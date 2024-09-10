Web3 要聞 ｜莫斯科交易所：不參與本國加密貨幣交易實驗項目

1. Tether 購入價值超 1 億美元的南美農業巨頭 Adecoagro SA 股票

據 The Block 報道，今年 7 月 29 日至 8 月 16 日期間，Tether 的投資部門購買了南美農業巨頭 Adecoagro SA 價值約 1.02 億美元的股票，佔 Adecoagro 總流通股的 9.8%，使 Tether 成為該公司第三大股東。

Tether 發言人表示，此舉是該公司尋求將利潤用於多元化投資機會的一步。「Tether 將土地視為一種重要的資產類別，可以補充對比特幣和黃金的現有投資。土地本身就很稀缺，可以提供長期收益，而且在地緣政治不穩定時期，土地歷來都是避風港。」

2. Monochrome 將通過 Hoseki 驗證其比特幣現貨 ETF 的實時儲備量

澳大利亞資產管理公司 Monochrome 宣佈將通過比特幣基礎設施公司 Hoseki 的 Verified 產品驗證其比特幣現貨 ETF IBTC 的實時儲備量。

3. 以太坊早期顧問 Steven Nerayoff 起訴律師事務所 Covington & Burling 並要求賠償 1 億美元

據 Cointelegraph 報道，以太坊早期顧問 Steven Nerayoff 以「辯護不當」為由起訴律師事務所 Covington & Burling，並要求賠償 1 億美元。

2019 年 9 月 18 日，Nerayoff 及其區塊鏈諮詢公司 Alchemist 的一名合夥人 Michael Hlady 因敲詐加密貨幣初創公司被起訴。當時，該律所律師 Alan Vinegrad 建議 Nerayoff 不要向美國檢察官交出「與所謂受害者談判」的視頻以及電子郵件和其他信息。然而，2022 年 6 月，Nerayoff 向檢察官提供了視頻和其他證據，且指控於 2023 年 5 月被駁回。Nerayoff 表示，如果律師「在 2019 年秋季向檢察官提交了明顯可以開脱罪責的證據」，整個案件本來是可以「避免的」。

對此，Covington & Burling 發言人否認了這一指控，並表示「這起訴訟缺乏依據，將積極抗辯」。

4. 莫斯科交易所：不會參與本國計劃實施的加密貨幣交易實驗項目

據 Bitcoin.com 報道，莫斯科交易所（MOEX）數字項目負責人 Nikolai Trunichkin 證實，該交易所不會參與該國計劃實施的加密貨幣交易實驗項目。與此同時，聖彼得堡證券交易所（SPB Exchange）則表示計劃積極參與加密貨幣交易實驗。

Techub News 此前報道，俄羅斯於 9 月 1 日開啓加密貨幣交易所和使用數字代幣進行跨境交易的實驗。知情人士表示，如果試驗成功，俄羅斯明年可能允許莫斯科交易所和聖彼得堡證券交易所建立加密貨幣平台。

5. 東京電力公司子公司 Agile Energy X 嘗試利用太陽能進行比特幣挖礦

據《朝日新聞》報道，東京電力公司（TEPCO）子公司 Agile Energy X 正在嘗試利用太陽能進行比特幣挖礦。

目前，該公司已在羣馬縣和櫪木縣的太陽能發電場旁邊安裝了比特幣礦機。Agile Energy X 根據公開數據進行的模擬顯示，如果綠色能源佔總日本電力供應的 50%，將有 24 萬億瓦時的電力被浪費。而如果使用其中 10% 的電力，每年可挖出價值 3600 億日元（約合 25 億美元）的比特幣。

6.西班牙對外銀行 BBVA 瑞士分行將 USDC 納入其加密資產服務範圍

西班牙對外銀行（BBVA）瑞士分行將 USDC 納入其加密貨幣託管和交易服務範圍。此舉將使 BBVA 的機構客户能夠通過區塊鏈更高效地轉移價值，加速交易操作，並將穩定幣安全存儲在 BBVA 的金庫中。BBVA 瑞士分行的機構和私人銀行客户，以及 NewGen 賬户持有人現可在管理傳統投資的同一平台上管理 USDC 資金，實現近實時兑換、託管或自動轉換 USDC 為歐元、美元或其他貨幣。

7.多家做市商承諾在混合加密貨幣交易所 GRVT 上線後將其月交易量保持在33億美元以上

據Cointelegraph 報道，混合加密貨幣交易所 GRVT 與多家做市商簽訂協議以將平台月交易量保持在33億美元以上。

這家混合加密貨幣交易所與做市商（如 Galaxy Trading Asia Limited、DV Chain、CMS 等）簽訂了協議，後者承諾每月提供 33 億美元的交易量。

8.香港財庫局：穩定幣發行人制度目標年底前提交立會審議

據東網報道，香港財經事務及庫務局與金融管理局副局長陳浩濂出席活動時表示，現正就法幣穩定幣發行人監管制度立法進行必要的準備工作，目標在今年年底前向立法會提交立法草案。港府對發展虛擬資產及第三代互聯網的理念明確，強調只有透過提供透明、確定和可預測的監管環境，才能鼓勵金融創新。 陳浩濂指出，隨着虛擬資產成為主流資產，市場有共識為法定貨幣參考穩定幣 (FRS) 發行人建立一個監管框架，而該框架對於管理潛在的貨幣和金融穩定風險至關重要，同時確保透明和適當的保障措施，提議的框架要求 FRS 發行人滿足幾個關鍵要求，包括成為香港註冊實體，在香港註冊和營運，在香港擁有高階管理人員，並保持 100% 的儲備資產，以確保所有流通的穩定幣都完全由等值的儲備支援，而相關法規旨在保護穩定幣使用者，促進市場穩定且健康發展。

9.CoinShares：上週數字資產投資產品淨流出 7.26 億美元

CoinShares 最新週報顯示，上週數字資產投資產品的淨流出 7.26 億美元。

從地區來看，資金流出幾乎全部集中在美國，淨流出金額為 7.21 億美元，不過加拿大也流出 2800 萬美元。相反，歐洲的情緒更為積極，德國和瑞士分別淨流出 1630 萬美元和 320 萬美元。

比特幣的淨流出資金達 6.43 億美元，而空頭比特幣的資金淨流入則為 390 萬美元。

以太坊的資金淨流出為 9800 萬美元，幾乎全部來自現任 Grayscale Trust，而新發行的 ETF 的淨流入幾乎完全枯竭。相反，Solana 的淨流入量是所有資產中最大的，總額為 620 萬美元。

10.幣安旗下加密貨幣交易所 Tokocrypto 獲印尼 PFAK 牌照

幣安旗下印尼加密貨幣交易所 Tokocrypto 已獲得印尼商品期貨交易監管機構（Bappebti）頒發的實物加密資產交易商（PFAK）牌照。 PFAK 牌照授權 Tokocrypto 作為實物加密資產交易商運營，確保其交易服務符合 Bappebti 的嚴格標準。