Web3 要聞 ｜香港科技罪案警政顧問小組：網絡安全及詐騙關注不夠

1，WisdomTree 請求撤回其向美 SEC 提交的以太坊信託 S-1 文件

據 Cointelegraph 報道，資產管理公司 WisdomTree 已請求撤回其向美國證券交易委員會提交的以太坊信託 S-1 文件。該公司在 9 月 6 日提交給美 SEC 的文件中表示，「註冊聲明最初於 2021 年 5 月 27 日提交。」「本公司確認，沒有也不會根據該註冊聲明發行或出售任何證券。」WisdomTree 承認，公司向美 SEC 提交註冊聲明的費用不會退還，但要求將這筆費用作為「未來使用」的信用額度。

2. VanEck 將關閉並清算其以太坊期貨 ETF EFUT

ETF 發行商 VanEck 計劃關閉並清算其以太坊期貨 ETF EFUT。VanEck ETF Trust 董事會已批准清算和解散該基金。VanEck 表示，基於表現、流動性、管理資產規模及投資者興趣等多個因素及其他運營考慮做出清算該基金的決定。

VanEck 稱，基金股東可以在基金上市交易所出售其股票，直至 2024 年 9 月 16 日收盤為止。在基金清算日（預計為 2024 年 9 月 23 日左右）繼續持有基金股份的股東，將在其經紀賬户現金部分中收到相當於基金淨額的清算現金分配。

3. 紐約法官批准 Coinbase 要求 SEC 提供文件的部分動議

據 The Block 報道，美國紐約地區法官 Katherine Polk Failla 批准了 Coinbase 7 月要求美國證券交易委員會提供訴訟案核心文件的部分動議內容，但要求向 Gary Gensler 發出傳票的動議被駁回。

Coinbase 曾請求法院強制美 SEC 提供與訴訟中代幣相關的某些文件、有關 SEC 於 2021 年 4 月審議 Coinbase 成為上市公司的文件，以及 Gensler 在美 SEC 任職期間在個人和職業方面所發表的聲明。

4. Fairshake PAC 及其附屬機構已斥資近 1400 萬美元用於支持國會競選候選人

據 Cointelegraph 報道，Fairshake 政治行動委員會 (PAC) 及其附屬機構已斥資近 1400 萬美元用於支持美國國會競選候選人。根據 9 月 5 日提交給聯邦選舉委員會 (FEC) 的文件，Fairshake 花費超過 690 萬美元以支持競選科羅拉多州、北卡羅來納州、愛荷華州和阿拉斯加州眾議院席位的候選人，而其附屬機構 Protect Progress 報告稱花費了超過 670 萬美元以支持亞利桑那州和密歇根州的參議員候選人。

5. 截至 9 月 5 日香港比特幣和以太坊現貨 ETF 總資產淨值超 20 億港元

據 SoSoValue 數據，截至 9 月 5 日（9 月 6 日港交所因颱風暫停交易），香港比特幣和以太坊現貨 ETF 總資產淨值約 2.9 億美元，約合 22.6 億港元。其中，3 支比特幣現貨 ETF 總資產淨值約 2.6 億美元，約合 19.9 億港元；3 支以太坊現貨 ETF 總資產淨值約 3494 萬美元，約合 2.7 億港元。

6.沙特險企 Walaa 為香港虛擬保險持牌公司 OneDegree 提供全球性再保險資金支持

據香港文匯報報道，香港虛擬保險持牌公司 OneDegree 與沙特 Walaa 合作社保險公司（Walaa Cooperative Insurance Company）達成合作協議，後者將支持 OneDegree 為其數字資產保險產品提供全球性再保險資金。

OneDegree 在 2023 年加入 MENA 與選擇以當地作為其 Web3 業務發展基地的眾多本地和國際參與者合作，透過與 Walaa 合作 OneInfinity by OneDegree 將支持區域內乃至全球的虛擬資產服務供應商。

7.香港科技罪案警政顧問小組：鼓勵 Web3 業界主動組織資訊交換平台，積極參與公私營合作

據星島頭條報道，由香港警務處和十二位來自科技界的專家及領袖組成的「科技罪案警政顧問小組」舉行了小組第六次會議討論 Web3 所帶來的危與機，小組認為香港近年積極推動 Web 3 及區塊鏈技術的應用，但甚少關注技術背後所帶來的網絡安全風險及詐騙的陷阱，為了令市民能夠安心地享受 Web3 技術為生活所帶來便利，政府及監管機構需要為整個 Web3 生態圈制定強而有力的監管制度，以防範及打擊任何非法活動。

香港科技罪案警政顧問小組成員在會議中深入討論 Web3 項目的種類及區塊鏈審計工作的重要性，Web3 安全審計公司除了對項目原始碼進行審計，亦會對整個開發項目的工程人員、管理者等作出評估，評估標準包括他們過去曾參與的開發項目的規模和成果，鼓勵 Web3 業界主動組織資訊交換平台，積極參與公私營合作，從而促進 Web3 行業蓬勃發展。小組亦寄望，政府會堅定推動本港 Web3 可持續發展，為新興行業創造穩妥且鼓勵創新的環境。