Web3要聞 | 比特幣挖礦難度上調 3.94%

1. 比特幣挖礦難度上調 3.94% 至 95.67 T

CloverPool（原 BTC.com）數據顯示，比特幣挖礦難度在區塊高度 866,880 處迎來挖礦難度調整，難度上調 3.94% 至 95.67 T，目前全網近七天平均算力為 715.11 EH/s。

2. 印度投資銀行 Aurum Equity Partners 推出價值 10 億美元的代幣化基金

據 Cointelegraph 報道，印度投資銀行 Aurum Equity Partners 宣佈推出價值 10 億美元的代幣化基金，將專注於在美國、阿聯酋、沙特阿拉伯王國、印度和歐洲建立數據中心。該基金將基於 Zoniqx 解決方案和動態兼容互操作安全代幣（DyCIST）協議來進行資產代幣化。此外，它還將利用 XRP Ledger（XRPL）來探索現實世界資產代幣化（RWA）。

Aurum 專注於房地產、風險投資和雲基礎設施的可持續增長。根據 Crunchbase 的數據，它在印度和美國參與了超過 125 筆交易，價值約 20 億美元。

3. Metaplanet 已通過股票認購融資 6600 萬美元

據 CoinDesk 報道，日本上市公司 Metaplanet 已完成第 11 輪股票認購，共募集資金 100 億日元（約合 6600 萬美元）。

該股票認購計劃最初於 8 月 6 日宣佈，當時 Metaplanet 的股價約為 700 日元。股東可以選擇以每股 555 日元的折扣價購買新股。Metaplanet 於今年 5 月將比特幣作為儲備資產，旨在對沖日元波動。根據 bitcointreasuries.net 的數據，該公司目前持有 861.4 BTC，股價年初至今上漲了 642%。

4. 昨日香港比特幣現貨 ETF 淨贖回量為 49.88 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0

據 SoSoValue 數據，10 月 22 日，香港比特幣現貨 ETF 淨申贖回量為 49.88 枚，以太坊現貨 ETF 淨申購與淨贖回量為 0。

目前香港比特幣 ETF 資產持有總量約 4240 枚，總淨資產約 2.86 億美元。資產規模方面，華夏 ETF 持有約 2200 枚，博時 Hashkey 以及嘉實分別持有約 1610 枚以及 437.33 枚比特幣。目前香港以太坊 ETF 資產持有總量約 14610 枚，總淨資產約 3875 萬美元。資產規模方面，博時 Hashkey 持有約 5870 枚以太坊，華夏以及嘉實分別持有約 5930 枚以及 2820 枚以太坊。

5. 昨日美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 7909 萬美元，為 10 月 11 日來首次淨流出

據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 10 月 22 日）美國比特幣現貨 ETF 總淨流出約 7909 萬美元，為 10 月 11 日來首次淨流出。

貝萊德 ETF IBIT 單日淨流入約 4298 萬美元；富達 ETF FBTC 單日淨流入約 885 萬美元；Ark & 21Shares ETF ARKB 單日淨流出約 1.35 億美元；VanEck ETF HODL 單日淨流入約 382 萬美元；灰度 ETF GBTC、灰度微型 ETF BTC、Bitwise ETF BITB、Invesco Galaxy ETF BTCO、WisdomTree ETF BTCW、Valkyrie ETF BRRR、Franklin ETF EZBC 和 Hashdex ETF DEFI 無資金淨流入或淨流出。

6. 加密貨幣對沖基金管理公司 JellyC 與新加坡資管公司 Trovio Asset Management 合併

據彭博社報道，澳大利亞加密貨幣對沖基金管理公司 JellyC 宣佈與新加坡資管公司 Trovio Asset Management 合併，以吸引養老基金等機構投資者的投資。

JellyC 聯合創始人 Michael Prendiville 在接受採訪時表示，JellyC 將成為合併後公司的大股東。此外，合併後的公司的目標是到 2026 年中期，將管理的資產總額從目前的水平增長 150%，達到 2.5 億澳元。Trovio 首席執行官 Jon Deane 表示，Trovio 最終將出售其在合併後企業中的股權，但未給出時間表。

7.香港財庫局局長許正宇：港府將重點關注央行數字貨幣、移動支付和虛擬資產交易等領域

據明報報道，香港財庫局局長許正宇在埃森哲與數碼港合辦的「亞太金融科技創新實驗室2024」演示日上表示，港府將重點關注央行數字貨幣、移動支付和虛擬資產交易等領域，以推動前沿金融服務發展。

8.Circle 全球政策主管：英國將在數月內出台穩定幣法律

據 CNBC 報道，Circle 全球政策主管 Dante Disparte 表示，他認為英國將很快出台與英鎊或美元掛鈎的穩定幣相關法律。

Dante Disparte 還補充道，「如果不制定針對穩定幣的具體規則，英國可能會錯失該技術帶來的好處。英國需要趕上歐盟，歐盟已開始根據其 MiCa 法規對穩定幣進行監管。新加坡也已同意為穩定幣行業制定正式法律。」

9.尼日利亞政府撤銷對幣安高管指控

據 Premium Times 報道，尼日利亞經濟和金融犯罪委員會的律師撤銷對幣安高管 Tigran Gambaryan 的所有指控。

該律師在宣佈撤銷指控時表示，Tigran Gambaryan 是美國公民，他只是幣安的一名員工，他因幣安的活動而受到起訴，但其沒有參與該公司更廣泛的財務決策。

10.羅納爾迪尼奧等足球巨星因參與宣傳涉案 40 億美元的加密貨幣騙局被起訴

據 Protos 報道，涉案金額超 40 億美元的 Omegapro 加密貨幣傳銷騙局的受害者正在起訴參與推廣的足球明星，訴訟中涉及約 20 名現任和前任足球運動員，其中還包括卡卡、卡萊斯·普約爾、羅伯託·卡洛斯和費爾南多·耶羅。他們被指控在有明確警告標誌的情況下，仍推廣和實施欺詐性投資計劃。

11.Ripple 和 IBM 與土耳其銀行 Garanti BBVA 合作提供加密貨幣託管和交易服務

據 CoinScreed 報道，土耳其銀行 Garanti BBVA 通過與 Ripple 和 IBM 達成戰略合作，Garanti BBVA 將利用 Ripple Custody 和 IBM 技術，提供加密貨幣託管和交易服務。此次合作旨在提高其加密貨幣資產交易平台的性能和安全性。