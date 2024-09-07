Web3 要聞 ｜幣安 CEO：趙長鵬被終身禁止管理或運營交易所

1. Telegram CEO：準備離開與 Telegram 原則不兼容的市場

Techub News 消息，據 The Block 報道，Telegram CEO Pavel Durov 在 Telegram 發佈了一條消息，在該條消息中他對被捕理由表示譴責，同時表示將離開與 Telegram 原則不兼容的市場。「有時我們無法與某個國家的監管機構就如何平衡隱私和安全之間達成一致。在這種情況下，我們會準備離開這個國家。我們會離開與我們的原則不兼容的市場，不是為了錢。我們希望帶來好處，捍衞人民的基本權利，特別是在這些權利受到侵犯的地方。」

2. 巴西央行選定了 13 家參與者進行第二階段 CBDC 的試點

據 CoinDesk 報道，巴西央行（BCB）選定了 13 家參與者進行第二階段 CBDC 的試點。入選項目名單包括 Visa、桑坦德銀行等。Visa 等公司將與巴西經紀公司 XP 和數字銀行 Nubank 合作，優化外匯市場。桑坦德銀行則被選中開展一個涉及汽車運營的項目，以及一個專注於貸款和脱碳的項目。

3. 英國監管機構拒絕了近 90％ 的加密貨幣公司申請

據 Decrypt 報道，英國監管機構週四發佈的一份報告稱，過去一年，近 90% 的加密貨幣公司因洗錢控制薄弱而被拒絕、撤回或拒絕。去年收到的 35 份申請中，只有 4 份成功註冊。近一半（15 份）申請被撤回，9 份申請被拒絕。

4. 幣安 CEO：趙長鵬被終身禁止管理或運營交易所

據 Cointelegraph 報道，幣安 CEO Richard Teng 表示，趙長鵬被終身禁止管理或運營該交易所，而不是像許多新聞媒體之前報道的那樣，只是三年。

5. 委內瑞拉反對黨領袖提議建立比特幣國家儲備

委內瑞拉反對黨領袖 María Corina Machado 在接受 Bitcoin Magazine 專訪時表示，比特幣是重建委內瑞拉經濟和金融體系的「關鍵組成部分」。María 強調，比特幣為委內瑞拉人民提供了「生命線」，使他們能夠繞過政府控制的匯率，提議在未來的民主委內瑞拉中將比特幣納入國家儲備體系。

6. Telegram 悄然更新 FAQ，刪除維持聊天隱私性的聲明

Telegram 悄悄更新了常見問題解答（FAQ），刪除了以下內容：「所有 Telegram 聊天和羣聊都是參與者之間的私密對話。我們不處理與這些聊天相關的任何請求。」

7. 知情人士：印度金融情報部可能會批准另兩家加密貨幣交易所在印度恢復業務的請求

據 Business Standard 報道，繼幣安和 KuCoin 獲得批准後，印度金融情報部門 (FIU-India) 收到四家加密貨幣交易所恢復運營的請求，據知情人士透露，FIU-India 可能會批准兩家離岸加密貨幣交易所在在印度恢復運營的請求。

8. 創聯控股旗下瑞聯已獲香港證監會第四及第九類牌照提升

港股上市公司創聯控股披露，集團全資附屬公司瑞聯金融集團有限公司作為一家香港證券及期貨條例項下的持牌法團，可開展第一類(證券交易)、第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)受規管活動，並已取得第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)的牌照提升，取得第四類(就證券提供意見)及第九類(提供資產管理)的牌照提升。瑞聯目前可管理投資於虛擬資產超過 10% 的投資組合，併為專業投資者提供虛擬資產諮詢服務。

9.日本三大行將試行跨境穩定幣平台「Project Pax」

據 The Block 報道，三菱日聯銀行、三井住友銀行和瑞穗銀行將試行穩定幣平台「Project Pax」，旨在為企業提供更快的國際結算，目標是到 2025 年實現該平台的商業化。

該項目計劃利用 SWIFT 現有的銀行 API 框架來指示 Progmat 在區塊鏈網絡上結算。這有助於解決反洗錢和其他合規挑戰。該項目官方表示，「這使金融機構能夠避免法定貨幣轉賬的運營冗餘，並最大限度地降低投資成本」。

「Project Pax」的試點測試將使用由 SBI Holdings 和日本交易所集團支持的區塊鏈初創公司 Progmat 發行的穩定幣，由 Progmat、Datachain 和 TOKI 運營，以促進跨鏈交易的測試。

10.幣安哈薩克斯坦已獲得當地監管機構批准的全面監管許可證

幣安官方公告稱，幣安哈薩克斯坦已獲得阿斯塔納金融服務管理局 (AFSA) 正式批准的全面監管許可證。幣安哈薩克斯坦已經完成了在哈薩克斯坦運營全牌照所需的步驟，包括一系列內部和外部審計及監管檢查，將被授權經營虛擬資產交易設施，提供一系列虛擬資產相關服務。

11.匯豐銀行和渣打銀行高管：貿易融資資產代幣化可以彌補全球貿易融資缺口

據亞洲銀行與金融報道，渣打銀行數字資產、貿易和營運資本主管 Steven Hu 表示，代幣化將實物貿易文件（例如發票或提單）轉換為區塊鏈上安全的數字證明，可以取代通常緩慢且易受欺詐的傳統貿易融資流程。

匯豐銀行全球貿易解決方案首席產品官 Bhriguraj Singh 表示，數字化可以減少金融和貿易融資分配中的摩擦。他指出，這可以使銀行和組織更具流動性。

Techub News 此前報道，香港金管局推出 Ensemble 項目沙盒以促進代幣化應用，根據已披露資訊顯示，首階段共有 25 家機構參與，包括四大行，即匯豐、中銀香港、恆生及渣打，另外還有螞蟻數字科技及 HashKey Group。

沙盒首階段將聚焦四大代幣化資產用例主題，即固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續金融，及貿易和供應鏈融資。