Web3 要聞 | Telegram 持有價值 4 億美元加密貨幣資產

1. Yuga Labs CEO：新部門 The Workshop 計劃近期在 ApeChain 上推出首批產品

Yuga Labs 首席執行官 Greg Solano 發推表示，其在接任 CEO 不久後創建了一個新部門「The Workshop」，專注於開發新興產品。新團隊由 13 位工程師和產品專家組成，將在接下來的幾周和幾個月裏在 ApeChain 上推出首批產品。

2. 截至 2023 年底 Telegram 持有價值 4 億美元的加密貨幣資產

據英國《金融時報》報道，Telegram 2023 年財務報表顯示，該公告去年收入為 3.42 億美元，營業虧損為 1.08 億美元，税後總虧損約為 1.73 億美元。此外，截至 2023 年底，Telegram 持有價值 4 億美元的加密貨幣資產。2024 年，該公司還以超過 2.44 億美元的現金出售了 TON。

3. Coinbase 開發團隊完成首筆 AI 間加密貨幣交易

Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 發文宣佈 Coinbase 開發團隊近日完成了 AI 機器人之間的首筆加密貨幣交易。Brian 解釋説，一個大型語言模型（LLM）使用加密代幣從另一個 AI 機器人處購買了 AI Token。

AI 領域中的 Token 指的是語言類模型中用於表示單詞的最小語義單位。

4. 破產比特幣礦企 Rhodium 獲准從 Galaxy Digital 處獲得 3000 萬美元或 500 枚比特幣貸款

據彭博社報道，破產比特幣礦企 Rhodium 獲法院批准，可從 Galaxy Digital 處獲得 3000 萬美元或 500 枚比特幣貸款。美元貸款的年利率為 14.5%，而比特幣貸款的年利率為 9.5%。經貸款人同意，Rhodium 可以在到期日前的收盤時以「合理公佈的市場現貨價格」兑換成美元償還比特幣貸款。

此前報道，8 月 24 日，Rhodium 向美國德克薩斯州南區破產法院依據第 11 章申請自願破產，負債高達 1 億美元。

5. 鏈遊開發商 Legend of Arcadia 完成 400 萬美元種子輪融資

據 The Block 報道，鏈遊開發商 Legend of Arcadia 完成 400 萬美元種子輪融資，參投方包括 Animoca Brands、OKX Ventures、Arche Fund、Selini Capital 等。

6. 加密貨幣領域 8 月共發生 10 餘起黑客攻擊，總損失約 3.14 億美元

據 PeckShield 監測，加密貨幣領域 8 月共發生 10 餘起黑客攻擊，損失約 3.14 億美元。其中最大的兩次攻擊為釣魚攻擊，涉及未經授權的轉賬，被盜資金達 2.93 億美元。