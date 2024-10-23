Web3 要聞 | 印尼延長加密貨幣交易所獲取許可證期限

1.馬來西亞第五家持牌數字資產交易所 Hata 完成 420 萬美元種子輪融資

馬來西亞第五家持牌數字資產交易所 Hata 完成 420 萬美元種子輪融資，Castle Island Ventures、Cadenza Venture 領投，參投方包括 Bybit、AP Capital、Plug and Play Tech CenterAlliance.xyz等。本輪融資將用於拓展新產品及擴大亞洲地區用户羣。

2.Borderless Capital 推出 5000 萬美元 LATAM 基金

據 CoinDesk 報道，Borderless Capital 推出一支規模 5000 萬美元的 LATAM 基金，重點關注拉丁美洲的 Web3 項目，Avalanche 基金會財務和投資主管 Matias A. 也參與其中。

3.Avalanche 基金會推出 Avalanche Card

Avalanche 基金會推出 Avalanche Card，可在接受 Visa 的地方使用 WAVAX、USDC、sAVAX 等支付，並配有實體卡與虛擬卡。該卡初始在拉丁美洲和加勒比海發行，用户現可參與等候名單。

4.比特幣礦企 Ionic Digital 重啓 IPO 計劃

據Bitcoin.com報道，比特幣礦企 Ionic Digital 在任命 BDO USA 為新審計師後，重新啓動了首次公開募股（IPO）計劃。截至 2024 年 9 月 30 日，公司持有 2102.29 枚 比特幣，市值約為 1.353 億美元。Ionic Digital 計劃在第四季度清算部分比特幣儲備，以資助未來的基礎設施項目。

5.Coinbase 已向美國監管機構提交了兩份 FOIA 請求

據 Cointelegraph 報道，Coinbase 已向美國監管機構提交了兩份《信息自由法》(FOIA) 請求，要求披露有關美國銀行對加密貨幣公司的打壓行動的文件。 Coinbase 首席法律官 Paul Grewal 表示，聯邦存款保險公司 (FDIC) 據稱要求銀行將來自加密公司的存款比例限制在總存款的 15% 以內。Coinbase 希望通過這些請求，瞭解監管機構如何應對加密資產的監管措施。 此外，Coinbase 還提交了第二份 FOIA 請求，旨在獲取監管機構對之前加密相關 FOIA 請求的回應信息。

6.印度尼西亞延長加密貨幣交易所獲取許可證期限並擴大市場參與範圍

印度尼西亞商品期貨交易監管機構（Bappebti）將延長加密貨幣交易所獲得實物加密資產交易商（PFAK）許可證的期限。

該決定是根據 2024 年第 9 號 Bappebti 條例做出的，規定加密貨幣交易所在 2024 年 11 月的最後一週之前必須遵守最新的監管標準。該條例標誌着其對加密資產實物市場交易組織規則的第三次修訂，該規則最初於 2021 年制定。概述了從註冊加密貨幣交易所（CPFAK）目前的臨時狀態到完全許可的 PFAK 狀態的過渡。

新規定為加密貨幣交易所提供了額外的時間，並擴大了加密貨幣市場的參與範圍。此前，只有個人才被允許成為加密貨幣資產客户。新的指導方針允許法人實體和商業企業交易加密貨幣資產。

7.野村控股支持的加密貨幣託管機構 Komainu 擬收購 Propine Holdings Pte Ltd.

據彭博社報道，野村控股支持的加密貨幣託管機構 Komainu 擬收購 Propine Holdings Pte Ltd.。

Komainu 聯合首席執行官 Paul Frost-Smith 在接受採訪時表示，對 Propine 的收購正在等待新加坡金融管理局的批准，這可能是幾筆收購中的第一筆。

8.阿聯酋哈伊馬角推出自貿區 DAO 監管框架，提供兩種模式支持不同規模項目

據 CoinDesk 報道，阿聯酋哈伊馬角（RAK）推出 DAO 監管框架「DAO 協會制度」（DARe），將在 RAK 數字資產綠洲（RAK Digital Assets Oasis）自貿區內實施。該框架提供兩種模式：一種面向成員少於 100 人的新興項目，另一種針對資金規模超過 100 萬美元的成熟 DAO。

9.阿根廷起草新的加密貨幣法規，以規範 VASP 運營並施加新的合規要求

據 Bitcoin.com 報道，阿根廷證券監管機構（CNV）最近宣佈對一份草案進行公開諮詢，該草案旨在規範該國虛擬資產服務提供商（VASP）的運營，並對這些機構施加新的合規要求。如果第 1025 號決議獲得批准，它將迫使加密貨幣公司披露與第三方和客户的協議。它還嘗試通過制定政策和網絡安全規範來防止洗錢和恐怖主義融資。該框架是今年早些時候推出的 VASP 註冊的後續行動。

該草案最具爭議的部分之一是它對加密貨幣公司的新分類，為這些公司在該國運營設立了最低註冊資本。提供虛擬資產轉移、託管和管理的機構的最低資本額將接近 173000 美元。關於這項新草案，CNV 主席 Roberto Silva 表示，決議旨在「根據法律原則進行監管，但不止步於該行業的創新。」同時他還呼籲加密貨幣交易所積極參與完善這項草案。

10.Across 擬將代幣供應量限制在 10 億，以回應 LayerZero CEO 披露的「Across 代幣合約漏洞」問題

據 The Block 報道，在受到 LayerZero Labs 首席執行官 Bryan Pellegrino 關於「Across 代幣合約」的批評後，跨鏈互操作性協議 Across Protocol 聯創 Hart Lambur 提議將 ACX 代幣永久設定 10 億枚供應上限。該提議若獲社區通過，Across Governance 將放棄對 ACX 代幣的所有權控制，並將其設為 0 x0 地址，以防止未來對代幣供應量進行任何鑄造或銷燬操作。

此前，Bryan Pellegrino 指出合約存在「嚴重問題」，稱其錯誤暴露了 OpenZeppelin ERC-20 代幣實現中編寫的內部私有銷燬函數（用於銷燬代幣），使合約所有者能隨時從任何錢包中取出（銷燬）代幣，任意將任何賬户歸零。他還指出，Across Protocol 和 UMA Protocol 合約具備無限鑄幣權限。

雖然 Lambur 最初否認這些指控，但隨後承認設計選擇存在漏洞，並補充稱新提案體現了「去中心化和透明的精神」。目前該提案正在進行温度檢查投票，支持率高達 99.5%。

11.DAO 資金管理解決方案供應商 Karpatkey 完成 700 萬美元融資

據 The Block 報道，DAO 資金管理解決方案供應商 Karpatkey 完成 700 萬美元的融資。AppWorks Ventures、Wintermute Ventures 以及 ConsenSys 的 Joe Lubin、Avara 的 Stani Kuchelov 和 Balancer Labs 的 Fernando Martinelli 等知名天使投資人蔘投。karpatkey 於 2021 年在 GnosisDAO 內推出。該供應商表示，新獲得的資金將專門用於將 karpatkey 的服務範圍擴展到更多的 DAO，並加速其向傳統金融機構的拓展。