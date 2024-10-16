中國市場的 NFT 生存法則，消費屬性與圈子文化

自從 2021 年 NFT 數字藏品概念開始大火，全球範圍內的玩家和投資者湧入這一領域，它迅速成為了繼虛擬貨幣之後的又一熱點。然而，隨着熱潮退去，特別是在中國市場，NFT 數字藏品的定位開始變得微妙。

作為一名長期關注區塊鏈領域的法律從業者，紅林律師一直在思考和關注 NFT 數字藏品可行的商業化路徑，最近又剛好和幾位 NFT 數字藏品的創業者交流，愈發覺得：在中國的環境下，NFT 的「消費屬性」和「金融屬性」之間的關係，是 NFT 能否長期生存的關鍵。

從全球的角度來看，NFT 數字藏品已經不再只是數字藝術品的代名詞，它在金融化道路上走得越來越遠。例如，許多海外平台不僅將 NFT 數字藏品視作獨特的數字資產，更將其納入金融投資的範疇：炒作、投機，甚至是基於 NFT 數字藏品的金融衍生品，這些玩法層出不窮。然而，這樣的玩法能否在中國實現？

顯然不太可能。中國對於虛擬貨幣的監管態度一向嚴格，尤其是在 2021 年對虛擬貨幣相關活動的打擊力度加大。與此同時，國家也在不斷加強對類似 Token 的金融化風險的防控。因此，海外 NFT 的那些「金融化玩法」到了中國必然要被「閹割」。我認為 NFT 數字藏品要在中國長久生存，必須要走一條「消費屬性大於金融屬性」的道路。NFT 數字藏品的魅力之一在於它能與各類文化產業深度融合，數字藝術、體育娛樂、名人周邊等領域都可以通過 NFT 數字藏品為粉絲和用户帶來更深層次的互動體驗。例如，像 NBA Top Shot 這樣的 NFT 數字藏品，通過出售 NBA 精彩時刻的數字收藏卡，吸引了大量籃球迷的關注。這種模式在中國也有類似的場景，比如藝術家發行限量版的數字藝術品、虛擬偶像的專屬 NFT 數字藏品周邊等等。

中國是一個龐大的文化消費市場，NFT 數字藏品如果能夠與本土文化結合，抓住文化消費的熱潮，完全有可能在未來開闢出更大的市場。例如，京劇 NFT、傳統手工藝品的數字版，甚至是國內電視劇、綜藝節目的數字道具都可能成為未來消費型 NFT 數字藏品的熱門領域。這種與文化的結合不僅能滿足用户的情感需求，也能夠提升 NFT 數字藏品的稀缺價值，從而推動 NFT 數字藏品的合法生存。

除了文化產業，NFT 數字藏品還可以與教育、公益和社會責任等領域結合，形成新的應用場景。越來越多的公益組織正在嘗試通過發行 NFT 數字藏品籌集資金，利用其獨特性和稀缺性吸引捐贈者。例如，一些環境保護組織通過發行限量版的數字藝術作品，將銷售收入用於環保項目。對於捐贈者來説，這不僅是一種支持公益的方式，還能獲得獨特的 NFT 數字藏品作為紀念。NFT 數字藏品與教育領域的結合同樣具有潛力。例如，一些在線教育平台可以通過發行 NFT 數字藏品為用户提供獨家學習資料、限量版課程內容或特定課程的認證。這種方式不僅能夠激發用户的學習興趣，還可以創造出一種全新的數字教育消費模式。

消費屬性如何定義？

説到消費屬性，不少人可能首先會想到實體商品的消費行為，例如買衣服、買電子產品，或者購買限量版的球鞋。其實在 NFT 領域，這種消費屬性同樣存在。例如，很多平台發行的限量版數字藝術品，或者數字收藏卡，這些 NFT 數字藏品的本質和買一雙限量版球鞋並沒有本質區別。

舉個簡單的例子，某品牌發行了一系列限量版的 NFT 球鞋，擁有該 NFT 的用户不僅可以在虛擬世界中展示，還可以憑此 NFT 數字藏品享受品牌線下實體店的特別優惠。對於很多用户來説，這是一種消費行為，他們購買 NFT 並不是為了將其轉售獲利，而是希望享受這些附加權益。這種模式在中國是有可能推廣的，因為它更符合消費品的定義。

NFT 數字藏品的獨特性和唯一性讓它在數字領域中擁有了類似實體收藏品的稀缺屬性。正如限量版球鞋在年輕羣體中掀起熱潮一樣，數字收藏品在網絡世界裏也同樣受到追捧。特別是在中國的遊戲產業、二次元文化領域，NFT 數字藏品的消費性表現得更加明顯。

金融屬性並非完全消失

當然，消費屬性大於金融屬性並不意味着 NFT 數字藏品完全沒有投資價值。其實，NFT 數字藏品就像是限量版球鞋一樣，雖然它是消費品，但因為稀缺性，它在特定用户羣體中會產生一定的溢價。

真愛粉們願意為自己心儀的產品付出更多，但同時也有部分炒作玩家會通過購買、持有、再轉售的方式獲取收益。這種現象在全球的球鞋、藝術品市場上司空見慣，同樣也會發生在 NFT 數字藏品市場。幾十年前的集郵老粉絲熱衷於集郵，某些珍貴的郵票因為稀缺性而在市場上具有高價，這和今天的 NFT 數字藏品愛好者並沒有本質的區別。這個時候 NFT 數字藏品看似是消費品，但也因為其獨特性和稀缺性，在一定程度上擁有了「投資價值」。

但是，NFT 數字藏品在中國的金融化必須謹慎把控。中國對於虛擬貨幣和相關資產的金融化有着嚴格的監管，因此 NFT 數字藏品在這裏無法像海外市場那樣進行大規模的炒作和投機。為了規避這一點，一些平台開始通過限制 NFT 的價格波動幅度，來確保市場的健康發展。例如，某些平台通過設置漲幅上限，避免市場投機行為導致價格的過度波動。這種方式既保留了 NFT 數字藏品的投資屬性，又限制了金融風險的積累。

NFT 與圈子文化

儘管中國對 NFT 金融屬性的監管嚴格，但市場仍有巨大的潛力可挖掘。NFT 數字藏品與消費品結合，通過限量發行、獨家權益等方式，正在為更多的用户提供可持續的市場空間。中國龐大的年輕網絡用户基礎和文化消費習慣，也為 NFT 項目的未來發展提供了可能。NFT 作為數字收藏品，往往通過圈子文化實現其價值的放大。

發燒友圈子是 NFT 數字藏品能夠合法生存的一個路徑，這些圈子中的用户往往基於共同的興趣愛好，對某一領域有着深厚的情感共鳴。例如，藝術品、音樂專輯或者虛擬偶像的粉絲，可能通過 NFT 數字藏品獲得與他們喜愛事物更緊密的聯繫。這種聯繫不僅僅是金錢上的投資回報，更是情感和文化層面的共鳴。發燒友圈子可以看作是一種細分市場，通過精準的目標受眾，NFT 數字藏品能夠在這些領域中獲得較高的認可度和接受度。例如，限量版 NFT 音樂專輯，用户購買後能夠獲得與藝術家的互動機會、專屬演唱會門票等。這類項目不僅符合 NFT 消費屬性，還通過用户圈子文化，創造了額外的價值和體驗。

同時，這種模式使得 NFT 數字藏品在流通時，具備了更多的合理性。一個收藏者如果想要轉手 NFT 數字藏品，他可以通過稀缺性和用户圈子中的需求，獲得一個合理的溢價。這就為 NFT 數字藏品在中國的長期發展奠定了基礎。NFT 數字藏品的價格因此不會因為過度炒作而失控，而是圍繞真實的用户需求和消費屬性而波動。

儘管 NFT 數字藏品市場前景廣闊，但要實現長久發展，還需要更多的用户教育和市場成熟度提升。當前，許多用户對 NFT 數字藏品的認知仍然停留在「炒作」和「投機」層面，忽略了其真正的消費屬性和應用價值。平台和行業需要通過更多的教育活動，讓用户瞭解 NFT 數字藏品不僅僅是一個賺錢的工具，它可以成為數字世界中連接創作者和消費者的橋樑。

通過提高用户對 NFT 數字藏品的認識，減少市場上的炒作行為，可以為 NFT 數字藏品市場創造更加健康的生態系統。用户不僅能夠通過 NFT 數字藏品獲得獨特的數字收藏品，還能夠通過合理的方式進行交易和投資，而不是盲目跟風和投機。

當前，很多平台已經在嘗試通過技術手段實現 NFT 數字藏品的合法化和規範化，特別是一些頭部平台正在積極擁抱國家的監管要求，確保 NFT 數字藏品的合法合規。NFT 數字藏品在中國的發展，註定不會像海外市場那樣充滿金融化和投機的色彩。中國的市場和政策決定了，NFT 數字藏品在這裏的未來更傾向於消費和收藏。雖然 NFT 數字藏品的稀缺性帶來了一定的金融屬性，但這只是一種附加值，而非核心。

曼昆律師總結

NFT 數字藏品到底是消費品還是投資品？從中國的環境來看，消費屬性大於金融屬性將是 NFT 數字藏品長期生存的關鍵。我們不能否認 NFT 數字藏品具備一定的投資價值，但這種價值在中國市場上必須被控制和限制。就像限量版球鞋或珍貴的郵票一樣，NFT 數字藏品既可以是發燒友圈子的收藏品，也可以在特定條件下帶來一定的溢價收益。

NFT 數字藏品的未來在於如何在合法的框架內，為用户提供更多的消費體驗，同時為市場帶來健康、可持續的生態系統。在這個過程中，NFT 數字藏品將成為連接數字資產和實體消費的橋樑，為區塊鏈技術在中國的廣泛應用提供新的可能性。

本文獲得《中國市場的 NFT 生存法則，消費屬性與圈子文化》授權轉載，作者：撰文：劉紅林