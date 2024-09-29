Web3 要聞 ｜中國前副財長呼籲重視研究加密貨幣發展

1. 中國前副財長朱光耀呼籲重視研究加密貨幣的發展

據睿見 Economy 報道，2024 清華五道口首席經濟學家論壇於 9 月 28 日在北京舉行。財政部原副部長朱光耀出席並演講。朱光耀呼籲，要重視研究加密貨幣的發展，「它確實有負面影響，我們必須充分認識到它的風險和對資本市場的危害，但是我們必須要研究國際上的最新變化和政策的調整，因為他對數字經濟的發展是至關重要的一個方面。」同時，朱光耀還提及了美國對於加密貨幣態度的轉變，強調了美國從反對加密貨幣到擁抱加密貨幣的過程。

2. Tether 協助美國司法部扣押某東南亞加密信託欺詐項目超 600 萬美元資產

Tether 已協助美國司法部扣押了東南亞加密信託欺詐項目超 600 萬美元資產，該項目通過模仿合法平台欺騙用户，Tether 凍結了相關資產並且幫助美國司法部迅速追回資金，華盛頓特區的美國檢察官辦公室公開承認 Tether 提供了幫助。 Tether 表示，迄今為止該公司已協助 45 個司法管轄區的 180 多個執法機構凍結價值超 18 億美元的 USDT，將超 1.28 億美元的 USDT 重新分配給合法所有者和執法部門，並自願凍結了 1850 多個與非法活動有關的錢包。

3. 加拿大證券管理局延長了加密貨幣交易平台遵守穩定幣法規的最後期限

據 Cointelegraph 報道，加拿大證券管理局（CSA）延長了加密貨幣交易平台遵守穩定幣法規的最後期限。現在截止日期已推遲至 12 月 31 日。延期的目的是給加密貨幣交易平台提供更多的時間來遵守條款和條件。 12 月 31 日後，加密貨幣交易平台將只被允許交易符合其註冊條件的加密貨幣資產。

4. Mango DAO 在被指控非法出售「未註冊證券」後與美國證券交易委員會達成和解

據 The block 報道，Mango DAO 在被指控非法出售 MNGO 代幣後同意與美國證券交易委員會（SEC）達成和解。Mango Labs、Mango DAO 和 Blockworks Foundation 三家公司同意和解指控並支付總計 70 萬美元的罰款。三家公司還同意銷燬其 MNGO 代幣。

根據 SEC 的投指控，從 2021 年 8 月開始，據稱是 DAO 的 Mango DAO 和巴拿馬實體 Blockworks Foundation 通過未註冊的要約和銷售 MNGO 代幣（所謂的 Mango Markets 平台的治理代幣）向包括美國在內的全球數百名投資者籌集了 7000 多萬美元。至少從 2021 年 8 月起，Blockworks Foundation 和 Mango Labs 就分別以未註冊經紀商的身份運營，積極招攬和招募 Mango Markets 用户交易證券；就證券投資的優點提供建議和估值；並通過協助客户開立賬户和定期處理客户資金和證券，幫助促進 Mango Markets 平台上的證券交易。

5. 玻利維亞央行報告：自解除比特幣禁令，加密貨幣交易量增長了 100%

據 Cointelegraph 報道，玻利維亞央行報告稱，自 6 月底解除比特幣禁令以來，該國每月平均虛擬資產交易量增長了 100%。