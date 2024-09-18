Web3 要聞 | SEC提出對幣安上幣交易流程進行更嚴格的審查

1.美國證券交易委員會在擬議修訂投訴中提出對幣安上幣交易流程進行更嚴格的審查

據 CoinDesk 報道，美國證券交易委員會（SEC）週四提交了針對幣安的擬議修訂投訴，重點關注幣安的代幣上市流程。SEC 在其擬議的文件中重點關注兩個問題，BNB 二次銷售和 Binance Simple Earn，指控幣安作為未註冊證券提供者的行為。 SEC 提交的文件強調了 SEC 的指控，即 BNB 是一種作為證券發行和出售的代幣。根據文件，「BNB 作為一種交易平台代幣」被提供並銷售，將其推廣給投資者，並宣傳可以通過平台增長帶來的 BNB 需求和價格給投資者帶來潛在回報。」 SEC 稱，幣安的 BNB 銷燬及其對使用 BNB 項目的支持也是為了幫助該代幣增值。SEC 稱，幣安向包括 BAM Trading (

Binance.US

) 高管在內的美國員工支付了 BNB 費用。該文件還涉及 Binance Simple Earn 和 10 種數字資產（SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI）的類似附加細節，據稱這些資產在 Binance 平台上作為未註冊證券出售。

2.昨日美國以太坊現貨 ETF 單日淨流出為 951 萬美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 9 月 16 日）以太坊現貨 ETF 單日淨流出為 951 萬美元。 灰度 ETF ETHE 單日淨流出為 736 萬美元；Bitwise ETF ETHW 單日淨流入為 521 萬美元；貝萊德 ETF ETHA 單日淨流入為 416 萬美元；灰度 ETF ETH、Fidelity ETF FETH、VanEck ETF ETHV、Franklin ETF EZET、21Shares ETF CETH、Invesco ETF QETH 無資金淨流入或淨流出。

3.昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 1290 萬美元

根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 9 月 16 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流入約 1290 萬美元。 灰度 ETF GBTC 單日淨流出為 2075 萬美元；貝萊德 ETF IBIT 單日淨流入為 1582 萬美元；富達 ETF FBTC 單日淨流入為 506 萬美元；21Shares ETF ARKB 單日流入流出為 0；Bitwise ETF BITB 單日流入流出為 0；灰度 ETF BTC 單日淨流入為 282 萬美元；Invesco Galaxy ETF BTCO 單日流入流出為 0；VanEck ETF HODL 單日淨流入為 491 萬美元；Valkyrie ETF BRRR 單日流入流出為 0；Franklin ETF EZBC 單日淨流入為 504 萬美元；WisdomTree ETF BTCW 單日流入流出為 0。

4.World Liberty Financial 將在以太坊上提供加密貨幣借貸服務

據 Decrypt 報道，特朗普家族加密貨幣項目 World Liberty Financial 團隊表示，該項目將在以太坊上提供加密貨幣借貸服務。承諾比現有的方案更「用户友好」，並將以不可轉讓的 WLFI 治理代幣為基礎。

運營主管 Zak Folkman 和數據與戰略主管 Chase Herro 領導的 World Liberty Financial 加密團隊今天發佈了有關 WLFI 代幣分發計劃的新細節，並明確表示代幣的銷售將受到美國證券交易委員會的監管。

5.加拿大比特幣礦企 Cathedra Bitcoin 擬停止挖礦業務

據 Cointelegraph 報道，加拿大比特幣礦企 Cathedra Bitcoin 擬停止挖礦業務，轉而效仿 MicroStrategy 增持比特幣。Cathedra Bitcoin 解釋説，在新計劃下「所有資本配置決策」現在都將以每股為基礎最大化公司的比特幣儲備，而這也是許多大股東關注的「最重要」指標。

6.知情人士：Witkoff 和 Eric Trump 是 World Liberty Financial 的實際決策者

據 CNBC 援引知情人士報道，World Liberty Financial 將作為加密貨幣銀行平台運營，其中 70% 的股權將由特朗普家族成員和內部人士持有，這一比例遠高於行業通常的 20% 左右。

知情人士表示，房地產投資者 Witkoff 和特朗普集團（Trump Organization）執行副總裁 Eric Trump 是特朗普家族加密貨幣項目 World Liberty Financial 的實際決策者。這兩家公司都是加密貨幣行業的新參與者。CNBC 聯繫了 Eric Trump 和 Witkoff，詢問他們在 World Liberty Financial 中的領導角色，但沒有立即收到回覆。

7.星展銀行擬為機構客户推出加密貨幣期權和結構性票據

據 Cointelegraph 報道，星展銀行將於 2024 年第四季度為機構客户推出場外（OTC）加密貨幣期權交易和結構性票據，提供與比特幣和以太坊掛鈎的金融產品。

8.知情人士：港府正計劃推出金融領域的 AI 應用政策

據彭博社援引知情人士報道，香港政府正準備發佈首份關於 AI 在金融領域應用的政策聲明，此舉可能催化該技術在交易、投資銀行和加密貨幣等領域的應用。

知情人士表示，該政策涉及 AI 的道德使用以及在金融領域應用該技術的一般原則。官員們仍在起草該文件，同時徵求業界的反饋意見。他們表示，未來幾周細節仍有可能發生變化。

9.國際清算銀行啓動 Agorá 項目，美國等多個國家參與

國際清算銀行（BIS）啓動 Agorá 國際支付系統項目，參與的銀行包括法國銀行（代表歐洲央行）、日本銀行、韓國銀行、墨西哥銀行、瑞士國家銀行、英格蘭銀行和紐約聯邦儲備銀行。參與的私營企業包括 Visa、Mastercard、SWIFT、摩根大通、匯豐銀行、瑞士平台 SIX Digital Exchange 和日本集團 Monex。

Agorá 項目旨在解決國際支付系統中的結構性效率低下問題。

10.加拿大加密貨幣公司 DeFi Technologies 已向美國 SEC 提交上市申請

據 Decrypt 報道，加拿大上市加密貨幣公司 DeFi Technologies 宣佈已向美國證券交易委員會（SEC）提交了 40-F 註冊表，準備在納斯達克股票市場上市。

DeFi Technologies 公告稱，「公司普通股 DEFI 在納斯達克上市需獲得納斯達克的批准以及 SEC 宣佈 40-F 表格生效。公司股票也將繼續在加拿大 Cboe 上市。」。