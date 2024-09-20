Web3 要聞 | 瑞士證券交易所 SIX 考慮推出加密貨幣交易平台

1.double jump.tokyo 與 AltLayer 將推出基於 Oasys 平台的遊戲專用 L2 SG Verse

double jump.tokyo 與 AltLayer 將合作開發基於 Oasys 平台的遊戲專用 L2 SG Verse，以支持 SEGA 授權 IP 鏈遊《魁三國志大戰-三國之戰》。

2.昨日香港比特幣現貨 ETF 淨贖回量為 39.87 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0

據 SoSoValue 數據顯示，昨日（9 月 17 日）香港比特幣現貨 ETF 淨贖回量為 39.87 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0 。 目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約為 4430 枚，總淨資產約為 2.6 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2290 枚，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1650 枚以及 498.56 枚比特幣。 目前香港以太坊 ETF 資產持有總量約為 1.464 萬枚，總淨資產約為 3373 萬美元。資產規模方面，博時 Hashkey 持有約 5880 枚以太坊，華夏以及嘉實分別持有約 5940 枚以及 2820 枚以太坊。 （注：香港加密 ETF 支持現貨申贖機制，淨申購是指一定時間段內申購金額和贖回金額之差為正，即買入比賣出多，反之則為淨贖回。） SoSoValue 表示，香港 BTC（or ETH） ETF 支持現金認購（in-cash）與現貨認購（in-kind），同時由於通過現貨比特幣認購的 ETF 份額，並未對比特幣這個資產產生現金流入，因此不能被簡單計入每日淨流入等統計口徑。 基於此，SoSoValue 嘗試了包括跟蹤鏈上比特幣流轉路徑等方式，但均未能成功區分每日現金認購與現貨認購的比例與數額。 因此，SoSoValue 香港 BTC（or ETH） ETF 看板，以ETF相對比特幣折溢價率、每日 BTC（or ETH） 流入個數、ETF 發行總份額數、ETF 內 BTC（or ETH)）總存儲量等為核心追蹤指標。

3.風投機構 Asylum Ventures 推出 5500 萬美元新基金

據 Cointelegraph 報道，風投機構 Asylum Ventures 近期推出 5500 萬美元的新基金，主要投資初創階段的企業，計劃向 Pre-Seed 和種子輪階段企業投資 100-200 萬美元。 該計劃的主導者是 Notation Capital 創始人 Nick Chirls，他也是 Livepeer、Solana、Near 和 Bison Trails（現為 Coinbase Cloud）的早期投資者，以及前 Aztec Networks 增長負責人 Jonathan Why。

4.知情人士：金融科技公司 Revolut 正在計劃推出穩定幣

Techub News 消息，據 CoinDesk 援引知情人士報道，金融科技公司 Revolut 正在計劃推出穩定幣。

5.Bitget 和 Foresight Ventures 計劃購買價值 3000 萬美元的 TON 代幣

據 The Block 報道，Bitget 和 Foresight Ventures 計劃購買價值 3000 萬美元的 TON 代幣。該筆投資旨在推動基於 Telegram 的項目，尤其是例如 Hamster Kombat 和 Notcoin 這樣的 tap-to-earn 休閒遊戲的開發。 Bitget 和 Foresight Ventures 表示他們計劃「更深入地參與到 TON 區塊鏈治理和未來的發展計劃中去」。

6.Bitstamp 正計劃於 2024 年在澳大利亞擴展其機構業務

據 The Block 報道，加密貨幣交易所 Bitstamp 將於 2024 年戰略性拓展澳大利亞機構業務。Bitstamp 全球首席商務官 Bobby Zagotta 在新加坡 Token2049 峯會上表示，亞太地區已成為公司重點發展區域，目前亞洲業務佔集團全球收入的 20%，歐洲市場貢獻 65%。 Zagotta 強調，Bitstamp 憑藉其全球運營經驗，有望為澳洲機構客户提供差異化服務。與此同時，Robinhood 以 2 億美元收購 Bitstamp 的交易正在多個司法管轄區進行監管審批，預計將於 2025 年上半年完成。

7.BitGo 計劃在明年推出美元穩定幣 USDS

Techub News 消息，據 CoinDesk 報道，BitGo 計劃於 2025 年 1 月推出美元穩定幣 USDS。USDS 由短期國庫券、隔夜回購和現金支持。這將是 BitGo 第一個公開參與的穩定幣。

8.瑞士證券交易所 SIX 考慮推出加密貨幣交易平台

據《金融時報》報道，瑞士證券交易所 SIX 正探索在歐洲建立加密貨幣交易平台，吸引對交易數字資產興趣增加的大型傳統投資者。SIX Group 主管 Bjørn Sibbern 表示：「加密貨幣已越來越成為公認的資產類別，SIX Group 正在研究創建加密貨幣交易平台，以促進現貨加密貨幣及衍生品交易。」

9.Wormhole 與 Google Cloud 合作加強安全性並推進 ZK 研究

谷歌雲（Google Cloud）成為 Wormhole 安全系統 Guardian Network 的最新成員。作為 Guardian 節點，Google Cloud 的基礎設施將增強去中心化網絡的安全性。雙方還將加速 Wormhole 的 ZK 路線圖，優化多鏈安全。合作重點包括加強快速、低成本和無需信任的跨鏈消息驗證，以及研究在 Wormhole Guardian 之外添加無需信任的 ZK 驗證機制。

10.博雅互動投資 100 枚比特幣認購 Web3 電競平台 MTT ESports 25% 股權

據港股上市公司博雅互動（00434.HK）公告，博雅互動國際有限公司投資 Web3 電競平台 MTT ESports。公司將通過認購協議，投入 100 枚比特幣（約 581.93 萬美元），以換取 MTT ESports 25% 的股權。 MTT ESports 專注於開發 Web3 基礎設施及電競平台，其技術基於 Cosmos 生態系統，併兼容 EVM。

11.FTX 審計機構 Prager Metis 就其在審計 FTX 中的失職問題與美國證券交易委員會達成和解

Techub News 消息，據 The Block 報道，FTX 審計機構 Prager Metis 就其在審計 FTX 中的失職問題與美國證券交易委員會達成和解，Prager Metis 同意支付 195 萬美元，以解決兩項指控。