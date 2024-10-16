Web3 要聞 ｜香港警方搗毀涉加密貨幣詐騙涉 3.6 億港元

1.香港警方搗毀涉加密貨幣詐騙集團，騙款總額達 3.6 億港元

據香港 01 報道，香港警方搗破一個在本地運作的詐騙集團，拘捕 27 人，他們涉嫌於運作約一年期間，詐騙多名本地及海外受害人，騙款總額多達 3.6 億元。詐騙集團主要以網上情緣的手法，誘騙受害人投資加密貨幣，騙取金錢。 新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，該詐騙集團隱密性高，單位外圍保安嚴密，亦要求受害人以私密性較高的加密貨幣交易，不牽涉任何銀行户口，增加警方追查犯罪得益的難度。此次行動由網絡安全及科技罪案調查科人員協助有關網絡及加密貨幣交易蒐證。

2.AED Stablecoin 獲批成為阿聯酋首個受監管的迪拉姆掛鈎穩定幣發行商

據 Cointelegraph 報道，阿拉伯聯合酋長國中央銀行 (CBUAE) 根據其支付代幣服務監管框架原則上批准了 AED 穩定幣。AED Stablecoin 的初步許可批准使其成為阿聯酋首個受監管的迪拉姆掛鈎穩定幣發行商。

3.知情人士：Tether 將向大宗商品交易公司提供十億美元貸款服務

據彭博社援引知情人士報道，Tether 將向大宗商品交易公司提供十億美元貸款服務。

4.HashKey：將在合適時機進行 HSK 的 TGE，「HashKey Chain」正在開發中

HashKey 發推稱，過去三個月加密貨幣市場的整體表現相對疲軟，HashKey 將等待更好的機會進行 HSK 的 TGE。

此外，HashKey 還表示 HSK 項目仍在穩步推進，與 Chainlink、Uniswap 等超百個業界項目達成合作，「HashKey Chain」也正在推進和開發中。

5.亞馬遜 AWS 與德國加密貨幣交易所合作為歐盟金融機構提供加密貨幣解決方案

據 CoinJournal 報道，亞馬遜 AWS 與德國加密貨幣交易所 Boerse Stuttgart Digital 合作為歐盟金融機構提供加密貨幣解決方案，此次合作旨在為散户和企業級用户提供加密貨幣入場方式。

6.香港勝利證券發起首支可接受穩定幣認購的 Web3 多策略基金

勝利證券獲香港證監會批准發起以穩定幣認購基金單位的 Web3 多策略合規基金，該基金由香港虛擬資產投資公司 Victory VSG 出任投資顧問，勝利證券作為管理人共同合作管理。

此基金將會是自香港證監會於 2018 年落實有關針對虛擬資產投資組織者公司的監管框架後，首個由香港證監會持牌虛擬資產投資組織者公司發起，並接受投資者以穩定幣認購基金單位的 Web3 多策略合規基金。