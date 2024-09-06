Web3 要聞｜2023 年比特幣 ATM 詐騙損失是 2020 年10 倍

1. 老虎證券上線 AVAX、LINK、APT 和 TON 交易

老虎證券（香港）宣佈，即日起向零售投資者開放 Avalanche 代幣 AVAX、Chainlink 代幣 LINK 交易，並向專業投資者開放 Aptos 代幣 APT 和 Toncoin 代幣 TON 交易。

老虎證券表示，7 月 1 日向零售投資者全面開放虛擬資產交易後，旗下投資旗艦平台 Tiger Trade 上數據顯示，8 月香港用户加密貨幣交易訂單數目和交易人數，均按月增長超過兩倍。目前老虎證券共有 4 個幣種支持零售投資者交易。Tiger Trade 上可供專業投資者交易的幣種已增加至 20 種。預計 9 月初會再向專業投資者開放更多新幣種交易權限。

2. Coinbase 首席法務官：哈里斯競選團隊代表已與 Coinbase 取得聯繫

Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 在接受彭博社採訪時表示，「Coinbase 已經與卡瑪拉·哈里斯和唐納德·特朗普的競選團隊代表接觸，討論他們在 11 月美國大選前與該行業接觸的努力。」Coinbase 首席法務官表示，特朗普的競選團隊在支持加密貨幣政策方面表現得「明確」，但同時暗示哈里斯的官員們似乎也對數字資產持開放態度。

3. 三星旗下基金投資 Soneium 開發團隊 Startale Labs

三星電子旗下投資公司 Samsung Next 發文表示，已投資索尼 Layer2 網絡 Soneium 開發團隊 Startale Labs。

4. 前 Mt.Gox CEO 計劃將於本月推出新加密貨幣交易平台 EllipX

據 The Block 報道，前 Mt.Gox 首席執行官 Mark Karpeles 計劃於本月晚些時候推出他的新加密貨幣交易平台，重點關注透明度和用户友好性。即將推出的平台名為 EllipX，計劃於本月晚些時候在歐洲推出，總部位於波蘭。

5. Ripple 將在未來幾周內推出美元穩定幣 RLUSD

Ripple 首席執行官 Brad Garlinghouse 在韓國首爾舉行的韓國區塊鏈周爐邊談話中表示，該公司「非常接近」推出與美元錨定的穩定幣。「Ripple USD 目前正處於私人封閉測試階段，我們肯定會很快推出。幾周內，而不是幾個月。」

6. 日本監管機構呼籲在 2025 年降低加密貨幣税率

據 Cointelegraph 報道，日本金融監管機構發佈 2025 財年税法全面改革計劃，該計劃可能會在 2025 年降低加密資產的税率。 FSA 表示：「在對加密貨幣交易的税收處理時，加密貨幣應該被視為一種金融資產。」日本的加密貨幣利潤目前作為雜項收入徵税，税率在 15% 至 55% 之間。 相比之下，股票交易所得利潤最高僅需繳納 20% 的税率。

7. 美國聯邦貿易委員會：2023 年比特幣 ATM 詐騙造成的損失超 1.1 億美元，是 2020 年的近 10 倍

美國聯邦貿易委員會（FTC）發佈的最新數據顯示，2023 年比特幣 ATM 詐騙造成的損失超過 1.1 億美元，是 2020 年的近 10 倍。僅在 2024 年的前六個月，比特幣 ATM 詐騙造成的損失就已超過 6500 萬美元。在此期間，60 歲以上的消費者報告比特幣 ATM 詐騙損失的可能性是年輕人的三倍多。在所有年齡段中，今年上半年報告的平均損失達 1 萬美元。

8. a16z 關閉邁阿密辦事處

據彭博社援引知情人士報道，a16z 於 5 月關閉了其在邁阿密的辦事處，原因是員工未充分利用該辦公空間。a16z 的一位代表證實了該消息，但拒絕進一步發表評論。

2022 年，a16z 就該辦公空間簽署五年租約，旨在推動該市成為熱帶地區的科技中心。與 a16z 簽訂最初租約的房產經紀人 Brandon Charnas 表示，目前希望在邁阿密設立辦公空間的公司更多來自家族辦公室、投資者和私募基金，很少有加密貨幣公司有相關需求。

9. 蘇黎世州銀行與德意志交易所旗下 Crypto Finance 推出加密資產經紀業務

據 Ledger Insights 報道，蘇黎世州銀行（ZKB）與德意志交易所旗下擁有瑞士金融市場管理局（FINMA）和德國金融信息管理局（BaFIN）許可證的數字資產公司 Crypto Finance 合作開展加密資產經紀業務，允許客户通過該銀行的手機銀行應用、電子銀行和其他渠道交易比特幣和以太坊。

10. 西門子發行 3 億歐元數字債券，以支持歐洲央行對分佈式賬本技術的測試

電氣工程巨頭西門子宣佈發行為期限為一年的 3 億歐元數字債券，以支持歐洲央行（ECB）對分佈式賬本技術（DLT）的測試。該債券交易通過 SWIAT 的私有許可區塊鏈和德國聯邦銀行提供的 Trigger Solution 可在數分鐘內以 CBDC 結算。DekaBank 是此次交易的債券登記機構。BayernLB、DekaBank、DZ BANK、Helaba 和 LBBW 對該證券進行了投資。

去年西門子首次在區塊鏈上發行了 6000 萬歐元的數字債券，當時的結算期為兩天。