8. 香港警方偵破三個涉虛擬貨幣洗錢集團，涉案金額超 3 億港元已拘 27 人

據《明報》報道，香港執法部門早前根據線報及經分析後，在本月展開代號微歌、黑腦及幽俠的反洗黑錢行動，搗破3個洗黑錢集團及拘捕 27 人（19 至 55 歲）。調查警員表示，今年 3 月香港執法部門接獲新加坡當局的調查要求，指當地發生的 30 多宗騙案，當中約值 3,000 萬元的騙款經多重轉帳後，流入香港的傀儡户口。調查警員指出，某集團為了逃避偵查利用大量户口轉帳並多次以現金提款，前往本地虛擬資產交易平台購買虛擬貨幣。香港警方還披露數據，今年上半年，執法部門就洗黑錢相關罪行拘捕 5,693 人，數字較去年同期上升 4 成；其中 4,465 人為傀儡户口持有人，佔被捕人士的 78%。

9. 香港金管局 Ensemble 項目沙盒首階段共有 25 家機構參與，含匯豐、中銀香港、恆生及渣打

據《香港 01》報道，香港金管局推出 Ensemble 項目沙盒以促進代幣化應用，根據已披露資訊顯示，首階段共有 25 家機構參與，包括四大行，即匯豐、中銀香港、恆生及渣打，另外還有螞蟻數字科技及 HashKey Group。

沙盒首階段將聚焦四大代幣化資產用例主題，即固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，及貿易和供應鏈融資。

恆生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，本次測試為代幣化存款及資產交易提供寶貴經驗，有助提高現有結算流程的效率及減低結算風險，為日後發展的新金融市場基建奠下基礎。繼是次沙盒測試後，恆生將繼續積極參與 Ensemble 項目用例的測試及研究。

10. 加密貨幣公司 Haru Invest CEO 在指控其涉嫌欺詐案件的庭審現場遭到襲擊

Techub News 消息，據 Decrypt 報道，加密貨幣公司 Haru Invest CEO Hugo Hyungsoo Lee 在指控其涉嫌欺詐案件的庭審現場遭到襲擊，其頸部被一名 50 多歲男子刺傷數刀，事後被立即送往醫院接受治療。 襲擊者或為 Haru Invest 的前客户。Hugo Hyungsoo Lee 參加的審判欺詐總額超過 8 億美元。其被指控挪用了價值 1 萬億韓元的加密貨幣。

11. 知情人士：Pantera 5 月以市價 6 折投資 TON 代幣，有 1 年鎖倉期

彭博社援引知情人士報道，Pantera 5 月以低於市場價格 40% 的價格購買了 TON。Pantera 的鎖倉期為一年，之後它可以在幾年內分批出售 TON。但 TON 基金會最近的電子郵件中並未透露有籌集資金的跡象。Animoca Brands 並未對此投資發表評論。

12.Crypto.com 將與渣打銀行合作提供全球法幣存取服務

據 Cointelegraph 報道，新加坡加密貨幣交易所 Crypto.com 將與渣打銀行合作提供全球法幣存取服務，同時為客户提供美元、歐元、阿聯酋偶拉姆期權。

Crypto.com 表示，該服務將允許 90 多個國家的用户通過 Crypto.com 應用存入和提取上述法定貨幣。該項服務將最先向阿拉伯聯合酋長國的用户提供。

13.印尼政府因涉嫌色情和賭博考慮禁止 Telegram 和 Bigo Live

據印尼媒體 Jakarta Globe 報道，印度尼西亞通信和信息部部長 Budi Arie Setiadi 表示，印尼當局因涉嫌色情和賭博正在考慮在該地區禁止 Telegram 和直播平台 Bigo Live。

Budi Arie Setiadi 補充道，「我希望立即關閉 Bigo Live 和 Telegram，但團隊需要先進行進一步的研究」。他強調，「這是第二次向 Bigo Live 發出警告，如果需要第三次警告，該部將毫不猶豫地封鎖這個新加坡平台」。

14.國際清算銀行：ZK 和 FHE 技術是隱私、保密和消費者保護風險的潛在解決方案

國際清算銀行（BIS）在一份新報告中總結道，在無需許可的區塊鏈上進行交易的銀行面臨多重風險，包括洗錢和恐怖主義融資。

該文件指出，其他風險包括運營和安全、治理、法律、結算最終性和合規性。「某些風險源於區塊鏈對未知第三方的依賴，這使得銀行難以進行盡職調查和監督。這些風險需要新的風險管理策略和保障措施。目前減輕這些風險的做法仍處於不同的發展階段，尚未經過壓力測試」。

報告還稱，「正在開發解決隱私、保密和消費者保護風險的技術。一些潛在的解決方案，如零知識證明（ZK）和全同態加密（FHE）等」。

15.比特幣礦企 IREN：年度比特幣挖礦收入為 1.841 億美元

據 The Block 報道，比特幣礦企 IREN 在其截至 2024 年 6 月 30 日的財報中報告稱，比特幣挖礦收入為 1.841 億美元，同比淨虧損減少。

在此期間，該公司的自挖礦能力從 5.6 EH/s 增加到 10 EH/s，開採量達到創紀錄的 4,191 枚比特幣，相比之下，上一財年為 3,259 枚比特幣。

截至 8 月 28 日，IREN 的總安裝容量為 15 EH/s。該公司預計下個月將達到 20 EH/s，到 2024 年底將達到 30 EH/s。

16.HKDAX 已於 8 月 27 日向 SFC 遞交香港虛擬資產交易平台牌照申請

香港證監會官網顯示，Hong Kong Digital Asset Xchange Limited 已於 8 月 27 日提交虛擬資產交易平台牌照申請，其虛擬資產交易平台名稱為「HKDAX」。

截至目前，香港證監會公佈的虛擬資產交易平台牌照申請者數量為 17 家。

17.英國警方首次對一家加密貨幣 ATM 的運營者發起刑事指控

據 Decrypt 報道，英國警方在肯特郡查塔姆的一家電子產品商店執行了搜查令，並查獲了幾台加密貨幣 ATM。該商店的運營者 Habibur Rahman 在搜查後被捕，他目前被指控在未獲得英國金融行為監管局（FCA）註冊的情況下運營加密貨幣 ATM。此外，英國警方指控其涉及 30 萬英鎊的洗錢活動。這是自 FCA 頒佈加密貨幣 ATM 禁令以來首例刑事指控。

Habibur Rahman 目前已獲得保釋，將於 10 月 10 日出庭受審。

18.巴黎法院已啓動對 Telegram 的司法調查，Pavel Durov 被指控犯有 6 項罪行

巴黎法院官網披露信息顯示，Telegram 首席執行官 Pavel Durov 因介紹性起訴書中提到的所有罪行被起訴，包括：

有組織團伙共謀管理在線平台以進行非法交易；拒絕根據授權機構的要求提供信息或文件；共謀犯罪，包括無正當理由提供旨在破壞自動數據處理系統的程序或數據、有組織地散佈未成年人圖像、販賣非法藥品、有組織的團伙欺詐、以實施犯罪為目的的陰謀或違法行為；有組織團伙的犯罪和違法洗錢；在非合規框架下提供加密貨幣服務；在不完全確保身份驗證或完整性控制功能的情況下提供加密手段。

Pavel Durov 將受到司法監督，提供 500 萬歐元的保釋金、每週兩次到警察局報到的義務，並禁止離開法國。

19.華夏基金（香港）參與香港金管局 Ensemble 項目沙盒固定收益和投資基金用例主題

華夏基金（香港）發佈公告，宣佈參與到香港金融管理局 Ensemble 項目沙盒試驗下的「固定收益和投資基金」用例主題，成為首階段試驗的一員。華夏基金（香港）表示，希望透過華夏香港數字資產管理經驗和創新能力，能夠為香港代幣化市場的發展做出貢獻。

Techub News 此前報道，香港金管局官網發佈公告稱，舉行 Ensemble 項目沙盒啓動儀式，宣佈首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題，標誌着金融業在代幣化技術的實際應用進程中邁出重要一步。

20.尼日利亞 SEC：Busha 和 Quidax 兩家數字資產交易所已獲得「原則上批准」

據尼日利亞證券交易委員會（SEC）官方文件顯示，Busha 和 Quidax 兩家數字資產交易所已獲得 「原則上批准」，可根據加速監管孵化計劃（ARIP）開始運營。