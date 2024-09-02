關於即將面世的港元穩定幣，他們有話想説……

繼比特幣與以太坊的現貨 ETF 之後，基於港元的穩定幣也被提上了日程。一個月之前，京東旗下京東幣鏈科技（香港）宣佈將基於公鏈發行與港元 1:1 錨定的港元穩定幣，引燃了市場對港元穩定幣的熱情。在 USDT 發行方 Tether 以及 USDC 發行方 Circle 等「前輩」的光輝業績之下，包括幣鏈科技、圓幣科技等港元穩定幣參與者也讓香港又多了一個值得期待的故事。

但也並非所有人都看好港元穩定幣的發展，雖然在支付、RWA 等場景下都能看到應用的場景，但其是否能真的實現規模化以及其在鏈上其他應用中是否能被廣泛使用成了很多人擔心的問題。

對此，我們向一些行業內有影響力的人士發出了邀請，希望他們聊一聊對港元穩定幣的真實想法。最終總結下來，看好者與質疑者兼而有之，筆者將兩類觀點分開展示，希望可以帶來一些思考：

支持派

我們首先這個問題向香港立法會議員，香港 Web3 發展的堅定支持者吳傑莊進行了提問。吳議員表示，香港立法會將在明年針對穩定幣進行立法，香港對於發展穩定幣這一塊是非常有信心的，也非常看好這一領域。

此外，吳議員還表示，香港發行穩定幣應結合實際的應用場景，並且並不限於發行港元穩定幣，也可以發行離岸人民幣甚至歐元穩定幣等。

螞蟻數科旗下 Web3 品牌 ZAN 首席執行官 Cobe Zhang 表示，鏈上投資長期以來都面臨着「金融空轉」的風險，而 RWA 將是突破這一瓶頸的希望所在。我們希望未來香港可以成為亞太地區的 RWA 資產發行和交易中心，這樣也會為穩定幣帶來更多的應用場景。

Matrixdock 負責人 Eva 表示，穩定幣在 RWA 代幣化中發揮着關鍵作用，成為最經典的應用案例，其市值遠超其他 RWA 資產。隨着全球對穩定幣需求的持續增長，其交易量已在加密貨幣市場中佔據主導地位。香港等地區政府積極推動穩定幣監管，推出備受關注的沙盒計劃，有望成為全球首個允許銀行發行穩定幣的地區。這些進展不僅加速了穩定幣的應用，也推動了 RWA 代幣化的進程，鼓勵全球更多政府和機構的積極參與。香港在穩定幣監管方面的探索，預計將提升全球市場的透明度和金融體系的韌性，進一步推動加密行業的合法化與發展。

除了穩定幣，黃金、房地產等更多現實資產也在逐漸被代幣化，並獲得廣泛認可。這一趨勢不僅是金融創新的重要組成部分，更是產業區塊鏈的發展方向之一。隨着大規模產業資產通過區塊鏈技術進行代幣化，更多機構投資者進入加密市場， 顯著提高了全球資產的流動性和透明度，並促進了資產管理和交易的發展。作為亞洲多元化 RWA 代幣化平台，Matrixdock也在不斷創新以推動傳統金融與數字經濟的深度融合。

數字資產託管和錢包技術提供商 Cobo 首席運營官 Lily Z.King 表示，Cobo 在首批香港穩定幣沙盒申請之初就和參與機構和監管機構進行了深度的探討和研究，併成為了首批沙盒參與者圓幣科技首選的數字錢包合作伙伴。基於我們的洞察，穩定幣不僅是一種橋接傳統金融與數字資產的工具，更是全球金融體系中的關鍵節點。通過與法定貨幣或其他穩定資產掛鈎，穩定幣提供了一個橋樑，將傳統金融和 DeFi 世界連接起來。這種橋樑對於推動主流採用至關重要，因為它讓投資者在探索新興數字資產時能夠獲得熟悉的安全感和穩定性。

當下，穩定幣不僅在支付和結算中展示出獨特優勢，還可能在未來成為數字經濟的基石。香港在這一領域的創新與突破，或將決定其在全球數字經濟中的地位。從宏觀角度來看，香港擁有深厚的金融市場基礎、強大的監管框架以及將數字貨幣作為其下一個經濟驅動力的決心，這使其成為推動穩定幣發展的理想場所；從微觀角度來看，香港市場參與者（包括東西世界的傳統金融機構、互聯網頭部公司和區塊鏈原生團隊）的多元化將有利於香港穩定幣的用户和商業場景探索，為 PayFi 之夏的到來提供強大的基礎架構。

極簡貨幣合夥人孟鼎霖從監管的角度發表了看法，其表示，從出台的立法建議上看，主要反映在穩定幣的牌照，運營和退出等方面的管理措施。對穩定幣的應用涉及較少。而穩定幣的應用才是成功的關鍵。

作為數字貨幣的穩定幣，與傳統的法幣電子貨幣是完全不一樣的兩個物種，如果把穩定幣用在現行傳統的行業裏邊，是意義不大的。也無法與電子貨幣進行競爭。穩定幣應用的基礎，是豐富的數字資產和數字化應用的生態。沒有這些基礎，穩定幣的發行商是難以盈利的，不容易持續經營。

因此，我們認為，相對於穩定幣監管政策，傳統資產向數字資產轉移的監管政策，數字資產應用生態的促進政策應該優先建立，或者同時推出。比如：出台相關政策支持穩定幣在現行金融系統的某些特定業務（跨境支付，特定 RWA 等）先行先試。取得經驗再逐步擴展應用範圍。

此外，數字資產的運行可以按要求自帶監管功能，因此監管和現行金融監管可以不一樣。監管機構可以通過對應用方特定智能合約的審定，對具體的應用實現實時監管，這樣監管效率更高，成本更低，監管效果也更好。

質疑派

有支持者自然也會有另一方的聲音，在我們採訪的對象中，也有一些人認為香港發行港元穩定幣可能不會產生想象中的效果，更有甚者對其必要性提出了質疑：

Foresight News 副主編 Joe Zhou 表示，其擔心的是港元穩定幣公司是否有足夠的市場化競爭信念。Joe Zhou 稱，透過股權，無論是圓幣、京東，還是渣打，三家機構都是由傳統金融背景的機構控股。同時，這三個團隊目前還沒有足夠 native 的 Web3 人才，這或許是他們想與全球穩定幣公司競爭的一大阻礙。另一點，港元穩定幣是港元的延伸，這是否會極大的限制其規模。正如當前香港ETF與美國ETF的差距一樣。

香港區塊鏈協會共同主席方宏進意外地對港元穩定幣持有幾乎完全反對的態度，其認為不論其發行方是有多大來頭的內地大廠，這都近乎一個偽命題。

方宏進表示，其瞭解到一些有內地大廠背景的在港機構計劃發行港元穩定幣，其目的是為了配合國內企業做跨境貿易、跨境電商提供點對點支付的便捷服務。

方宏進認為，港元本身就是一個錨定美元發行的區域性貨幣，與美元保持聯繫匯率，很難有自主性的貨幣政策（例如利息），可以在香港自由兑換成美元。港元除了在香港本地擁有排他性的法幣地位外，在其他國家和地區（也許澳門例外）是沒有什麼應用場景的。所以既然有了成熟並已經被廣泛接受的美元穩定幣模式，發行港元穩定幣基本屬於多此一舉。

方宏進稱，首先，內地企業或個人向外匯管理局申請外匯匯入或匯出指標時，外匯是美元還是港幣都是一樣的，申請港元並沒有什麼優惠政策；其次，除香港外估計沒有哪個國家或地區的客户在可以接收美元穩定幣時，卻會選擇接受港元穩定幣；再其次，港元穩定幣在香港本地零售市場的應用也很難擴展，因為香港政府已經在積極推動 CBDC 型的數碼港元在香港的使用。企業發的港元穩定幣和政府發的數碼港元，兩者使用起來的感受幾乎沒有什麼差別，香港居民可能會更加傾向於數碼港元。

雖然對港元穩定幣並不樂觀，但其仍認為穩定幣仍有機遇，但是必須突破目前侷限於錨定法幣的桎梏，發行包括企業的鏈上商業票據、有收益的穩定幣以及錨定增值性實物資產的穩定幣。

最後，一位資深但要求匿名的行業內人士用一句話總結了大多數不看好的人的想法：USDT 的成功不可複製，硬要做穩定幣成功率不高。

本文獲得《關於即將面世的港元穩定幣，他們有話想説……》授權轉載，作者：Babyewhale