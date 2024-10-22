Web3 要聞 ｜日本民主黨放話將就加密貨幣資產進行減税和監管改革

1. TechCrunch 創始人：Stripe 以 11 億美元收購穩定幣平台 Bridge

TechCrunch 創始人 Michael Arrington 發推稱，金融科技公司 Stripe 以 11 億美元的價格收購了穩定幣平台 Bridge，系其迄今為止最大的一筆收購。Bridge 此前已從投資者那裏籌集了 5800 萬美元，其中包括以 2 億美元估值完成的 4000 萬美元 A 輪融資。

Techub News 此前報道，Stripe 正與 Bridge 就收購問題進行談判。

2. 人工智能搜索公司 Perplexity 計劃以 80 億美元估值籌集約 5 億美元

據《華爾街日報》報道，人工智能搜索公司 Perplexity 正在進行融資談判，計劃以 80 億美元的估值籌集約 5 億美元。若達成交易，Perplexity 的估值將比今年夏天獲軟銀投資時的 30 億美元高出一倍以上。

3. 加密貨幣政治行動委員會 Fairshake 9 月共撥款近 2900 萬美元

據 CNBC 報道，根據美國聯邦選舉委員會數據，加密貨幣政治行動委員會（PAC）Fairshake 9 月共撥款近 2900 萬美元，其中，2000 萬美元流向了兩個附屬 PAC，包括專注於加密貨幣和區塊鏈政策的 Defend American Jobs PAC 以及 Protect Progress。其餘 880 萬美元主要用於紐約州、內華達州和加利福尼亞州的眾議院競選。

4. 日本國民民主黨黨首：若民主黨成為眾議院多數黨，將就加密貨幣資產進行減税和監管改革

日本國民民主黨黨首玉木雄一郎發推表示，若民主黨成為眾議院多數黨，將就加密貨幣資產進行減税和監管改革，承諾加密貨幣不會作為雜項收入徵税，而是按 20% 單獨徵税，並適用損失結轉扣除（3 年）。此外，交換加密貨幣資產時無需繳税，並將推動加密貨幣 ETF 的推出。

5. 渣打銀行與交通銀行簽署《數字貨幣戰略合作備忘錄》

據新華財經報道，在由環球銀行金融電信協會（SWIFT）組織召開的 Sibos 年會期間，渣打銀行與交通銀行簽署《數字貨幣戰略合作備忘錄》。雙方將成立聯合工作組，共同探索建立數字貨幣的跨境支付結算基礎體系和機制，提升跨境支付結算的效率和便利性，共創更為豐富的數字貨幣應用場景，通過應用場景創新帶來的增量客户價值，推動擴大數字貨幣的應用範圍。

6.VanEck 歐洲合規 Solana ETN 已開啓質押功能

資產管理公司 VanEck 在歐洲推出的 Solana 交易所交易票據（ETN）現已開啓質押功能。VanEck 採用的質押方法是完全非託管的，這意味着 ETN 資產的託管人始終完全控制質押的資產，沒有涉及借貸風險。Solana ETN 的投資者無需採取任何行動，如果有獎勵發放，它們將計入 ETN 的代幣權益中。無論託管人是去年還是上週購買了 ETN，最後時間段內獲得的總質押獎勵將被平等分配（扣除 25% 的質押費用）。

VanEck 通過指示託管人將 ETN 持有的實物 SOL 用於質押，將 SOL 委託給驗證者。驗證者節點由質押服務提供商管理並維護，但委託的 SOL 始終由託管人控制。

7.CoinShares：上週數字資產投資產品淨流入 22 億美元，創 7 月以來最大單週增幅

據 CoinShares 最新週報數據，上週數字資產投資產品淨流入 22 億美元，創 7 月以來最大單週增幅。其中，比特幣淨流入 21.34 億美元，以太坊淨流入 5750 萬美元。從區域來看，美國淨流入達 22.7 億美元，加拿大、瑞典和瑞士分別淨流出 1990 萬美元、1820 萬美元和 1490 萬美元。

8.英國養老金巨頭 L&G 尋求進入加密貨幣代幣化領域

據 CoinDesk 報道，總部位於倫敦的養老金和投資管理公司 Legal & General（L&G）管理着 1.5 萬億美元的資產，該公司正在計劃進軍基於區塊鏈的代幣化領域。L&G 資產管理部門 LGIM 的全球交易主管 Ed Wicks 表示：「我們正在評估以代幣化形式提供 LGIM 流動性基金的方法。」

9. 俄羅斯主權財富基金與加密礦商 BitRiver 合作，將在金磚國家建設數據中心

據 RBC 報道，俄羅斯主權財富基金（RDIF）與該國最大的加密礦企 BitRiver 達成合作，將在金磚國家建設數據中心。

BitRiver 首席執行官 Igor Runets 表示，將與 RDIF 合作，以加密挖礦為基礎創建基礎設施，建設數據中心並連接相應的算力，以部署和實施人工智能項目。目前 BitRiver 在俄羅斯運營着 21 個數據中心，並將建設 10 個新中心。

10.MetaMask 與 Space ID 集成以簡化加密交易和錢包訪問

據 The Block 報道，MetaMask 與 Space ID 達成了一項旨在簡化加密交易和錢包訪問的集成合作。根據聲明，此次新集成將使用户在 MetaMask 上進行交易時，能夠用一個安全且可自定義的 handle 替換掉所有公共錢包地址。這意味着，Space ID 用户只需輸入一個簡單的用户名即可發送加密貨幣，而無需輸入 42 個字符的字母和數字的混亂組合，後者一旦失誤就意味着資金的全部損失。

MetaMask 產品負責人 Christian Montoya 表示，Space ID 的集成將使「MetaMask 用户能夠更容易、更安全地在任何兼容 EVM 的鏈上發送和接收加密貨幣。」此外，Space ID 在聲明中表示，用户現在可以「在一個錢包中組織和存儲多個鏈的 handle。」